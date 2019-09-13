Vivo NEX 3, yüksek ekran-kasa oranıyla şaşırtacak!

Vivo NEX 3 modelinin yüzde 99.6 ekran-kasa oranına sahip olacağı şirketin ürün müdürü Li Xiang’ın Weibo’da yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

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Vivo NEX 3 özellikleri

NEX 3′ün ‘şelale ekran’ isimli özel bir tasarıma sahip olacağı geçtiğimiz ay Vivo tarafından paylaşılan kısa bir videoyla ortaya çıkmıştı. Bu kez Vivo NEX ürün müdürü Li Xiang‘ın Weibo’da yaptığı açıklamayla telefonun tasarımı hakkında detaylı bilgiler verdi. NEX 3 modelinin yüzde 99.6 ekran-kasa oranına sahip olacağını ve diğer akıllı telefonların bu yüksek oranı en az altı ay sonra yakalayabileceklerini söyledi.

Xiang ayrıca telefonun tasarımını da paylaştı. Fotoğrafta telefonun kenarlarında neredeyse çerçevenin bulunmadığı, alt ve üst taraflarda ise incecik çene bölümleri olduğu görülüyor. Vivo NEX 3, 6.89 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla gelecek. Ekrandan parmak izi okuma teknolojisine de sahip olan telefon, gücünü Qualcomm‘un yeni nesil sekiz çekirdekli Snapdragon 855+ işlemcisinden alacak.

12 GB RAM‘li ve 512 GB dahili hafızalı telefonun, 16 MP çözünürlüğünde iki adet pop-up ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Telefonun arkasında ise daire şeklinde konumlandırılmış üç arka kameraya (64 MP + 13 MP + 13 MP) verilecek. Vivo NEX 3‘ün 4,500 mAh büyüklüğündeki bataryası 44W hızlı şarj desteği de sunacak.

NEX 3 ve NEX 3 5G modelleri 16 Eylül’de Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.