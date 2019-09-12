İPhone 11 Pro, Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

İPhone 11 Pro, Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

12 Eylül, 2019 Apple

İPhone 11 Pro modelinin Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar ortaya çıktı. Telefon gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.

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İPhone 11 Pro Geekbench sonucu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle tanıtılan yeni iPhone ailesinin tüm üyeleri gibi Pro versiyonu da gücünü 7 nm+ teknolojisiyle üretilen yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.  4 GB RAM‘li telefonun Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar paylaşıldı.

İPhone 11 Pro

Tek çekirdekte 5,472 çoklu çekirdekte ise 13,769 puanlarını alan işlemci Snapdragon ve Exynos tarafındaki Snapdragon 855+ ve Exynos 9825 gibi üst seviye rakiplerini rahatlıkla geçmiş gibi gözüküyor. Test sonuçlarında ayrıca altı çekirdekli işlemcide her bir çekirdeğin maksimum 2.66 GHz hızında çalıştığı da belli oldu.

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