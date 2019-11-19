Oyun
Valve, Half-Life: Alyx adında sanal gerçeklik oyununu duyurdu!
Valve, Half-Life tutkunlarının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Her ne kadar Half-Life 3 olmasa da serinin VR versiyonu için yeni bir oyun yarattıklarını şirket resmen duyurmuş oldu.
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Valve, Twitter üzerindeki resmi hesabından attığı tweette şu ifadeleri kullandı.
Bayrak gemisi VR oyunumuz Half-Life:Alyx’i size sunarken heyecanlanıyoruz. Pasifik saatine göre bu hafta Perşembe günü 10’da oyunu sizlere tanıtacağız.
Bunu herkesle paylaşmak için sakın beklemeyin!
Alyx, Gordon Freeman’ın rol arkadaşı Alyx Vance isimli karakterden geliyor. Alyx Vance, oyunu yakından takip edenlerin bildiği üzere Episode 2’de Dr. Eli Vance adındaki babasının ölümü için yas tutarken görmüştük. Muhtemelen intikamını almak için geri dönen bir karakter olarak bize lanse edilecek.
We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw
— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019
Half-Life oyuncuları 2007 yılından beri yeni bir oyun ümidiyle yanıp tutuşuyorlar. Hiçbir zaman üçleme duyurmayan firma için bu bahsedilenler sadece efsane olarak kalacak. Yine de Valve’dan FPS tarzı yeni bir oyun görmek oldukça şaşırtıcı oluyor.
Keza, senelerdir oyuncular için Valve’ın üçlemesi çıkacak ümidi hiçbir zaman bitmeyecektir. Twitter üzerinde yayınlanan gönderi sonrası, kullanıcılar neden VR olduğundan yakınmaya başladılar bile.
Haber
Age Of Empires IV oynanış fragmanı paylaşıldı!
İki yıldan daha uzun bir süre önce duyurulan efsane oyun Age Of Empires’ın yeni bölümünün oynanış fragmanı yayınlandı. Microsoft X019 Inside Xbox duyurusu ile paylaşılan Age Of Emipres IV fragmanı, meraklılarını sevindirecek.
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Beta sürümü ile çekilen bu fragmanda, Relic Entertainment’ın imzası bulunuyor. Arkaplanda kullanılan müzikler kulağımıza hiç yabancı gelmeyecek derecede çünkü fragmanda İngilizler ve Moğollar karşı karşıya geliyor. Oyunun henüz çıkış tarihi belirtilmezken yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Eğer beklemek istemiyorsanız 14 Kasım’da piyasaya çıkan, Age of Empires II: Definitive Edition’ı oynamak sizin için mantıklı bir seçim olacaktır.
Haber
Google Stadia hangi oyunları içerisinde barındırıyor?
Google Stadia, 19 Kasım’da yapılacak bir etkinlikle beraber kullanıma açılacak. Peki açılışa bir hafta kala bu online oyun platformunda hangi oyunlar yer alacak?
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Google tarafından geliştirilen online oyun platformu Stadia, 19 Kasım’da kullanıcıları ile buluşacak. Birçok kişi tarafından beklenen bu platformun içerisinde bulunacak oyunlar ise merak konusuydu. Google tarafından açıklanan listeye göre açılışta platformun içinde 12 oyun bulunacak.
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Thumper
- Tomb Raider
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
Bu listede istediğiniz oyunun bulunmadığını görüp üzülüyorsanız, Google tarafından yıl sonuna kadar platforma gelecek oyunların listesi de açıklandı.
- Attack on Titan 2: Final Battle
- Borderlands 3
- Darksiders Genesis
- Dragonball Xenoverse 2
- Farming Simulator 19
- Final Fantasy XV
- Football Manager 2020
- Ghost Recon Breakpoint
- Grid
- Metro Exodus
- NBA 2K20
- Rage 2
- Trials Rising
- Wolfenstein Youngblood
Haber
Google Stadia uygulaması, Play Store’da yayınlandı!
Google‘ın Pixel cihazları ile birlikte hemen hemen her cihaz için yayınlanacak olan Google Stadia servisi, tanıtımından 2 hafta önce Google Play Store‘da yayınlandı.
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19 Kasım‘da piyasaya sürülmesi beklenen Google‘ın yeni servisi Stadia‘nın Android uygulaması Google Play Store‘da yayınlandı. Neredeyse tüm Android kullanıcılarının indirebileceği uygulamanın giriş kısmında bizleri Destiny 2‘nin görselleri karşılıyor.
Uygulamayı açtığınızda bizleri karşılayan bir diğer düğme ise başlarken sekmesi, bu sekmeye tıkladığımızda daha sonra değiştiremeyeceğimizi söyleyip bir Google hesabı seçmenizi istiyor. Bundan sonra devam etmeniz için Stadia Founders veya Premiere Edition davet kodlarından birine sahip olmalısınız. Eğer bir davet kodunuz yok ise buradan daha fazla ileriye gidemezsiniz.