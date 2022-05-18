Vivaldi, web tarayıcısının OpenR Link sistemi aracılığıyla yeni nesil Renault otomobillerine geldiğini duyurdu. Tarayıcıyı alacak modeller arasında Megane E-Tech Electric, All-New Astral ve gelecekteki tüm arabalar yer alıyor. Vivaldi ile Renault müşterileri hareket halindeyken tam özellikli tarayıcıya sahip olacaklar.

Yayalar ve diğer sürücüler, Vivaldi’nin neden olabileceği dikkat dağıtıcı şeylerden endişe duyuyorsa, sürücülerin gezinmeye başlamak için park etmesi gerekecek. Tarayıcı, videoları izlemenize, çevrimiçi alışveriş yapmanıza ve web’de gezinmenize olanak tanıyacak. Renault, Polestar‘ın Aralık ayında otomobillerinden birine eklemesinden sonra tarayıcıyı alan ikinci firma oldu.

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Vivaldi, uzman kullanıcılara odaklanan bir tarayıcıdır. Bir reklam engelleyici, izleme koruması, bir çeviri aracı, gelişmiş sekmeli tarama, notlar ve şifreli senkronizasyon gibi özellikler içerir. Şirket, arabaların taramanızla ilgili verileri saklamayacağını ve senkronize edilen verilerin özel olduğunu ve Renault’nun hiçbir şekilde bunlara erişemeyeceğini söyledi.

Uygulama Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta satışa sunulacak. İndirmek için MY Renault uygulamasını kullanmak yeterli olacak. Vivaldi Android Automotive OS için desteklenen diğer platformlarla aynı anda düzenli güncellemeler alacak.