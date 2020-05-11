Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Z1, 19 Mayıs’ta tanıtılacak!
Geçtiğimiz hafta MediaTek, yeni yonga seti olan Dimensity 1000+‘ı tanıttı. Ardından kullanılacağı ilk telefonun iQOO ailesinden olacağı ortaya çıktı. Daha sonrasında bu telefonun isminin iQOO Z1 olacağı onaylandı. Bugün ise şirket, cihazın resmi lansman tarihinin 19 Mayıs olacağını açıkladı.
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Vivo iQOO Z1 hakkında neler ortaya çıktı?
Vivo iQOO Z1, resmi olarak doğrulandı fakat ortaya net bilgiler ya da tasarımsal detaylar konmadı. Ancak bazı sızıntılar cihazın canlı fotoğraflarını ortaya çıkarmış olabilir. iQOO Z1‘in ön tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın ekranı 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olabilir. 144 Hz ekran tazeleme hızı Vivo‘nun da gündeminde bulunan bir konu ve eğer bu özellik bulunacaksa sürpriz olmaz. iQOO ailesi genel olarak oyun odaklı bir seri olduğu için bu telefonda yüksek tazeleme hızı ve pil performansı bekleyebiliriz.
iQOO Z1 hakkında henüz teknik özellikler sızıntı veya resmi şekilde açıklanmadı. Ancak ekranın LCD olması bekleniyor çünkü ortaya çıkan tasarımda parmak izi okuyucusu ses düğmesinin altında bulunuyor. Bunlar haricinde bildiğimiz diğer şey cihazın yonga seti kaynaklı 5G bağlantı özelliği ile gelecek olması.
Bazı Çinli perakendeciler tarafından iQOO Z1‘in ön siparişleri açıldı. Ön siparişe katılan kullanıcılar önümüzdeki salı günü lansmanda telefon açıklandıktan sonra telefona ilk erişen kullanıcılar olacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve bazı özellikler sızdırıldı!
Son haftalarda iPhone 12 serisi adına ciddi sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçmiş dönemde birçok tutarlı bilgilendirmeyle güvenilir bir kaynak olarak bilinen Jon Prosser adlı kullanıcı iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve özellikleri sızdırdı. Jon Prosser kanalına yüklediği videoda, dört farklı cihazın olacağını ve modellerin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağını iddia etti. Aynı kaynak, serinin en ucuz modelinin 4GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı çeşit içereceğini duyurdu. Ayrıca model, 5.4 inç boyutunda OLED Super Retina bir ekran ile duyurulacak.
En ucuz fiyatlandırmaya sahip olan modelin 649$’lık bir fiyat etiketi bulunacağı düşünülüyor ve bir üst depolama seçeneğine başvurulduğunda 749$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Diğer bir model iPhone 12 Max ise ailenin küçük üyesi iPhone 12 ile benzer özelliklere sahip olacak. Söz konusu model 4GB RAM ile gelirken 6.1 inç boyutundaki ekranıyla klasik Apple çizgisini taşıyacak. Modelin 128 GB için 749$’lık etikete sahip olması beklenirken 256GB boyutundaki seçenek için de 849$’lık satış fiyatı belirlenmiş.
Sızıntıların kaynağı, Apple’ın ilk olarak seriyi Max olarak değil, Pro olarak adlandırmayı düşündüğünü, fakat her ikisini de gerçekleştirerek hem Pro hem Max modellerini duyuracağını söyledi. Prosser ayrıca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile ilgili diğer bilgileri de paylaştı. Her iki telefon da 6GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle gelecek gibi görünüyor. IPhone 12 Pro için bu depolama boyutları fiyatlarının sırasıyla 999$, 1.099$ ve 1.299$ olacağı söyleniyor. IPhone 12 Pro Max modelinin 128GB’lık modeli için 1.099$, 256GB için 1.199$ ve 512GB için de 1.399$ gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.
120Hz söylentileri ve 5G detayı
IPhone 12 Pro modelinin, 10 bit renk derinliği ve ProMotion özellikli 6.1 inç Super Retina XDR ekran barındıracağı aktarılıyor. Bu detayla birlikte Apple’ın modelde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Diğer dikkat çeken detay ise ProMotion teknolojisinin, zaman zaman pil durumuna bağlı olarak “kendini kısıtlayacağını” yani, cihazı kullanım süresi boyunca 120Hz olarak kullanamayacağımızı belirtiyor. IPhone 12 Pro Max sürümünde de aynı teknolojiye sahip bir ekran bulunacağı fakat boyutunun 6.7 inç olacağı söyleniyor. Her iki model de paslanmaz çelik bir çerçeve ve bu yıl satışa sunulan iPad Pro modelinde bulunan LiDAR sensörünü barındıran üçlü kuruluma sahip arka kamera ile gelecek.
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Kaynağa göre cihazların hepsi A14 yonga setini barındıracak ve her biri 5G kullanımı için hazır olacak. Son olarak 2020 Eylül ayında görmeyi beklediğimiz iPhone 12 serisinin çıkışı Coronavirus pandemisi sebebiyle 2020 Kasım ayına kadar ertelenebilir olarak görülüyor. IPhone 12 serisine ait fiyatlar göz önüne alındığında, uygun fiyatlı modellerin tercih edildiği günümüzde yakalayacağı satış rakamları merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Racing Edition, Snapdragon 768G ile geliyor!
Redmi K30 serisi yeni üyesi Racing Edition ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz Snapdragon 768G ile geliyor.
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Snapdragon 768G ile gelen ilk telefon!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkan Redmi, yeni cihazı K30 Racing Edition ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Orta üst seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’de bir alışveriş sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gücünü Snapdragon 768G işlemcisinden alacak cihaz, bu anlamda bir ilk olacak. Piyasada ki ilk Snapdragon 768G kullanan cihaz olarak karşımıza çıkması beklenen cihaz aynı zaman da 5G özellikli olacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihazın tasarımı da belli oldu. Redmi K30 Pro ile aynı tasarıma sahip cihazın, renk konusunda sadece farklılığa sahip olduğu görüldü.
Tüm bunlar dışında, cihaz 6.67 inç boyutunda 120Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geliyor. Ön tarafta delikli ekran tasarımına yer verilirken, iki adet ön kamera tercih edilmiş. Bu kameralar sırasıyla, 20 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Arka tarafta tam dört adet kameranın bizleri karşıladığı cihazda kameralar, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Android 10 sürümü ile gelecek cihazın bataryası ise 4500 mAh değerinde. 14 Mayıs tarihinde resmi satışları başlayacak cihaz, 282 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı!
Realme uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz Narzo 10 serisini bugün tanıttı. Serinin Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki adet telefonu bulunuyor. Devam eden salgın nedeniyle iki kez ertelenen telefonlar bugün çevrim içi bir lansman ile kullanıcılara sunuldu.
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Realme Narzo 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Narzo 10 ve Narzo 10A tamamen yeni telefonlar değiller. Bu cihazlar için Realme 6i ve Realme 3C‘nin Hindistan için yeniden markalanmış ve bazı özelleştirmeler yapılmış versiyonları diyebiliriz. Realme Narzo 10, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G80 yonga seti ile birlikte geliyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ön ekran tasarımı olarak su damlası çentik kullanılmış. Bu çentikte 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip selfie kamera bulunmakta.
Arka tarafta dikey şekilde dizilmiş dörtlü bir kamera kurulumu mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 119 derecelik geniş açı sunan 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde B/W filtresi bulunuyor. Narzo 10, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W değerinde hızlı şarja sahip. Batarya kapasitesi ise Realme 6i‘ye benzer olarak 5.000 mAh değerinde olacak.
Realme Narzo 10A, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G70 yonga seti ile daha uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 12 MP çözünürlüklü ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram aralığına sahip selfie kamera mevcut. Cihazın 5.000 mAh pil kapasitesi korunsa da batarya microUSB üzerinden 10W ile şarj oluyor.
Her iki Narzo 10 serisi cihazda da parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Ayrıca cihazlarda FM Radyo ve genişletilebilir depolama alanı da mevcut. İki cihazda Android 10 tabanlı Realme UI ile gelecek.
Realme Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile INR11,999 ($158/€146) fiyat etiketi üzerinden 18 Mayıs‘ta satışlara başlayacak. Realme Narzo 10A ise beyaz ve mavi renk seçenekleri ile INR8,499 ($112/€104) fiyat etiketiyle 22 Mayıs‘ta resmi satışlara başlayacak. Her iki cihazda Realme‘nin resmi sitesinden satın alınabilecek.