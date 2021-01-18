Haber
ASUS, yeni monitör modellerini duyurdu!
Asus, 2021 yılı ürün gamındaki yeni monitör modellerini duyurdu. Yeni modeller arasında PC ve konsol oyuncularına yönelik HDMI 2.1 monitörler, kurumsal kullanıcılar ve içerik üreticiler için de profesyonel monitörler bulunuyor.
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Asus, birçok farklı talebe cevap verebilecek monitörlerle karşımızda
- PC ve konsol oyuncuları için: ROG Swift PG32UQ, Strix XG43UQ ve TUF Gaming VG28UQL1A adlı yeni modeller, güncel ekran kartlarıyla 144 Hz’de 4K oyunculuğa destek verebiliyor. HDMI 2.1 bağlantısıyla da, güncel konsollarda konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi sunabiliyor.
- Rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için: 28 inç boyutundaki ROG Swift PG279QM’de 1 ms (griden griye) tepki süreli WQHD 240 Hz Fast IPS panelle birlikte NVIDIA Reflex Latency Analyzer (RLA) özelliğine sahip G-SYNC teknolojisi, DisplayHDR 400 ve DCI-P3 %95 özellikleri bulunuyor.
- İçerik üreticileri için: 14 inç ProArt Display PA148CTV taşınabilir monitör ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli ile yaratıcı iş akışlarına yardımcı oluyor. Calman Verified 32 inç 4K UHD PA329CV ise %100 sRGB renk gamı ve Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Bu sayede, referans görüntüler alınabiliyor.
- Kurumsal kullanıcılar için: 15,6 inç ZenScreen MB16ACV FHD taşınabilir ekran, dahili standı ve uzun süre dayanan anti bakteriyel kaplamasıyla birlikte seyahat halindeyken çalışmaya uygun.
Asus’un, monitör pazarında %40 büyümesi bekleniyor
ASUS CES 2021’de yeni monitör modellerini duyurdu. Oyun, ProArt ve ZenScreen serilerine dahil olan yeni modeller oyuncuların, içerik üreticilerinin ve kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. TrendForce adlı pazarlama araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre, ASUS’un monitör sevkiyatında yıllık %40 büyüme elde etmesi bekleniyor. Bu sayede Asus, 2020’nin ilk 10 monitör markası arasındaki en yüksek büyüme oranı olmaya aday.
ASUS, PC ve konsol oyuncularına 28, 32, ve 43 inç boyutlarda 144 Hz HDMI 2.1 oyuncu monitörleri sunuyor. PC oyuncuları için ideal olan bu ekranlar, 100 Hz’in üzerinde yenileme hızlarıyla; stabil 4K oyun deneyimi için en yeni ekran kartlarına destek veriyor. Bu sayede RTX 3080 gibi kartlarla iyi bir görüntü performansı yakalamak isteyen kullanıcılar bu monitörleri tercih edebilirler anlamına geliyor. DisplayPort 1.4 Display Stream Compression (DSC) teknolojisi, her kareyi fark edilen görüntü kaybı olmadan sıkıştırıp açarak; tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden 4K görüntü sunuyor. Konsol oyuncuları ise bu modelleri HDMI 2.1 üzerinden yeni nesil konsollarına bağlayarak 120 Hz’de 4K oyun deneyimi yaşayabiliyor. Bu yeni modellerde ayrıca Değişken Yenileme Hızı (Variable Refresh Rate) teknolojisi ve Otomatik Düşük Gecikme (Auto Low Latency) modu bulunuyor.
ROG Swift PG32UQ
ROG Swift PG32UQ, 32 inç boyutundaki 4K UHD IPS paneliyle 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms hareketli görüntü tepki süresi (MPRT) sunuyor. Modelde bunlara ek olarak; %98 DCI-P3 renk alanı, VESA DisplayHDR 600 uyumluluğu, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) ve ASUS Değişken Hız Aşırtma teknolojileri de bulunuyor.
ROG Strix XG43UQ
Akıcı oyun görüntüleri için 144 Hz yenileme hızına sahip 43 inç boyutunda bir 4K UHD (3840 X 2160) oyuncu monitörü. Bu modelde DSC, ASUS ELMB SYNC ve HDR gibi birçok özellik yer alıyor. Hareket bulanıklığını ortadan kaldıran ASUS ELMB SYNC teknolojisi, hareketli görüntülerin daha net görünmesini sağlayarak oyun deneyimini daha akıcı ve hızlı hale getirebiliyor. Ayrıca bu model, DisplayHDR 1000 ile de uyumlu.
