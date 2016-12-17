Vine Uygulaması Vine Camera Olarak Geri Dönecek

Twitter Ekim ayının sonunda yakın bir zamanda kapatılacağını duyurduğu Vine servisi hakkında bugün önemli açıklamalarda bulundu.

Twitter’ın yaptığı açıklamada Vine servisi kapandığında uygulama herhangi bir yere kaybolmayacak bunun yerine yeniden şekillendirilecek ve kamera uygulaması olacak. Bu kamera uygulamasında şu anda olduğu gibi yine 6.5 saniye uzunluğunda videolar çekilecek. Ancak bu videolar ya direkt olarak Twitter’da yayınlanabilecek ya da telefona kaydedilecek.

Kullanıcılar servis üzerinden yayınladıkları videoları şu anda indirebiliyorlar. İndirilen index.html dosyasında çekilen videolar, bu videoların beğenme sayıları, yorumları ve ne kadar paylaşıldığı bilgileri yer alıyor. Ancak bu indirmeyi servisin sitesi yerine mobil uygulamadan yaparsanız sadece videolar telefona iniyor. Bir de bütün yayın arşivinizi indirmek yerine her videolarınızın linkini tek tek e-posta hesabınıza alabiliyorsunuz ve burada videoları seçerek indirebiliyorsunuz.

Servis kapanana kadar videolarınızı kaydetmek mümkün. Ayrıca ekrana gelen pop up pencere ile takip ettiğiniz yayıncıları Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz.