ViewSonic doğru renk özellikli yeni 8K monitörünü tanıttı

California merkezli ViewSonic firması CES platformunda yeni monitörlerini sundu. Bunlardan en öne çıkanı ise 8K görüntü sunabilecek olan ve Thunderbolt 3 dahil birçok bağlantı desteği veren VP3286-8K modeli oldu.

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VP3286-8K yaklaşık olarak 5.000 Dolar gibi uçuk bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Yanında ise üç tane daha 4K çözünürlük sahibi monitör bulunduracak. Aralarından 32inç olan monitör ise yine Thunderbolt 3, DisplayPort ve USB girişi ile 2.000 Dolardan satışa çıkacak.

Firma tarafından sunulan diğer cihazların içerisinde yeni oyuncu monitörleri, bir 4K projektör, bir de tanışabilir ve akıllı bağlantı özellikli LED projektör de var.

Biraz daha ucuz etikete sahip monitörler de firma tarafından sunulmuş durumda. 27inçlik VP2786-4K 1000 Dolardan alıcı bekleyecekken, VP2776-4K ise aynı bağlantı seçenekleriyle birlikte 900 Dolar olacak ve sadece diğer akranının sunduğu geniş renk özelliğini sunmayacak.

Toplamda ise ViewSonic beş ColorPro monitörü, beş oyuncu monitörü, dört taşınabilir monitör ve üç tane de projektör tanıtmış oldu. Bütün bunları bir kerede tanıtmaları kulağa oldukça fazlaymış gibi gelebilir. Ancak genelde yeni birçok duyuru CES platformunun kalabalığında kaynayabiliyor. Dolayısıyla şirketler de burada görebildiğimiz gibi getirebildikleri kadar yüksek ses getirmeye çabalayabiliyorlar.