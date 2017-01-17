Vine Videolarını İndirmek için Son Gün Sonunda Geldi Çattı

Eğer bu haberi 18 Ocak tarihinde okuyorsanız Vine videolarınızı indirmek için az bir süreniz kalmış demektir yani elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

Geçen ay yapılan açıklamaya göre Vine platformu kapanacak ve uygulama bir kamera uygulaması olacak. Uygulama üzerinden yine 6 saniye video çekmek mümkün olacak ancak bu videolar telefona kaydedilebilecek ya da Twitter üzerinden paylaşılabilecek.

Twitter’ın platformda yer alan videoları daha ne kadar platformda tutacağı belli değil. Platformun kapatılacağı Ekim ayından beri belli. Kullanıcılar videolarını platformun sitesinden ya da mobil uygulamasından ister indirebiliyorlar isterlerse de kendilerine mail olarak atabiliyorlar. Siteden indirilen verilerde yorumlar, beğenmeler ve paylaşımlar da yer alıyor. Mobilden indirmede ise böyle bir seçenek mevcut değil. Vine Camera uygulaması ise bugünden itibaren kullanılabilir olacak.