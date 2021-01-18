ASUS, yeni monitör modellerini duyurdu!

Asus, 2021 yılı ürün gamındaki yeni monitör modellerini duyurdu. Yeni modeller arasında PC ve konsol oyuncularına yönelik HDMI 2.1 monitörler, kurumsal kullanıcılar ve içerik üreticiler için de profesyonel monitörler bulunuyor.

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Asus, birçok farklı talebe cevap verebilecek monitörlerle karşımızda

PC ve konsol oyuncuları için: ROG Swift PG32UQ, Strix XG43UQ ve TUF Gaming VG28UQL1A adlı yeni modeller, güncel ekran kartlarıyla 144 Hz’de 4K oyunculuğa destek verebiliyor. HDMI 2.1 bağlantısıyla da, güncel konsollarda konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi sunabiliyor.

Rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için: 28 inç boyutundaki ROG Swift PG279QM’de 1 ms (griden griye) tepki süreli WQHD 240 Hz Fast IPS panelle birlikte NVIDIA Reflex Latency Analyzer (RLA) özelliğine sahip G-SYNC teknolojisi, DisplayHDR 400 ve DCI-P3 %95 özellikleri bulunuyor.

İçerik üreticileri için: 14 inç ProArt Display PA148CTV taşınabilir monitör ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli ile yaratıcı iş akışlarına yardımcı oluyor. Calman Verified 32 inç 4K UHD PA329CV ise %100 sRGB renk gamı ve Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Bu sayede, referans görüntüler alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için: 15,6 inç ZenScreen MB16ACV FHD taşınabilir ekran, dahili standı ve uzun süre dayanan anti bakteriyel kaplamasıyla birlikte seyahat halindeyken çalışmaya uygun.

Asus’un, monitör pazarında %40 büyümesi bekleniyor

ASUS CES 2021’de yeni monitör modellerini duyurdu. Oyun, ProArt ve ZenScreen serilerine dahil olan yeni modeller oyuncuların, içerik üreticilerinin ve kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. TrendForce adlı pazarlama araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre, ASUS’un monitör sevkiyatında yıllık %40 büyüme elde etmesi bekleniyor. Bu sayede Asus, 2020’nin ilk 10 monitör markası arasındaki en yüksek büyüme oranı olmaya aday.

ASUS, PC ve konsol oyuncularına 28, 32, ve 43 inç boyutlarda 144 Hz HDMI 2.1 oyuncu monitörleri sunuyor. PC oyuncuları için ideal olan bu ekranlar, 100 Hz’in üzerinde yenileme hızlarıyla; stabil 4K oyun deneyimi için en yeni ekran kartlarına destek veriyor. Bu sayede RTX 3080 gibi kartlarla iyi bir görüntü performansı yakalamak isteyen kullanıcılar bu monitörleri tercih edebilirler anlamına geliyor. DisplayPort 1.4 Display Stream Compression (DSC) teknolojisi, her kareyi fark edilen görüntü kaybı olmadan sıkıştırıp açarak; tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden 4K görüntü sunuyor. Konsol oyuncuları ise bu modelleri HDMI 2.1 üzerinden yeni nesil konsollarına bağlayarak 120 Hz’de 4K oyun deneyimi yaşayabiliyor. Bu yeni modellerde ayrıca Değişken Yenileme Hızı (Variable Refresh Rate) teknolojisi ve Otomatik Düşük Gecikme (Auto Low Latency) modu bulunuyor.

ROG Swift PG32UQ

ROG Swift PG32UQ, 32 inç boyutundaki 4K UHD IPS paneliyle 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms hareketli görüntü tepki süresi (MPRT) sunuyor. Modelde bunlara ek olarak; %98 DCI-P3 renk alanı, VESA DisplayHDR 600 uyumluluğu, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) ve ASUS Değişken Hız Aşırtma teknolojileri de bulunuyor.

ROG Strix XG43UQ

Akıcı oyun görüntüleri için 144 Hz yenileme hızına sahip 43 inç boyutunda bir 4K UHD (3840 X 2160) oyuncu monitörü. Bu modelde DSC, ASUS ELMB SYNC ve HDR gibi birçok özellik yer alıyor. Hareket bulanıklığını ortadan kaldıran ASUS ELMB SYNC teknolojisi, hareketli görüntülerin daha net görünmesini sağlayarak oyun deneyimini daha akıcı ve hızlı hale getirebiliyor. Ayrıca bu model, DisplayHDR 1000 ile de uyumlu.

TUF Gaming VG28UQL1A

Üç modelin en küçüğü olan TUF Gaming VG28UQL1A, üç kenarı çerçevesiz bir tasarıma sahip. 28 inç boyutundaki 4K UHD Fast IPS panel 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Daha iyi bir oyun deneyimi için değişken yenileme hızı teknolojisinden yararlanan bu model; %125 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamlarına, VESA DisplayHDR 400 uyumluluğuna, ELMB SYNC ve Değişken Hız Aşırtma teknolojilerine de sahip.

ASUS ProArt Display PA148CTV

ASUS ProArt Display PA148CTV, yansıma önleyici panele ve kapasitif 10 nokta dokunmatik özelliğine sahip bir 14 inç FHD IPS taşınabilir monitör. İçerik üreticileri için tasarlanan bu model, ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli özellikleriyle üretkenliği artıran kısayollar ve programlanabilen tuşlar sunuyor. Bu tuşlar Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro ve After Effects gibi desteklenen Adobe yazılımlarıyla kusursuz bir şekilde çalışıyor. Dünyanın Calman Verified unvanlı ilk taşınabilir monitörü olan PA148CTV, sRGB ve Rec. 709 renk gamlarının %100’ünü kapsıyor. Fabrikada önceden kalibre edilen model Delta E < 2 renk doğruluğu değerine sahip.

Ekranın arka tarafında yer alan ASUS Dial, kullanıcıların uyumlu Adobe yazılımlarını ve Microsoft Surface Dial denetimlerini kontrol edebilmesini, işe odaklanırken ayar yapabilmesini sağlıyor. Entegre ekran menüsü ise hızlı ve kolay monitör ayarları sunuyor. Kullanıcılar önceden kurulu olarak gelen ProArt Preset yazılımıyla renk gamını ayarlayabiliyor veya ProArt Palette ile diğer ekran ayarlarına erişebiliyor. 32 inç boyutundaki ASUS ProArt Display PA329V, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan IPS panele sahip 4K UHD (3840 x 2160) bir monitör.

ASUS ZenScreen MB16ACV

ASUS ZenScreen MB16ACV yansıma önleyici panele ve son derece ince çerçeveli tasarıma sahip, 15,6 inç boyutunda bir FHD taşınabilir ekran. Monitörde gümüş iyonlarına sahip uzun süre dayanıklı özel bir anti bakteriyel kaplama bulunuyor. USB Type-C veya Type-A 3.0 bağlantı noktasına sahip tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan bu monitör, hem görüntü ve ses sinyallerini hem de güç dağıtımını üstlenen hibrit sinyal çözümünden yararlanıyor. ZenScreen MB16ACV standart 1/4 inç yuvaya monte edilebiliyor. Böylece geleneksel tripodlara veya masa üstü montaj kitlerine kolaylıkla yerleştirilebiliyor.