TUF Gaming VG28UQL1A
Üç modelin en küçüğü olan TUF Gaming VG28UQL1A, üç kenarı çerçevesiz bir tasarıma sahip. 28 inç boyutundaki 4K UHD Fast IPS panel 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Daha iyi bir oyun deneyimi için değişken yenileme hızı teknolojisinden yararlanan bu model; %125 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamlarına, VESA DisplayHDR 400 uyumluluğuna, ELMB SYNC ve Değişken Hız Aşırtma teknolojilerine de sahip.
ASUS ProArt Display PA148CTV
ASUS ProArt Display PA148CTV, yansıma önleyici panele ve kapasitif 10 nokta dokunmatik özelliğine sahip bir 14 inç FHD IPS taşınabilir monitör. İçerik üreticileri için tasarlanan bu model, ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli özellikleriyle üretkenliği artıran kısayollar ve programlanabilen tuşlar sunuyor. Bu tuşlar Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro ve After Effects gibi desteklenen Adobe yazılımlarıyla kusursuz bir şekilde çalışıyor. Dünyanın Calman Verified unvanlı ilk taşınabilir monitörü olan PA148CTV, sRGB ve Rec. 709 renk gamlarının %100’ünü kapsıyor. Fabrikada önceden kalibre edilen model Delta E < 2 renk doğruluğu değerine sahip.
Ekranın arka tarafında yer alan ASUS Dial, kullanıcıların uyumlu Adobe yazılımlarını ve Microsoft Surface Dial denetimlerini kontrol edebilmesini, işe odaklanırken ayar yapabilmesini sağlıyor. Entegre ekran menüsü ise hızlı ve kolay monitör ayarları sunuyor. Kullanıcılar önceden kurulu olarak gelen ProArt Preset yazılımıyla renk gamını ayarlayabiliyor veya ProArt Palette ile diğer ekran ayarlarına erişebiliyor. 32 inç boyutundaki ASUS ProArt Display PA329V, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan IPS panele sahip 4K UHD (3840 x 2160) bir monitör.
ASUS ZenScreen MB16ACV
ASUS ZenScreen MB16ACV yansıma önleyici panele ve son derece ince çerçeveli tasarıma sahip, 15,6 inç boyutunda bir FHD taşınabilir ekran. Monitörde gümüş iyonlarına sahip uzun süre dayanıklı özel bir anti bakteriyel kaplama bulunuyor. USB Type-C veya Type-A 3.0 bağlantı noktasına sahip tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan bu monitör, hem görüntü ve ses sinyallerini hem de güç dağıtımını üstlenen hibrit sinyal çözümünden yararlanıyor. ZenScreen MB16ACV standart 1/4 inç yuvaya monte edilebiliyor. Böylece geleneksel tripodlara veya masa üstü montaj kitlerine kolaylıkla yerleştirilebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. MIUI 12 tabanlı güncelleme, telefona yeni yazılım dizaynı ve yeni özellikler kazandıracak.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme konusunda adeta Android rakiplerine ders vermeye devam ediyor. Diğer Android akıllı telefon üreticilerinin aksine Xiaomi, oldukça fazla model çıkarmasına rağmen telefonlarını güncel tutmaya devam ediyor. Kullanıcılar özellikle eski modellerin güncelleme almasından ve yeni özellikler kazanmasından çok memnun. Şirketin güncel modellerinden biri olan Xiaomi Mi 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. Telefon yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve yeni güvenlik yaması kazanıyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi
Xiaomi Mi Note 10 Lite kullanıcıları, bu günlerde telefonlarına gelen yeni bir bildirimden dolayı heyecanlı. Kullanıcılar bir bildirimle gelecek olan Android 11 güncellemesinin müjdesini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan MIUI 12.5 hala geliştirme ve beta aşamasında olduğu için güncelleme, Android 11 tabanlı MIUI 12 şeklinde olacak. Telefonun performans, güvenlik gibi konularda geliştirmeler kazanması ve yeni özellikler kazanması bekleniyor. 2.34 GB boyutunda olacak olan güncelleme, telefon microSD kart desteğine sahip olmadığı için 64 GB’lık modeli satın almış olan kullanıcılar için sorun olabilir. Kullanıcıların güncellemeden önce telefonda yeterli alanı açması gerekiyor. Ülkemiz dahil olmak üzere global anlamda satışı olan tüm modellerinin yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite‘ın Android 11 güncellemesini önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri
8nm Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 grafik işlem birimi, 6 GB LPDDR4X RAM, 6,47 inç FHD+ AMOLED ekran. 30W hızlı şarj desteğine sahip 5260 mAh batarya, 64, 8, 2 ve 5 MP çözünürlüğündeki dörtlü arka, 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla oldukça iyi özelliklere sahip olan orta sınıf telefon, ülkemizde 3600 TL civarında satılıyor. Kutudan Android10 ile gelen Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesini de çok yakında alıyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesini almaya başladı
Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bugün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Telefonun hem LTE hem de 5G’li versiyonu için aynı anda yayınlanan güncelleme, iki farklı ürün yazılımı sürümüne sahip. Android 11’in Ocak 2021’de çıkan güvenlik yamalarını da telefona nakşettiren güncelleme, One UI 3.0’daki arayüz değişikliklerini de içeriyor.
