Visa, NFT ve Kripto Eğitimleri Verecek

NFT sanatçısı Micah Johnson, Visa’ya küçük işletmelerin ve sanatçıların eğitilmesi için yardımcı olacak. Verilecek eğitimlerle dijital koleksiyonların potansiyelinin daha fazla insan tarafından keşfedilmesi hedefleniyor.

Finansal hizmet devi Visa ile ünlü NFT sanatçısı Micah Johnson anlaşarak ortak bir girişim başlatıyorlar. Bu girişim ile dijital içerik üreticilerine NFT ve kripto hakkında eğitimler verilecek. Bu hamleyle beraber Visa, NFT konusunda atılımlar yapmaya devam ediyor.

Visa, ilk olarak Ağustos ayında NFT dünyasına büyük bir giriş yapmıştı. Şirket, bir CryptoPunks NFT avatarına 150 bin dolar değerinde Ethereum ödeyerek sahip olmuştu. Visa’dan gelen bu satın alımın ardından ise başta CryptoPunks NFT serisi olmak üzere tüm NFT piyasası akıl almaz bir yükseliş yaşamıştı. Bu yükseliş ile beraber de bir çok yeni insan NFT ile tanışmıştı. Bunun ardından ise şimdi finansal hizmet devi yeni kurduğu girişimi ile artık daha da büyük bir kitleye erişmek ve NFT konusuna dikkat çekmek istiyor.

Bugün Visa, popüler NFT karakteri Aku’nun yaratıcısı NFT sanatçısı Micah Johnson partnerliğiyle yeni NFT merkezli programını duyurdu. Visa ve Micah birlikte küçük işletme sahiplerinin ve yaratıcı kişilerin NFT işlerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca dijital işleri oluşturup satabilmek için blok zinciri ağlarını ve kripto paraları nasıl kullanacakları konusunda da eğitimler verilecek.

2/ We believe that we are at the beginning of a digital renaissance in the world of art and content creation — a flourishing ecosystem of artists, musicians, writers, photographers, and curators building communities at the intersection of culture and commerce.

Visa, oluşturduğu girişimde yer almak isteyen yaratıcı kişilere açık çağrıda bulundu ve projesine dahil edeceği ilk kişileri yakın zaman içerisinde seçecek. Şirket, gruba sponsor olacak ve danışacak. Ayrıca gruptaki yaratıcılar ile Visa’nın ödeme partnerleri arasında anlamlı ilişkilerin kurulmasının da önü açılacak. Visa başkan yardımcısı ve kripto bölümünün başı Cuy Sheffield Twitter’da şu ifadeleri kullandı:

When I retired from baseball in 2018, I was terrified. I had no place to sell my work and no work experience.

The #NFT community opened their arms and showed me what was possible and that love is something that will always stick with me. https://t.co/yhbuCCoqLP

— Micah Johnson (@Micah_Johnson3) October 13, 2021