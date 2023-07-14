Vivo fotoğrafçılık odaklı X100 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon serisi hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo X100 Pro+ hakkında birtakım sızıntılar var. Detaylara bakalım.

Sızıntıya göre Vivo X100 Pro+ 200 MP çözünürlüğünde bir periskop kameraya sahip olacak. Digital Chat Station, Vivo X100 Pro+ ‘daki 200 megapiksel periskop kameranın, IMX890 ve IMX866 modelleri gibi ünlü Sony sensörlerinin optik performansını geride bırakarak titiz bir özelleştirmeden geçtiğini belirtti.

Başka bir kaynağa göre ise kamera sensörünün Vivo ve Samsung arasındaki bir işbirliğinden mütevellit Samsung HPV olarak adlandırıldığını öne sürdü. Samsung HP3’ü temel aldığı varsayılan sensörün 1/1.4 inç boyutuna sahip olması bekleniyor. Zoom tarafında ise 3x veya 5x optik yakınlaştırmaya ev sahipliği yapması bekleniyor.

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Bunun haricinde Vivo X100 Pro+ kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak.

İlgili sızıntılara göre Vivo X100 serisinin küçük kardeşleri olan Vivo X100 ve Vivo X100 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 9300 yonga setine sahip olacak. Amiral gemisi seviyesinde olacak olan bu yonga seti henüz piyasaya sürülmedi. Yonga setinin 2023 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bundan mütevellit Vivo X100 serisinin de çıkış tarihi olarak 2023 yılının son çeyreği veya 2024 yılının ilk çeyreği bekleniyor.