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Hepimizin malumu olduğu üzere Samsung’un, akıllı telefonlarına yönelik uyguladığı güncelleme çalışmalarındaki geçmişi pek parlak değil. Ancak 2020’den beri şirket bu kara geçmişinin izlerini silmek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy S10 Lite gibi giriş seviyesi akıllı telefonlarına bile Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzünü OTA yoluyla veren Samsung, katlanabilir telefonlarını da Android 11’den mahrum bırakmıyor.
Bugün itibarıyla Samsung, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonu için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınladı. Galaxy Fold’un LTE ve 5G’li varyantlarının ikisine birden dağıtılan güncelleme evvela Fransa, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Sonrasında dünya çapındaki diğer Samsung Galaxy Fold kullanıcılarına da erişime açılacak olan Android 11 güncellemesi, One UI 3.0 arayüzüyle beraber telefona bambaşka bir hava katacak.
Bu arada güncelleme iki farklı ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Eğer 4G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız F900FXXU4DUA1; 5G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız da F907BXXU4DUA1 ürün yazılımı sürümüyle beraber Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi telefonunuza OTA yoluyla geliyor. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek yükleyebilirsiniz.
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Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesiyle ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy Fold kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy Fold erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy Fold İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy Fold – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Haber
Facebook ve Instagram, Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti!
Facebook ve Instagram, 19 Ocak 2021 itibarıyla resmî olarak yürürlüğe girecek olan reklam yasağı öncesinde Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı tarafından duyurulan habere göre artık Facebook ve Instagram’ın Türkiye’de yasal açıdan herhangi bir problemi olmayacak.
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LinkedIn’den sonra Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcisi atayacağını açıkladı
Türkiye’nin sosyal medya mecralarına yönelik yeni düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından YouTube, TikTok, Dailymotion, LinkedIn gibi platformların ardından Facebook ve Instagram da ülkemizde temsilcilik açma kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram tarafından alınan temsilcilik atama kararını sosyal medyadan duyurdu. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook’un kararını şu ifadelerle duyurdu:
“Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler.”
Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum.
Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. pic.twitter.com/95SzagYJq2
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 18, 2021
Facebook’tan Türkiye’de temsilcilik açacağına yönelik açıklama
Konuyla alakalı olarak Facebook’tan da resmi bir açıklama hemen geldi. Facebook yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik.” ifadelerine yer verdi. Sosyal medya yasası yürürlüğe girdikten beri çok yakın takipte olduklarını belirten Facebook yetkilileri, yasanın gerekliliklerini yerine getireceklerini ifade etti.
Facebook tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
“Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye’deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook’a güveniyor.
Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.
Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.
Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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Twitter, halâ temsilci atamadı
1 Ekim 2020’den itibaren yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası gereğince Facebook ve Instagram tarafından da temsilci atanmasıyla beraber; VK, YouTube, TikTok, Dailymotion, LinkedIn de dahil toplam 7 tane sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de temsilcileri olacak. Fakat ısrarla sessizliğini koruyan ve temsilci atamayan bir sosyal medya platformu var, o da Twitter.
Twitter eğer 19 Ocak 2021’e kadar temsilci atamazsa, Türkiye’de artık reklam yayınlayamayacak ve en azından reklam gelirleri noktasında önemli bir düşüş yaşayacak. Bununla da bitmiyor; şirket, hala temsilci atamazsa kademeli olarak %50 ve %90 oranında Türkiye’deki bant genişliği kısıtlanacak.
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