Vertiv, enerji verimli ve ölçeklenebilir yeni enerji çözümü olan Vertiv™ Liebert® APM2‘yi UPS portföyüne ekliyor. Lityum iyon (Li-ion) ve VRLA akülerle uyumlu olan Liebert® APM2, tek bir ünitede 30kW’den 600 kW’a kadar ölçeklenebilen kompakt bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Daha az verimli alternatiflerine göre önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamasının yanında, ek kapasite veya yedeklilik için dört adede kadar eşleşen üniteyle paralel çalışabiliyor. CE sertifikalı bir UPS sistemi olan Liebert APM2, Çin dahil olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika, Hindistan ve Asya’da 400V olarak piyasaya sunulacak.

Liebert APM2, Edge bilişim uygulamalarının artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu tür kısıtlılıkların önüne geçmek için, alternatiflerine göre daha az enerji harcayarak daha fazla güç çıkışı sağlıyor. Ayrıca, Liebert APM2, önceki versiyonuna kıyasla yüzde 45’e kadar daha az alan gerektiriyor. Liebert APM2, daha fazla uygulama esnekliği için sıraya, odaya, duvara veya arka arkaya monte edilebiliyor.

Vertiv’in Global AC Gücü Kıdemli Başkan Yardımcısı Kyle Keeper, “Vertiv, ağ ucuna güvenilir enerji kalitesi ve erişilebilirlik sağlayan kompakt ve verimli ürün ihtiyacına yanıt olarak Liebert APM2’yi geliştirdi. Bu UPS, sistem genelinde büyük bir değişiklik yapmaya gerek olmadan artan enerji altyapısı ihtiyaçlarını karşılamak için üstün bir çözüm sağlıyor.”

Liebert® APM2, tüm modlarda yüksek enerji verimliliği ile çalışıyor. Çift çevrim modunda yüzde 97,5’e kadar, geçiş hattı üzerinden güç çeken ve dengeli çıkış için aktif bir filtre olarak invertörü kullanan dinamik çevrimiçi modda yüzde 98,8’e kadar ve geçiş hattını güçlendirmek için şebeke giriş koşullarından yararlanan ECO modunda çalışırken ise yüzde 99’a kadar enerji verimliliği sağlıyor. Tüm modlar, kullanıcı tercihlerine dayalı olarak otomatikleştiriliyor. Liebert APM2’nin akıllı paralelleme özelliği, birden fazla güç modülü, hatta ünite arasında bile yük paylaşımını kolaylaştırıyor. Bu, dengeli bir ünite çalışma süresi sağlamanın yanında, gelişmiş sistem kullanılabilirliği için otomatik yük devretme olanağı sunuyor. Böylece, akıllı paralellemenin enerji verimliliğine de katkıda bulunduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Vertiv AC Gücü Kıdemli Yöneticisi ve EMEA İş Lideri Giovanni Zanei, “Vertiv, Liebert APM2 ve diğer UPS sistemlerinde, operasyonel verimliliği artırken veri merkezi PUE’sinin azaltılmasına katkıda bulunan, aynı zamanda sistem kullanılabilirliğini de koruyabilen geliştirmeler sundu. Özellikle, 2018’de başlatılan sağlam bir küresel platform üzerine inşa edilen Dinamik Çevrimiçi özelliği, zaten etkileyici bir performansa sahip olan UPS verimliliğini artırıyor. Bu, enerji ve kullanılabilirlik konusunda duyarlı birçok müşteri tarafından hızla benimseniyor” dedi.

Liebert APM2’nin modüler mimarisi, değiştirilebilir bileşenlere ön taraftan kolay bir şekilde erişilmesini sağlıyor. Ayrıca, ortalama onarım süresini (MTTR) 30 dakikanın altına kadar optimize eden ve çalışırken değiştirilebilir yapı bloklarıyla öne çıkıyor. Vertiv™ Life™ Hizmetleri programı, UPS performansını takip etmek için sundupu raporlamayla birlikte, ekipman sağlığını uzaktan izlemek ve teşhis etmek için kullanılabiliyor.

Liebert APM2 ve Vertiv’in diğer UPS çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.