Valve, Half-Life: Alyx adında sanal gerçeklik oyununu duyurdu!

Valve, Half-Life tutkunlarının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Her ne kadar Half-Life 3 olmasa da serinin VR versiyonu için yeni bir oyun yarattıklarını şirket resmen duyurmuş oldu.

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Valve, Twitter üzerindeki resmi hesabından attığı tweette şu ifadeleri kullandı.

Bayrak gemisi VR oyunumuz Half-Life:Alyx’i size sunarken heyecanlanıyoruz. Pasifik saatine göre bu hafta Perşembe günü 10’da oyunu sizlere tanıtacağız. Bunu herkesle paylaşmak için sakın beklemeyin!

Alyx, Gordon Freeman’ın rol arkadaşı Alyx Vance isimli karakterden geliyor. Alyx Vance, oyunu yakından takip edenlerin bildiği üzere Episode 2’de Dr. Eli Vance adındaki babasının ölümü için yas tutarken görmüştük. Muhtemelen intikamını almak için geri dönen bir karakter olarak bize lanse edilecek.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time. Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Half-Life oyuncuları 2007 yılından beri yeni bir oyun ümidiyle yanıp tutuşuyorlar. Hiçbir zaman üçleme duyurmayan firma için bu bahsedilenler sadece efsane olarak kalacak. Yine de Valve’dan FPS tarzı yeni bir oyun görmek oldukça şaşırtıcı oluyor.

Keza, senelerdir oyuncular için Valve’ın üçlemesi çıkacak ümidi hiçbir zaman bitmeyecektir. Twitter üzerinde yayınlanan gönderi sonrası, kullanıcılar neden VR olduğundan yakınmaya başladılar bile.