Xiaomi, 2022’nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı ve MIUI aylık aktif kullanıcılarının rekor seviyelere ulaştığı söylendi. Haziran ayında Android tabanlı arayüzü kullanan kişi sayısı 547 milyona ulaştı.

Yılın ikinci yarısının tamamında, 4.6 milyonu yalnızca Çin’de olmak üzere, dünya çapında 17.8 milyon yeni aylık aktif MIUI kullanıcısı ortaya çıktı. Ülkede arayüzün toplam kullanıcı sayısı 140,2 milyona ulaştı. Hem küresel hem de Çin kısıtlamalı sayılar şirket için yeni rekorlar kırdı.

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İçindekiler Akıllı telefon pazarı pek iyi gitmiyor

Akıllı telefon pazarı pek iyi gitmiyor

Ancak MIUI için gelen iyi haberlere rağmen, Xiaomi akıllı telefon pazarındaki sonuçları kutlamıyor. Net geliri %83 düşüşle 204 milyon dolara ve geliri yüzde 20 düşüşle 10.3 milyar dolara geriledi. Bu, daha önce oluşturulmuş olumsuz tahminleri aştı.

Buna ek olarak, Xiaomi akıllı telefon sevkiyatları son çeyrekte Çin’de yüzde 22 düşerken, genel pazar yüzde 14,7 düştü. Üretici, Çinli akıllı telefon şirketlerinin bölgede 150 doların altında cihaz satmasını yasaklayan Hindistan’da da eleştirildi.

Kaynak: Gizchina