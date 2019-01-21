Vestel Venus e4 satışa sunuldu

Vestel Venus e4 modeli satışa çıktı. 18:9 geniş ekranıyla dikkat çeken Venus e4; dahili FM radyosu, ön-arka kamerasındaki portre modu ile tüketicilerin beklentilerini karşılayacak.

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Vestel Venus e4 özellikleri

Yeni Venus gücünü Qualcomm SDM 425’ten alıyor. 4 çekirdekli cihaz 1,4GHz işlemci hızına çıkabiliyor. Telefon kutudan Android Oreo ile yüklü olarak çıkıyor.

Vestel, Venus’ün giriş segmentinin yeni modeli e4’ü satışa sundu. 18:9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4, 1440×720 HD Plus çözünürlük 5.5 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Bunun yanı sıra 128GB’a kadar da harici hafıza desteği sağlıyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor.

Venus e4 fiyatı

Hali hazırda raflardaki yerini alan ürüne 1.199 TL’den ulaşmak mümkün.