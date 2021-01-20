4K
ViewSonic doğru renk özellikli yeni 8K monitörünü tanıttı
California merkezli ViewSonic firması CES platformunda yeni monitörlerini sundu. Bunlardan en öne çıkanı ise 8K görüntü sunabilecek olan ve Thunderbolt 3 dahil birçok bağlantı desteği veren VP3286-8K modeli oldu.
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VP3286-8K yaklaşık olarak 5.000 Dolar gibi uçuk bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Yanında ise üç tane daha 4K çözünürlük sahibi monitör bulunduracak. Aralarından 32inç olan monitör ise yine Thunderbolt 3, DisplayPort ve USB girişi ile 2.000 Dolardan satışa çıkacak.
Firma tarafından sunulan diğer cihazların içerisinde yeni oyuncu monitörleri, bir 4K projektör, bir de tanışabilir ve akıllı bağlantı özellikli LED projektör de var.
Biraz daha ucuz etikete sahip monitörler de firma tarafından sunulmuş durumda. 27inçlik VP2786-4K 1000 Dolardan alıcı bekleyecekken, VP2776-4K ise aynı bağlantı seçenekleriyle birlikte 900 Dolar olacak ve sadece diğer akranının sunduğu geniş renk özelliğini sunmayacak.
Toplamda ise ViewSonic beş ColorPro monitörü, beş oyuncu monitörü, dört taşınabilir monitör ve üç tane de projektör tanıtmış oldu. Bütün bunları bir kerede tanıtmaları kulağa oldukça fazlaymış gibi gelebilir. Ancak genelde yeni birçok duyuru CES platformunun kalabalığında kaynayabiliyor. Dolayısıyla şirketler de burada görebildiğimiz gibi getirebildikleri kadar yüksek ses getirmeye çabalayabiliyorlar.
4K
Netflix, Avrupa genelinde yayın kalitesini tekrar arttırıyor!
Geçtiğimiz mart ayı Corona virüs sebebiyle yayın kalitesini Avrupa genelinde düşüren Netflix, yeniden kalite arttırımına gidiyor. 4K ve HDR tekrardan kullanılabilir durumda.
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Avrupa genelinde tekrardan kalite artışı!
Corona virüs sebebiyle, geçtiğimiz iki ayı evinde geçiren Avrupa, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Çoğu ülkede kısıtlamaların yumuşatıldığı şu dönemde, evlerinde kalan insanların sayısında da azalma görülmekte. Mart ayından bu yana olası bir yoğunluğu önlemek için, yayın kalitesinde düşüşe giden Netflix de, bu normalleşmeye uyacak gibi gözüküyor. FlatPanelsHD isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Netflix, 4K ve HDR özelliklerini Avrupa için tekrar kullanıma açtı. Çeşitli yollarla internet sitesine ulaşan bazı kullanıcıların yayın kalitelerinin eskiye döndüğünü bildirdikleri öğrenildi.
Bazı kullanıcıların 4K özelliğini 15 mbit/s değerlerinde kullanabildiklerini bildirdikten sonra kendi testini de yapan internet sitesi, 7mbit/s gibi bir değere ulaştıklarını da belirtti. İnternet servis sağlayıcılarına yük olmamak için bu tarz bir yol izlediklerini daha önce belirten Netflix, Nisan ayı gibi olası bir normalleşme üzerinde de çalıştıklarını bildirmişti. An itibariyle Amazon, Facebook ve YouTube gibi firmalar da Avrupa geneli yayın kalitesi düşürme yolunu izlemekte. Bu firmaların politikalarında değişime gidip gitmeyecekleri henüz netlik kazanmazken, Netflix bu yönde adım atan ilk firmalardan oldu. Bu geri dönüş henüz her kullanıcıya ulaşmasa da, normalleşme yönünde bir adım atılması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.
4K
Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
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Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
4K
Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro cihazları tanıtıldı!
Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranları uzun süren bekleyişin ardından tanıtıldı. Şirketin övgüyle bahsettiği bu iki yeni nesil ekran Huawei’nin kendi HarmonyOS’u kullanan ilk cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Huawei Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranlarının lansmanı yapıldı. Hakkında pek çok dedikodu dönen bu dev cihazların kesinleşmiş özelliklerine yakından bakalım.
Honor Akıllı Ekranlarının Özellikleri
Ekran özellikleri olarak her iki Smart Screen cihazı da çerçevesiz 55 inç 4K HDR ekranla geliyor. NTSC % 85 geniş renk gamı, 360 nit parlaklık ve geniş görüş açıları içeren cihazların; standart, yumuşak, sinema gibi modları içeren sekiz farklı ekran yapılandırması da bulunuyor. Ayrıca son dönemlerde revaçta olan Alman TUV Rheinland düşük mavi ışık koruması kullanılıyor. Tasarımsal anlamda dikkat çeken cihaz, % 94 gibi etkileyici ekran/gövde oranıyla karşımıza çıkıyor. Oldukça ince ve elmas dokulu kasaya sahip Smart Screen cihazları kesintisiz 3D metal orta çerçeve barındırıyor.
Honor için oldukça özel olan bu yeni nesil akıllı ekran, merakla beklenen Harmony işletim sistemini kullanıyor olmanın yanı sıra kendi akıllı asistanları YOYO ev Magic Link özelliklerini barındırıyor. Bu uygulamaların kullanılıyor olmasının sebebi olarak şirket, kullanıcıların diğer cihazlarını daha iyi entegre edebilmeleri için özellikle düşündüklerini söyledi.
Magic Link uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarını Honor akıllı ekranıyla senkronize bir şekilde kullanmasını sağlıyor. NFC ile bağlanan cihazlar arasında, telefona indirilen uygulamaların paylaşılmasını ve en önemli özellik olarak ekranın, kendini akıllı bir ev sistemine dönüştürmesini sağlıyor . Akıllı ekran üzerinden güvenlik kameralarından bilgisayara kadar evdeki hemen hemen her cihazı kontrol edilebilir hale geliyor.
Her iki Honor Smart Screen cihazı da en yeni Honghu 818 dört çekirdekli işlemcileri kullanıyorlar. 4K destekli bu cihazlar; dinamik görüntü telafisi (MEMC), yüksek dinamik aralıklı görüntüleme (HDR), gürültü azaltma (NR) gibi yedi farklı teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.
Honor Smart Screen ve Pro modelleri arasında bulunan farklar ise; birinde 4*10 W hoparlör bulunurken diğerinde 6*10 W hoparlör bulunuyor. Ayrıca Pro modeli daha büyük 32 GB depolama alanına ve akıllı dahili kameraya sahip. Bu kamera yüz tanıma ve kaydetme gibi özelliklere sahipken, kullanıcı gizliliği açısından kullanılmadığında geriye doğru kayan Honor patentli açılır kamera teknolojisi ile donatılmış.
En önemli detaylardan olan fiyatlandırma konusuna gelince Honor Smart Screen, yaklaşık 538 dolara, Pro modeli ise yaklaşık 680 dolara raflardaki yerini alacak.
Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 7 saat önce
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Yazan: market2020, 19 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
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