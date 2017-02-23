Vestel, Venus’ünü Tasarla projesi ile Venus modelini geliştirmek için üniversite öğrencilerinden yardım almayı hedefliyor.

Vestel’in bu projesi kapsamında öğrenciler maksimum 5 kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacak. Projede donanım, yazılım ve mobil aksesuar alanlarında geliştirmeler yapılacak. 3 farklı aşamada yarışacak olan öğrenci gruplarından birinic olana 15 bin, ikinci olana 10 bin ve üçüncü olana 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca birinci olan grup Vestel’de geliştirdikleri proje merkezli çalışmalar yapabilecek.

Öğrenciler geliştirdikleri fikirlerin ne işe yarayacağını, Venus’e nasıl entegre edileceğini, insanların hayatlarına nasıl bir fayda sağlayacağını açıklayacak. Yarışmanın ikinci ve final aşamasında ise projenin hayata geçmiş halini getirecekler.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bu yarışma ile yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden gençleri şirket bünyesine kazandırmak istediklerini açıkladı. Erdoğan bugün teknolojilerini dünyanın 153 ülkesine teknolojilerini ulaştırdıkşarını ve sektördeki bir çok ilki başardıklarını belirtti. Bu proje gibi daha bir çok proje ile kariyerinde başarı hikayesi yazacak gençlerin önü yavaş yavaş açılıyor.