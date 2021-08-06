Uzay - Bilim
Virgin Galactic, uzay turizmi biletlerini koltuğu 450 bin dolardan yeniden satışa çıkarıyor.
İngiliz yatırımcı Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic, ikinci uzay seferine katılacak yolcularını bekliyor. İlk sefer şirketin sahibi Richard Branson’un da katılımıyla geçen ay başarıyla gerçekleşmişti. İkinci çeyrek gelir toplantısında yapılan duyuruya göre biletler 450 bin dolar’dan başlıyor.
Uzay turizminin kızıştığı bu günlerde Virgin Galactic, uzaya ticari uçuş gerçekleştiren öncü firmalardan biri oldu. Uçuşlar firmanın ürettiği SpaceShipTwo ismini taşıyan uzay-uçak ile gerçekleştiriliyor. SpaceShipTwo, 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve yerden 85 km yükseklikte bir kaç dakika kalabiliyor. Richard Branson’un da yer aldığı Unity 22 olarak adlandırılan ilk görev, SpaceShipTwo gibi roket-uçaklar için önemli bir test olma niteliğini taşıyor.
Virgin Galactic’in baş yöneticisi Michael Colglazier biletlerin satışa çıkışını şu sözlerle duyurdu:
“Unity 22 uçuşumuzun akabinde tüketicilerin gösterdiği ilginin artışından faydalanarak hemen bugün itibariyle biletlerimizin yeniden satışa çıktığını heyecanla duyurmak isteriz.”
“Küresel çapta geniş bir nüfusa uzayın harikalarını getirmek için çaba harcarken, tamamen yeni bir endüstriye ve tüketici deneyimine bir kapı açmaktan mutluluk duymaktayız.”
Virgin Galactic, erken bilet satışlarına 2014 yılında önce başlamıştı. Ancak 2014’te SpaceShipTwo test edilirken bir pilotun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından bilet satışları kapatılmıştı. Yaşanan bu olayın ardından da Richard Branson, biletlerin tekrar satışa açılmasından önce yapılacak olan ilk uçuşta aracın güvenilirliğini göstermek için bizzat kendisinin deneme uçuşuna katılacağına söz vermişti. Richard Branson’ın 11 Temmuz tarihinde üç diğer şirket çalışanı ile uçuşta yer almasının ardından şirket halka açılan ilk uçuş seferini Eylül ayının sonlarında gerçekleştirmeyi planlıyor. Unity 23 olarak adlandırılan uçuşta taşınan araştırma amaçlı faydalı yüklerin yanında İtalya Hava Kuvvetleri’ne üye üç kişi yer alacak.
Colglazier’in açıklamasına göre İtalya Hava Kuvvetleri’nin yaptığı gibi ya bir koltuğa sığabilen araştırma yüklerinin taşınması ya da profesyonel astronot eğitimleri için koltuk başına 600 bin dolar tutacak. Firmadan gelen açıklamaya göre sıraya girmiş ve öncelikli uçması beklenen 600 bilet sahibi mevcut. Dolayısıyla bir koltuk için 450 bin dolar ödemeye hazır muhtemel müşteriler, uzun bir sıra beklemek zorunda gibi gözüküyor. Ayrıca firma sözcüsünden gelen açıklamada sıraya girebilmek için 1000 dolar depozito ücretini ödemiş olan 1000 civarında muhtemel müşteri hali hazırda bekliyor. Gerçekleşecek olan bilet satışlarında Virgin Galactic müşterilere, tekli koltuk, çift/arkadaş/aile içeren çoklu koltuk veya tüm koltukların alındığı dolu uçuş paketi olmak üzere üç ayrı paketi sunmaya hazırlanıyor. Şirketten gelen açıklamanın devamı ise şu şekilde:
“Satışlar, öncelikli olarak söz verildiği gibi uzayda yerini ayırtmış olan uzay yolcusu topluluğuna öncelik verilmek üzere şirketin elindeki hatırı sayılır miktarda erken kayıt yaptıran müşterilerden oluşan listedeki insanlara açılacak. Diğer öncelikli listemizde yer alanlar ise gelecekteki uçuşlarımızda yerlerini alabilecekler.”
