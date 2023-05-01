En büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, S17e, S17 ve S17 Pro modellerinden oluşan S17 serisi akıllı telefonlarını Mayıs ayında Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vivo S17e kısa süre önce 3C sertifikalarında görülmüş ve cihazın 80W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Vivo’nun yeni canavarı şimdi de Google Play Destekli Cihazlar listesinde V2285A model numarasıyla göründü! Tanıtım çok yakın!

Vivo S17e Çok Güçlü Geliyor!

Önceki sızıntılar, S17e’nin bu yılın başlarında piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 7200 tarafından destekleneceğini gösteriyor. Bu işlemcinin, sunduğu üst seviye performans ile çoklu görev, oyun ve diğer yoğun görevler için bir akıllı telefona ihtiyaç duyan kullanıcılar için S17e’yi cazip bir seçenek haline getirmesi muhtemel.

Yaklaşan cihazın pürüzsüz ve canlı bir görsel deneyim sunması beklenen 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. MediaTek Dimensity 7200 işlemcisiyle güç konusunda rakiplerine gözdağı vermesi beklenen cihazın, depolama ve bellek açısından en az 8GB RAM ve 128GB dahili depolama kapasitesi sunması bekleniyor.

Cihaz, kullanıcılara en son yazılım özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini sağlamak için kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Vivo S17e’nin ayrıca 80W FlashCharge hızlı şarj desteği ile 4.500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bu, cihazın hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayarak kullanıcılara zaman kazandıracaktır.

Cihaz ayrıca kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf ve video özellikleri sunan 50MP çözünürlüklü ana kamera ve 32MP çözünürlüklü ön kamera ile donatılmış olarak gelebilir.

Şimdilik bu bilgiler haricinde Vivo S17e hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Akıllı telefon serisinin lansman tarihi yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçmesi muhtemel. Bizler de Vivo’nun yeni canavar serisini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo S17e ülkemizde de satışa sunulacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!