Apple, teknoloji dünyasında devrim yaratma vizyonunu sürdürüyor ve üretken yapay zeka (AI) konusunda çeşitli planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak, bu planların gerçeğe dönüşmesi için kullanıcıların en azından iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gibi amiral gemisi modellere ihtiyaç duyacağı anlaşılıyor. Her iki model de 8 GB RAM ile donatılmış durumda. İddialara göre, iPhone 16 serisinde de aynı RAM kapasitesi korunacak, ancak bazı uzmanlar bu miktarın yeterli olmadığını düşünüyor. Özellikle cihaz içi Büyük Dil Modellerinin (LLM) geliştirilmesi söz konusu olduğunda, Apple’ın ciddi sınırlamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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iPhone 16 8 GB RAM ile gelebilir

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, son Medium blog yazısında Apple’ın 2024 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) hakkında önemli tahminlerde bulundu. Kuo, Apple’ın hem bulut tabanlı hem de cihaz üzeri LLM’ler üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ancak, bu çalışmaların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını düşünüyor. Kuo’ya göre, Apple’ın bu yılki WWDC’de pazar beklentilerini aşan bir gelişme duyurması pek olası değil. Bulut tabanlı LLM’lerin eğitimi, cihaz üzerindekilere göre çok daha fazla zaman ve kaynak gerektiriyor. iPhone 16’nın 8 GB RAM kapasitesi ise cihaz içi yapay zeka gelişimini sınırlayan bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

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Kuo’nun blog yazısında şu ifadeler yer alıyor: “Son anketim, Apple’ın bulut tabanlı ve cihaz üzeri yüksek lisans eğitimlerini geliştirdiğini gösteriyor. Ancak Apple’ın WWDC 2024’te pazar beklentilerini önemli ölçüde aşan bir geliştirme ilerlemesi duyurması pek olası değil. Bulut tabanlı LLM’lerin eğitimi daha fazla zaman gerektiriyor ve cihaz üzerindeki LLM’lerin geliştirilmesi şu anda iPhone 16’nın 8 GB DRAM’iyle sınırlı.” iPhone 16 serisinin 8 GB RAM’î maalesef ki yetersiz kalacak gibi görünüyor.

Yapay zekâ uygulamalarının verimli çalışabilmesi için yüksek bellek gereksinimleri olduğu bir gerçek. Bu durum, telefon üreticilerinin geniş kitlelere eksiksiz cihaz içi LLM çözümleri sunmasını zorlaştırıyor. Bazı tahminlere göre, 20 GB RAM’e sahip Android akıllı telefonlar, cihazdaki LLM’leri çalıştırmak için yeterli belleğe sahip olabilir ve bu nedenle yaygın bir görüntü haline gelebilir. Apple’ın ise Büyük Dil Modellerini flash bellekte saklama konusunda araştırmalar yaptığı ve bu teknolojiyi daha fazla cihaza getirmeyi kolaylaştırabileceği söyleniyor.

Ne yazık ki, Ming-Chi Kuo’nun son tahminlerine göre, Apple’ın bu alandaki büyük bir atılımı hâlâ bir hayal olarak kalıyor ve daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var. Ancak şirketin, bulut tabanlı AI özelliklerinden ziyade cihaz içi AI özelliklerine odaklandığı ve bunun daha hızlı operasyonlara yol açtığı bildiriliyor. Bu durum, neden sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in uyumlu cihazlar listesinde yer aldığını da açıklıyor. Ayrıca, kullanıcıların iOS 18’in “Apple Intelligence” olarak adlandırılacak üretken yapay zeka özelliklerini devre dışı bırakabileceklerini öğrendik.

Gelecekte Apple’ın, 12 GB RAM’e sahip olacağı söylenen iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıtarak cihaz içi yapay zeka özelliklerinde daha fazla özgürlük kazanabileceği belirtiliyor. Bu modeller, Apple’ın üretken yapay zekâ planlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasında önemli bir rol oynayabilir.