İPhone 11 Pro, Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

İPhone 11 Pro modelinin Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar ortaya çıktı. Telefon gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.

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İPhone 11 Pro Geekbench sonucu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle tanıtılan yeni iPhone ailesinin tüm üyeleri gibi Pro versiyonu da gücünü 7 nm+ teknolojisiyle üretilen yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM‘li telefonun Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar paylaşıldı.

Tek çekirdekte 5,472 çoklu çekirdekte ise 13,769 puanlarını alan işlemci Snapdragon ve Exynos tarafındaki Snapdragon 855+ ve Exynos 9825 gibi üst seviye rakiplerini rahatlıkla geçmiş gibi gözüküyor. Test sonuçlarında ayrıca altı çekirdekli işlemcide her bir çekirdeğin maksimum 2.66 GHz hızında çalıştığı da belli oldu.