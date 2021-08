Virgin Galactic, uzay turizmi biletlerini koltuğu 450 bin dolardan yeniden satışa çıkarıyor.

Elon Musk’ın, SpaceX uyduları aracılığıyla bütün dünyaya internet ulaştırmak üzere yola çıktığı projesi olan Starlink, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde dikkatleri çoktan üzerine çekmeyi başararak; hali hazırda pek çok müşteri edindi. Fakat Elon Musk, Starlink’in bununla sınırlı kalmayacağını ve önümüzdeki yıl içinde 500.000 kullanıcıya ulaşabileceğini düşündüğünü belirtti. Peki Starlink, gerçekten de önümüzdeki 12 ay içinde 500.000 aktif kullanıcıya ulaşmayı başarabilir mi?

Mobile World Congress’te konuşan Elon Musk’tan Starlink beklentisi

Elon Musk, dün yani 29 Haziran salı günü, MWC’de (Mobile World Congress) gerçekleştirdiği konferansta SpaceX ve Starlink hakkında da demeçler verdi. Starlink girişimiyle bütün dünyaya uydu üzerinden internet erişimi sağlayabilme hedefiyle yola çıkan Elon Musk, bu amaç uğruna 1.800 SpaceX uydusunun 2018 yılından başlayarak dünyanın çeşitli noktalarında konumlandırıldığını ve konumlandırılmaya da devam edeceğini belirtti. Musk, bir kilometre taşı olarak da 69,420 aktif Starlink kullanıcısına ulaşmaktan gayet memnun. Musk ayrıca şuan için 12 ülkede hizmet veren Starlink’in, hizmet verdiği ülke sayısını da artırmayı amaçlıyor. Fakat Musk’a göre gidişat bu kadar yavaş bir şekilde olmayacak. Starlink’in hızlı bir ivme yakalayacağını öngören Musk, Starlink’in önümüzdeki 12 ay içinde, yani gelecek MWC’ye doğru 500.000 aktif kullanıcıya ulaşacağını düşünüyor. Peki yarım milyon aktif kullanıcıya ulaşmak bir hayal mi yoksa gerçek olabilir mi? Bu noktada bir şey diyemiyoruz fakat söz konusu Elon Musk olunca her an her şeyin olması mümkün gibi gözüküyor.

Starlink’in en önemli özelliği, nerede olduğunuz fark etmeksizin internete erişim sağlayabilmeniz. Gerek kırsal bir kesimde, gerek hiçbir internet altyapısına sahip olmayan bir yerde Starlink üzerinden internete erişim sağlayabiliyorsunuz. Fiyatlarsa global olarak bireysel kullanıcılar için aylık 99 USD olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca internete daha rahat bağlanabilmenizi sağlayan Starlink routerını içeren paketi de satın alırsanız ilk seferde 499 USD’lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Böylelikle 100 Mbps download ve 20 Mbps upload hızlarına ulaşabilmeniz de mümkün hale geliyor. Starlink’e yönelik ciddi eleştirilerin döndüğü nokta tam da bu fiyat konusu. Kullanıcılar böyle bir internet için bu kadar yüksek bedeller ödemek istemiyor. Fakat Musk’ın açıklamalarına göre, geçerli Starlink fiyatları maliyetlere kıyaslandığında şuanda yarı yarıya daha az durumda. Hatta Musk’ın şuanki amacı şirketi kar ettirmekten çok, sadece iflas etmesinin önüne geçmek şeklinde. Hatta Starlink’in en büyük rakibi OneWeb de, geçtiğimiz yıl iflas noktasına gelmişti fakat bir şekilde ayakta kalmayı başararak hala kullanıcılara internet sunabiliyor.

Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu!

MWC’de gerçekleşen toplantıda Musk, 2 büyük telekom şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Fakat Musk, şirketlerin adıyla ilgili ser verip sır vermedi. Musk’a göre Starlink, 5G teknolojisinin yanında tamamlayıcı bir niteliğe sahip ve 5G’ye entegre bir kullanımla hayatlarımızı çok daha kolay bir hale getirebilir. Ayrıca Elon’a göre Starlink, 5G teknolojisi ve fiber internet teknolojisi arasında bir konuma sahip. Yani 5G’nin olmadığı ve yine mobil halde olduğunuz bir ortamda Starlink, ev gibi sabit mekanlarda da fiberin avantajları var. Ama bu 2 teknolojinin kapsayamadığı noktalardaki boşluğu pek tabi ki Starlink doldurmayı amaçlıyor.

Elon Musk’ın Starlink’e inancı yüksek

Starlink kar etmeye başlayana kadar belki 5 milyar dolar belki 10 milyar dolar daha yatırım almak zorunda kalacak diyen Elon, şirkete yatırım yapmaya devam etmek zorunda olduklarını da ekledi. Toplamda 20 – 30 milyar dolara çıkması beklenen yatırımdan sonra ise Musk’a göre Starlink ivme yakalamaya başlayacak. Sonrasındaysa Musk, şirketin ciddi bir atılım yapmayı başarabileceğini tahmin ediyor. Hatta öyle ki zaman içinde Starlink, SpaceX’e olan bağlılığını bile ciddi ölçüde azaltabilir.

Çoğumuzun da bildiği üzere Elon Musk’ın en büyük hayallerinden biri de turistik uzay seyahatleri düzenlemek. Bu hayal şuanda kulağa her ne kadar ulaşılamaz gibi gözükse de; insan oğlunun yapılamaz denilen birçok şeyi yaptığına birçok kere tanık olduk. Bize kalırsa, en kötü ihtimalle bizler o günleri göremesek bile; Elon Musk’ın bu hayali elbet bir gün gerçekleşecektir. Fakat o gün gelene kadar Starlink girişimi de başta olmak üzere, Elon Musk’ın bile hala çözmesi gereken birçok problem var.