Virgin Galactic, sektörde önemli bir yer edinirken, kendisine bir çok müşteri ve hayran kitlesi edinmişe benziyor. Uzay turizmi gerçekleştirmek isteyenler, sektör henüz çok yeni olduğu için şimdilik yüksek bedeller ödemek durumunda gibi gözükse de bilet fiyatlarının zaman içerisinde düşerek uzaya yolculuk yapmanın bulunduğumuz yüzyılda yaygınlaşması bekleniyor.
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İnternet
Elon Musk, Gelecek Yıl İçinde 500.000 Starlink Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyor
Elon Musk’ın, SpaceX uyduları aracılığıyla bütün dünyaya internet ulaştırmak üzere yola çıktığı projesi olan Starlink, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde dikkatleri çoktan üzerine çekmeyi başararak; hali hazırda pek çok müşteri edindi. Fakat Elon Musk, Starlink’in bununla sınırlı kalmayacağını ve önümüzdeki yıl içinde 500.000 kullanıcıya ulaşabileceğini düşündüğünü belirtti. Peki Starlink, gerçekten de önümüzdeki 12 ay içinde 500.000 aktif kullanıcıya ulaşmayı başarabilir mi?
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İçindekiler
Mobile World Congress’te konuşan Elon Musk’tan Starlink beklentisi
Elon Musk, dün yani 29 Haziran salı günü, MWC’de (Mobile World Congress) gerçekleştirdiği konferansta SpaceX ve Starlink hakkında da demeçler verdi. Starlink girişimiyle bütün dünyaya uydu üzerinden internet erişimi sağlayabilme hedefiyle yola çıkan Elon Musk, bu amaç uğruna 1.800 SpaceX uydusunun 2018 yılından başlayarak dünyanın çeşitli noktalarında konumlandırıldığını ve konumlandırılmaya da devam edeceğini belirtti. Musk, bir kilometre taşı olarak da 69,420 aktif Starlink kullanıcısına ulaşmaktan gayet memnun. Musk ayrıca şuan için 12 ülkede hizmet veren Starlink’in, hizmet verdiği ülke sayısını da artırmayı amaçlıyor. Fakat Musk’a göre gidişat bu kadar yavaş bir şekilde olmayacak. Starlink’in hızlı bir ivme yakalayacağını öngören Musk, Starlink’in önümüzdeki 12 ay içinde, yani gelecek MWC’ye doğru 500.000 aktif kullanıcıya ulaşacağını düşünüyor. Peki yarım milyon aktif kullanıcıya ulaşmak bir hayal mi yoksa gerçek olabilir mi? Bu noktada bir şey diyemiyoruz fakat söz konusu Elon Musk olunca her an her şeyin olması mümkün gibi gözüküyor.
Starlink’in en önemli özelliği, nerede olduğunuz fark etmeksizin internete erişim sağlayabilmeniz. Gerek kırsal bir kesimde, gerek hiçbir internet altyapısına sahip olmayan bir yerde Starlink üzerinden internete erişim sağlayabiliyorsunuz. Fiyatlarsa global olarak bireysel kullanıcılar için aylık 99 USD olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca internete daha rahat bağlanabilmenizi sağlayan Starlink routerını içeren paketi de satın alırsanız ilk seferde 499 USD’lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Böylelikle 100 Mbps download ve 20 Mbps upload hızlarına ulaşabilmeniz de mümkün hale geliyor. Starlink’e yönelik ciddi eleştirilerin döndüğü nokta tam da bu fiyat konusu. Kullanıcılar böyle bir internet için bu kadar yüksek bedeller ödemek istemiyor. Fakat Musk’ın açıklamalarına göre, geçerli Starlink fiyatları maliyetlere kıyaslandığında şuanda yarı yarıya daha az durumda. Hatta Musk’ın şuanki amacı şirketi kar ettirmekten çok, sadece iflas etmesinin önüne geçmek şeklinde. Hatta Starlink’in en büyük rakibi OneWeb de, geçtiğimiz yıl iflas noktasına gelmişti fakat bir şekilde ayakta kalmayı başararak hala kullanıcılara internet sunabiliyor.
Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu!
