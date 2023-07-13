vivo, dünya çapında vivo Y27 5G adlı en son ‘Y serisi’ akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefon, Y36’nın çeşitli pazarlarda piyasaya sürülmesinden sonra geldi. 270 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

Telefon, 6,64 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde LCD ekranıyla geliyor. MediaTek Dimensity 6020 5G yonga seti tarafından desteklenen 6 GB’a kadar RAM ve ek 6 GB sanal RAM’den gücünü alıyor.

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Y27’nin arka tarafında 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve ön tarafta 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Telefon, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemini çalıştırıyor ve 15W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen 5000mAh pil ile gün boyu dolu dolu bir deneyim sunuyor. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

vivo Y27 5G özellikleri

6,64 inç büyüklüğünde 2388 × 1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6020 7 nm işlemci (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x2 GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC2 GPU ile

4 GB/6 GB RAM

128 GB depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera, f/2.4 diyaframa sahip 2MP derinlik kamerası

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 164,06 x 76,17 x 8,07 mm

Ağırlık: 190g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz + 5Ghz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/QZSS, USB Type-C

15W hızlı şarj destekli 5000mAh pil