Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve satışa sunduğu Apple Vision Pro için bugün yeni bir güncellemeyi duyurdu. visionOS 2 adını taşıyan bu güncelleme artırılmış sanal gerçeklik gözlüğünü daha yetenekli hale getiriyor.

İçindekiler visionOS 2 ile gelen yenilikler

visionOS 2 ile gelen yenilikler

Fotoğraflar uygulamasında artık kullanıcılar daha kullanışlı bir arayüze kavuşacak. Yapay zeka özelliğini fotoğraflar uygulamasına getiren Apple, derinlik efektini fotoğraflarda otomatik olarak ayarlayarak daha gerçekçi bir fotoğraf görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca SharePlay özelliği sayesinde Vision Pro üzerinden fotoğrafları arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz.

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Güncelleme ile artık kontrol merkezine ulaşmak çok kolay. Parmağınızı dokundurarak direkt kontrol merkezini açabiliyorsunuz. Monitör yapma konusunda ise Vision Pro’ya Ultrawide desteği de geliyor. Bu destek sayesinde özellikle Mac’te çalışanları büyük kolaylık bekliyor diyebiliriz.

Apple geliştiricileri de düşünüyor ve güncelleme ile Vision Pro’ya yeni API’lar ekliyor. Bu sayede artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirmek kolaylaşacak. Apple Spatial videolar için Canon’a özel lens geliştirme imkanı sunuyor. iPhone 15 ve sonrası seride yer alan Spatial video çekme olayı yakında sinemaya da sıçrayacak gibi görünüyor.

visionOS 2 güncellemesi ile ayrıca Mouse desteği de geliyor. Ayrıca AirPlay özelliği de bir nebze daha gelişiyor.