MWC’de gerçekleşen toplantıda Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Fakat Musk, şirketlerin adıyla ilgili ser verip sır vermedi. Musk’a göre Starlink, 5G teknolojisinin yanında tamamlayıcı bir niteliğe sahip ve 5G’ye entegre bir kullanımla hayatlarımızı çok daha kolay bir hale getirebilir. Ayrıca Elon’a göre Starlink, 5G teknolojisi ve fiber internet teknolojisi arasında bir konuma sahip. Yani 5G’nin olmadığı ve yine mobil halde olduğunuz bir ortamda Starlink, ev gibi sabit mekanlarda da fiberin avantajları var. Ama bu 2 teknolojinin kapsayamadığı noktalardaki boşluğu pek tabi ki Starlink doldurmayı amaçlıyor.
Elon Musk’ın Starlink’e inancı yüksek
Starlink kar etmeye başlayana kadar belki 5 milyar dolar belki 10 milyar dolar daha yatırım almak zorunda kalacak diyen Elon, şirkete yatırım yapmaya devam etmek zorunda olduklarını da ekledi. Toplamda 20 – 30 milyar dolara çıkması beklenen yatırımdan sonra ise Musk’a göre Starlink ivme yakalamaya başlayacak. Sonrasındaysa Musk, şirketin ciddi bir atılım yapmayı başarabileceğini tahmin ediyor. Hatta öyle ki zaman içinde Starlink, SpaceX’e olan bağlılığını bile ciddi ölçüde azaltabilir.
Çoğumuzun da bildiği üzere Elon Musk’ın en büyük hayallerinden biri de turistik uzay seyahatleri düzenlemek. Bu hayal şuanda kulağa her ne kadar ulaşılamaz gibi gözükse de; insan oğlunun yapılamaz denilen birçok şeyi yaptığına birçok kere tanık olduk. Bize kalırsa, en kötü ihtimalle bizler o günleri göremesek bile; Elon Musk’ın bu hayali elbet bir gün gerçekleşecektir. Fakat o gün gelene kadar Starlink girişimi de başta olmak üzere, Elon Musk’ın bile hala çözmesi gereken birçok problem var.
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Uzay - Bilim
SpaceX, 3 Milyar Dolar’lık NASA kontratını kaptı!
SpaceX, son yılların uzay denilince ilk akla gelen markalarından. Her ne kadar gündeme sık sık gelmesinde kurucusu Elon Musk’ın büyük payı olsa da, firmanın alanındaki başarısı da göz ardı edilemez. Zira, şirket, uzay yolculuğundan uydu fırlatmaya; roket ve uzay aracı üretimden çeşitli uydudan internet servislerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. SpaceX’in bu seferki gündeme gelme sebebi ise büyük bir ihale. Öyle ki, şirket NASA’nın amacı Ay’a 50 yıl aradan sonra ilk kez insan taşımak olan Artemis Programının taşıyıcı araç ihalesini kazandı. NASA’nın SpaceX’e 3 Milyar ABD Doları ödeyeceği ihale ve Ay’a ilk kez kadın bir astronot indirecek Artemis programının tüm detayları haberimizin devamında…
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SpaceX, Bezos’un Blue Origin’ini yendi ve ihaleyi kazandı
Aslında, devlerin yarışı geçtiğimiz sene başladı. Öyle ki, NASA, Ay’a 50 yılı aşkın aradan sonra insan götürecek Artemis projesinin taşıyıcı uzay aracı için üç finalisti açıklamıştı. Bu firmalar sektörün devleri Dynetics, Elon Musk’ın SpaceX’i ve Jeff Bezos’un Blue Origin’iydi. SpaceX, diğer iki firmadan da çok daha uygun bir teklif sunmuştu. Zira, Musk’ın şirketinin teklif Dynetics’in yarısı ve Bezos’un firmasının dörtte biriydi. Bu faktör NASA’nın dünkü kararına ne kadar etki etti bilinmez fakat SpaceX güçlü iki rakibini solladı ve yarışın kazananı oldu.
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NASA, sözleşme karşılığı SpaceX’e 2.89 Milyar ABD Doları ödeyeceğini açıkladı. İhalenin sonucunun belli olmasından sonra konuşan NASA Keşifler Departmanı Başkanı Kathy Lueders, “Devletimizin parası için en iyi değeri sunan firmayı seçtik.” dedi. SpaceX ise bu ücretin karşılığında NASA’ya Artemis programı için bir adet Starship uzay aracı ve bu araçla iki yolculuk sağlayacak. Bu yolculuklardan ilki deyim yerindeyse insansız bir test sürüşü olacak. Starship’in denemesinin yapılacağı bu yolculukta, araç Ay’ın yüzeyine inip geri dönecek. İkinci yolculuk ise görevin kendisi olacak. Yani, Artemis Programının uzun bir aradan sonra Ay’a ilk insanı indireceği uçuş.
