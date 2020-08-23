Akıllı Telefonlar
Vivo’nun Türkiye’deki ilk telefonu, fiyatıyla birlikte belli oldu
Akıllı telefon dünyasının ses getiren firmalarından Vivo, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından ilk modelini satışa sundu. Satışa sunulan Vivo X50 Lite modeli, saatler içinde ise tükendi.
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Ürettiği hem fiyat / performans odaklı, hem de üst düzey özelliklerle donatılmış birbirinden güzel akıllı telefonlarla adından söz ettirmeyi başaran Vivo, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını; aynı zamanda 26 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyerek satışa sunacağı modelleri tanıtacağını duyurmuştu.
Dün itibariyle firma, X50 Lite modelini internet üzerinden Vatan Bilgisayar’da satışa sundu. 128 GB’lık versiyonuyla 3,599 TL’ye satılan X50 Lite, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış gibi görünüyor. Öyle ki saat 14:00′da stoklarda var olan Vivo X50 Lite, 16:30′dan itibaren tamamen tükenmiş durumda.
Vivo X50 Lite neler sunuyor?
X50 Lite modeli, Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğe sahip olan telefon, AMOLED panele sahip olması sebebiyle renk doygunluğu noktasında oldukça iddialı. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun ön tarafında 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz arka tarafında barındırdığı 48 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera modülüyle de sahiplerine üst seviye fotoğraf deneyimi sunuyor.
Doğrudan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olan Vivo X50 Lite’ın 4500 mAh kapasiteli bataryası ise USB Type-C portu üzerinden güç ihtiyacını giderecek. Telefonun, yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı Funtouch 10 kullanıcı arayüzüyle geldiğini de belirtmemizde fayda var.
Vivo X50 Lite’ın stoklara ne zaman geri döneceği belli değil ancak muhtemelen 26 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikle birlikte farklı satış kanallarıyla yeniden mağazalarda yerini alacak.
Vivo X50 Lite teknik özellikleri:
Gövde
Boyutlar: 159.3 x 75.2 x 8.7 mm
Ağırlık: 190.2 g
Malzeme: Plastik çerçeve, plastik arka kapak,
Ekran
Panel: 16m renk destekli AMOLED kapasitif dokunmatik
Boyut: 6.3 inç, %83.4 ekran gövde oranı
Çözünürlük: 404 ppi yoğunluğunda 1080 x 2340 pixel Full HD+
Donanım
Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm)
CPU: Sekiz çekirdek (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
GPU: Adreno 610
Depolama
RAM: 8 GB
Dahili hafıza: 128 GB (256 GB’a kadar artırılabilir)
UFS versiyonu: UFS 2.1
Bağlantı
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, çift kanal
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
NFC: var
USB: Type-C, USB OTG
Sensörler: Ekran altına gömülü optik parmak izi sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula
Batarya: Li-Po 4500 mAh
Şarj: 18W Hızlı şarj
Vivo X50 Lite kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 48 MP geniş açılı sensör
f/2.2, 8 MP ultra geniş açılı sensör
f/2.4, 2MP makro sensör
f/2.4, 2MP derinlik sensörü
LED flaş, HDR ve Panaroma
Video desteği: 1080P 30 FPS
Ön: f/2.0, 16 MP ultra geniş Açılı sensör
HDR
Video desteği: 1080P 30 FPS
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Bu ay Google Pixel 4a resmi olarak duyuruldu. Cihazın 5G versiyonu ve Google Pixel 5 ise tahminlere göre 30 Eylül’de tanıtılacak. Google, bu telefonlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı fakat dün Pixel 5’in CAD tabanlı renderları sızdırıldı. Renderlarda cihazın tasarımı görüntülendi ve bugün ise telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Google Pixel 5 hangi teknik özelliklerle gelecek?
Android Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Pixel 4a’nın 4G modelinde bulunan Snapdragon 730G‘nin aksine 5G modelde Snapdragon 765G kullanılacak. Sızıntılara göre Pixel 5, 6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek.
Pixel 5, arka tarafta ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile birlikte çift kamera kurulumu bulunduracak. Bu demek oluyor ki ilk defa bir Pixel serisi telefonda ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Daha önce Pixel 5 ile ilgili 3.080 mAh değerinde bataryası olacağı söylentileri ise yalanlandı. Cihazın Pixel 4‘ün 2.800 mAh batarya kapasitesinden önemli ölçüde daha büyük bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 15W kablosuz, 5W tersine şarj ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Google, Pixel 4a‘nın 499$ ile fiyatlandırılacağını doğruladı fakat Pixel 5 hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı
ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.
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Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesinin sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı söylentiler zaman zaman gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.
ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı
Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.
Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.
Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.
Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmayacağı bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragon 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Apple, yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 12 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar bugüne kadar pek çok sızıntıda görüntülendi. Ayrıca Apple, bu telefonların lansman tarihini pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ailenin tepe modeli olan iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı.
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iPhone 12 Pro Max’in nasıl bir tasarımı olacak?
Çinli bir kaynak, serinin modellerinden birinin arka tarafını canlı bir fotoğrafla paylaştı. Bu fotoğrafın, arka taraftaki kamera ve sensörler göz önüne alındığında iPhone 12 Pro Max olması muhtemel gözüküyor. Görselde arka tarafın metalik mavi bir panel ile gelmesi dikkatleri çekiyor. Cihazın kamera modülleri ise üç adet büyük, iki adet orta ve bir adet küçük delikten oluşuyor. Bu deliklerin kameralar, flaşlar ve yeni LiDAR sensörü için ayrıldığı tahmin ediliyor.
Tepe model yeni iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone 12 Pro Max, sızıntılara göre 6.7 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Yazılım tarafında ise iOS 14 sürümü ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumu 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşacak. Bu dizilime ek olarak LED flaşlar ve ToF sensörü kurulumda bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı selfie kamera ve 3D sensörler mevcut.