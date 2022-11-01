Statcounter, Windows ve diğer masaüstü işletim sistemleriyle ilgili en son verileri yayınlamanın yanı sıra tarayıcılarla ilgili bulgularını da yayınladı. Ekim 2022 raporu, önceki aylara kıyasla ciddi bir değişiklik olmadığını ve Microsoft’un Edge’i %10’luk pazar payını geçmekte zorlandığını gösteriyor.

Statcounter’a göre Google Chrome, Ekim 2022’de 1,12 puan kaybetmesine rağmen %66,46’lık pazar payı ile şaşırtıcı bir şekilde tarayıcı tepesinin kralı olmaya devam ediyor. Microsoft Edge, beş aydır nispeten değişmeyen %10,85’lik payıyla (+0,05 puan) en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı konumunda.

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Apple’ın Safari’si %9,38’lik payla (+0,45 puan) ilk üç masaüstü tarayıcı listesini kapatıyor. Firefox %7,05 (-0,22 puan) ile dördüncü ve Opera %3,61 (+0,67 puan) ile beşinci sırada yer alıyor. Desteğinin sona ermesinin üzerinden sekiz yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen kullanımdan kalkmayı reddeden Windows XP gibi Internet Explorer da pes etmiyor ve küresel masaüstü tarayıcı pazar payının yaklaşık %0,8’ini elinde tutuyor. Microsoft, 14 Şubat 2023’te belirli Windows 10 sürümlerinde ikincisini devre dışı bırakmayı planlıyor.

Google Chrome: 66.46% (-1.12) Microsoft Edge: 10.85% (+0.05) Apple Safari: 9.38% (+0.45) Mozilla Firefox: 7.05% (-0.22) Opera: 3.61% (+0.67)

Tarayıcı pazarının mobil tarafında işler biraz daha farklı. Çoğu kullanıcı Google Chrome ve Safari arasında bölünürken Microsoft, grafiklerde görünemeyecek kadar küçük bir pazar payıyla “Diğer” bölümünün derinliklerinde yer alıyor.

Google Chrome: 65% (-0.23) Apple Safari: 25.11% (+0.49) Samsung Internet: 4.63% (-0.06) Opera: 1.81% (-0.05) UC Browser: 1.06% (-0.11)

Bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.