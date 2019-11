Valve, Half-Life: Alyx adında sanal gerçeklik oyununu duyurdu!

Valve, Half-Life tutkunlarının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Her ne kadar Half-Life 3 olmasa da serinin VR versiyonu için yeni bir oyun yarattıklarını şirket resmen duyurmuş oldu.

İlginizi çekebilir:

Valve, Twitter üzerindeki resmi hesabından attığı tweette şu ifadeleri kullandı.

Alyx, Gordon Freeman’ın rol arkadaşı Alyx Vance isimli karakterden geliyor. Alyx Vance, oyunu yakından takip edenlerin bildiği üzere Episode 2’de Dr. Eli Vance adındaki babasının ölümü için yas tutarken görmüştük. Muhtemelen intikamını almak için geri dönen bir karakter olarak bize lanse edilecek.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019