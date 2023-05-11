Sony’nin sevilen VAIO bilgisayar serisi 2014 yılında bitirilmiş ve VAIO markası Sony’den ayrılarak kendi yoluna gitmişti. 2014 yılından beri bilgisayar pazarındaki faaliyetleri dışında pek ortalarda görünmeyen şirket, ilk mobil cihazı olan VAIO tabletini duyurdu. VAIO TL10 olarak adlandırılan cihaz, giriş seviye tablet pazarında etkileyici özelliklerle geldi!

VAIO TL10 Giriş Seviye Tablet Pazarını Sallayacak!

VAIO TL10, 2K çözünürlükte 10.4 inç boyutunda bir LCD ekranla donatılmış. Cihazda kullanılan bu LCD panelde 120Hz ekran tazeleme hızı desteği bulunmuyor. Giriş segment bir tablette 120Hz desteği pek de beklenen bir şey değil. Ekran çerçeveleri ise nispeten ince tutulmuş.

Firma ilk tabletinde sekiz çekirdekli Unisoc T616 işlemciye yer vermiş. Bu işlemciyi daha önce realme C35 gibi giriş seviye akıllı telefonlarda görmüştük. Günlük işler için yeterli olan bu işlemci, oyun tutkunlarını üzebilir. Bu işlemciye 8 GB RAM ve microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Tablette 18W hızlı şarj destekli 7.000 mAh boyutunda büyük bir pil mevcut. İki hücreli batarya yapısı sayesinde 18W gücündeki sahip adaptör bu cihazı pilin boyutuna kıyasla kısa bir sürede doldurabiliyor.

Diğer özellikler arasında 8MP çözünürlüklü ana kamera, 5MP çözünürlüklü ön kamera, Bluetooth 5.0 bağlantısı, USB Type-C bağlantı noktası ve 4G LTE bağlantı teknolojisi yer alıyor. Genelde giriş seviyede yalnızca Wi-Fi bağlantılı tabletler sunulurken, VAIO cephesi mobil ağ bağlantısına da bu modelde yer vermiş.

VAIO TL10’un 3.5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörleriyle de dikkat çekiyor. Zengin bir aksesuar desteği sunan cihaz, manyetik bağlantı özelliğine sahip klavye ile geliyor. Tablet 364 dolar fiyatla Brezilya’da satışa sunulmuş durumda. Diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce VAIO’nun ilk tableti nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!