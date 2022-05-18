Artan sayıda büyük devralma ve kayda değer yatırımlarla oyun endüstrisinde, Tencent‘in erişimini genişletmeye devam etmesinden, Sony’nin Bungie’yi satın alma sürecinde ve Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının benzer bir aşamasında olduğu gibi, yıkıcı bir dönem oldu. Finansal manevralar açısından Nintendo’dan da bazı dikkate değer hamleler gördük. Şirket, kendi hisselerini bir başka büyük geri satın aldı ve 1’e 10 hisse senedi bölünmesi uygulayacak; ikincisi, genellikle güçlü finansal sağlıktaki şirketler tarafından yapılan bir harekettir.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Nintendo’da %5 Hisse Aldı

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Kamu Yatırım Fonu, Nintendo’da %5,01 hisse satın aldı ve hareketin yatırım amaçlı olduğunu belirtti. Bu hisse, onu Nintendo’nun en büyük beşinci hissedarı yapıyor.

Bloomberg, bir Nintendo sözcüsünün şirketin yatırımı haberlerden duyduğunu ve bireysel hissedarlar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

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Suudi Arabistan’ın Yatırım Fonu bu yıl özellikle aktif oldu; Şubat ayında iki işletmedeki hisselere yaklaşık 1 milyar dolar harcadı. En büyük pay, son derece başarılı çevrimiçi oyunlara sahip Koreli bir firma olan Nexon’un %5’ine harcandı. Bununla birlikte, Nintendo / konsol açısından daha dikkate değer yatırım, o zamanın hisse fiyatlarında yaklaşık 332 milyon dolar değerinde olan Capcom’un %5’inin satın alınmasıydı. Başka bir yerde, Muhammed bin Salman Vakfı’nın bir yan kuruluşu olan Electronic Gaming Development Company’nin, şirkete yatırımına 2020’de başlamış olan ikonik oyun şirketi SNK‘nın %96’sından fazlasına sahip olduğu bildiriliyor.

Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’nun ayrıca Activision Blizzard, EA ve Take-Two‘da yüksek profilli hisseleri var ve İngiltere’deki Newcastle United FC‘de kontrol hissesini satın alması nedeniyle sporda birçok manşet oluşturdu.

Suudi Arabistan’ın Yatırım Fonu son yıllarda yaptığı yatırımlar, ülkenin insan hakları sicili, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların ülkenin bu konudaki eylemlerini takip etmesi gibi sorunlar nedeniyle dikkat ve eleştiri topladı.