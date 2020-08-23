Vivo’nun Türkiye’deki ilk telefonu, fiyatıyla birlikte belli oldu

Akıllı telefon dünyasının ses getiren firmalarından Vivo, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından ilk modelini satışa sundu. Satışa sunulan Vivo X50 Lite modeli, saatler içinde ise tükendi.

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Ürettiği hem fiyat / performans odaklı, hem de üst düzey özelliklerle donatılmış birbirinden güzel akıllı telefonlarla adından söz ettirmeyi başaran Vivo, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını; aynı zamanda 26 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyerek satışa sunacağı modelleri tanıtacağını duyurmuştu.

Dün itibariyle firma, X50 Lite modelini internet üzerinden Vatan Bilgisayar’da satışa sundu. 128 GB’lık versiyonuyla 3,599 TL’ye satılan X50 Lite, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış gibi görünüyor. Öyle ki saat 14:00′da stoklarda var olan Vivo X50 Lite, 16:30′dan itibaren tamamen tükenmiş durumda.

Vivo X50 Lite neler sunuyor?

X50 Lite modeli, Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğe sahip olan telefon, AMOLED panele sahip olması sebebiyle renk doygunluğu noktasında oldukça iddialı. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun ön tarafında 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz arka tarafında barındırdığı 48 MP geniş açılı, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera modülüyle de sahiplerine üst seviye fotoğraf deneyimi sunuyor.

Doğrudan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olan Vivo X50 Lite’ın 4500 mAh kapasiteli bataryası ise USB Type-C portu üzerinden güç ihtiyacını giderecek. Telefonun, yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı Funtouch 10 kullanıcı arayüzüyle geldiğini de belirtmemizde fayda var.

Vivo X50 Lite’ın stoklara ne zaman geri döneceği belli değil ancak muhtemelen 26 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikle birlikte farklı satış kanallarıyla yeniden mağazalarda yerini alacak.

Vivo X50 Lite teknik özellikleri:

Gövde

Boyutlar: 159.3 x 75.2 x 8.7 mm

Ağırlık: 190.2 g

Malzeme: Plastik çerçeve, plastik arka kapak,

Ekran

Panel: 16m renk destekli AMOLED kapasitif dokunmatik

Boyut: 6.3 inç, %83.4 ekran gövde oranı

Çözünürlük: 404 ppi yoğunluğunda 1080 x 2340 pixel Full HD+

Donanım

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm)

CPU: Sekiz çekirdek (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)

GPU: Adreno 610

Depolama

RAM: 8 GB

Dahili hafıza: 128 GB (256 GB’a kadar artırılabilir)

UFS versiyonu: UFS 2.1

Bağlantı

WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, çift kanal

Bluetooth sürümü: 5.0

GPS özellikleri: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

NFC: var

USB: Type-C, USB OTG

Sensörler: Ekran altına gömülü optik parmak izi sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula

Batarya: Li-Po 4500 mAh

Şarj: 18W Hızlı şarj

Vivo X50 Lite kamera özellikleri

Arka: f/1.8, 48 MP geniş açılı sensör

f/2.2, 8 MP ultra geniş açılı sensör

f/2.4, 2MP makro sensör

f/2.4, 2MP derinlik sensörü

LED flaş, HDR ve Panaroma

Video desteği: 1080P 30 FPS

Ön: f/2.0, 16 MP ultra geniş Açılı sensör

HDR

Video desteği: 1080P 30 FPS