NASA neden Starship’i tercih etti? İhaleyi kazanan Starship’i yakından tanıyalım
SpaceX’ in Starship’ini, Dynetics ve Blue Origin gibi dişli rakiplerin karşısında ne öne çıkardı? NASA yetkililerinin açıklamalarına göre Starship’in rakiplerine göre birkaç önemli avantajı vardı. Bu avantajların en başta gelenleri ise astronotlar için geniş kabin alanı, iki adet airlock (hava hücresi) ve yüksek yük taşıma kapasitesi (kargo alanı). NASA’ya göre son madde özellikle önemliydi çünkü yüksek kapasite Ay’dan Dünya’ya birçok örnek getirebilmek anlamına geliyordu. Bunlara ek olarak, NASA, aracın inovatif dizaynını da beğendiğini söyledi. Tabi, her ne kadar NASA’nın ağzından duymasak da, fiyatın da önemli bir faktör olduğunu göz önüne almak lazım. Hatırlayacağınız üzere, yazımızın başında SpaceX’in çok daha uygun bir fiyat sunduğunu söylemiştik. Bunun üstüne, NASA’nın bütçe sıkıntılarından proje hedefini ertelediğini de düşününce, tercihte fiyatın etkili olduğunu söylemek mümkün.
İhalenin kazananı ,öyle ya da böyle, belli. Gelin devlerin savaşından galip çıkan Starship uzay aracını yakından inceleyelim. ‘Musk’ın gözbebeği’ diyebileceğimiz Starship beş yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor. Hatta, Musk bu sürecin finansmanını dışardan destek almadan kendi sağlamakta. Starship’in var olma nedeni ise çok basit. Musk, bu aracı meşhur Mars’ta koloni kurma hayali için inşa ediyor. Ancak görünen o ki, Starship’in ilk yıldızlar arası yolculuğu Ay’a olacak. Tam anlamıyla bir “neye niyet neye kısmet” durumu. Teknik tarafta ise; Starship, tamamıyla tekrar kullanılabilir ve Super Heavy denilen sınıfta yer alan bir uzay aracı. İkinci aşamasında kargo alanı ve yolcu kabinini barındıran araç, hala geliştirme aşamasında. Bunlara ek olarak, Artemis programında aracın NASA için özel bir versiyonu yer alacak. Ayrıca, NASA’nın Orion sistemi de Starship’e görevde eşlik edecek.
Görevimiz, yeniden, ay: Artemis Programı
Aslında, Artemis Programı çok da eski değil. İki sene önce Trump yönetiminde açıklanan programın amacı Ay’a insan götürmek. Ayrıca, programın diğer bir amacı ise Ay’da bir merkez kurmak. Tabi, asıl hedefin bu yolculuktan deneyim edinip Mars’a gitmek olduğunu da ekleyelim. NASA, programda görev alacak 18 astronotu geçtiğimiz sene içinde seçti. Hatta, bu astronotlar bir yılı aşkın süredir NASA’nın Florida eyaletindeki tesislerinde eğitim görmekte. Programla belki de en güzel detaylardan biri ise Ay’a ayak basacak ilk kadın astronotu barındırması. NASA yetkilileri, bunun kadın hakları için önemli bir adım olduğunu düşünüyor.
Program açısından şu an için her şey yolunda gitse de, bazı sıkıntılar da yok değil. Öyle ki, program maddi açıdan biraz sıkıntıda. NASA, programın hedefi olan 2024 yılında Ay’a gitmek için bu sene itibariyle 3.3 Milyar ABD Dolar’ına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak, devletten bu rakamın sadece dörtte birini alabildi. Bunun üzerine ise NASA’ya göre 2024 hedefi artık gerçekçi değil. Bakalım SpaceX’in de katılımıyla işler değişecek mi…
Kaynak: ArsTechnica, NPR
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