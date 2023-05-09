Bugün en güncel amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Huawei P60 serisinin Avrupa pazarı lansmanını gerçekleştiren Huawei cephesi, gerçek amiral gemisi olan Huawei P60 Pro ile oldukça önemli bir başarıya imza attı. Amiral gemisi segmentinin şahı olan Huawei P60 Pro, yaptığı detaylı kamera testleriyle tanıdığımız DXOMARK’ın yeni kamera şampiyonu oldu! S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max bir köşede ağlıyor!

Huawei P60 Pro Amiral Gemisi Sınıfındaki En İyi Kameraya Sahip!

Huawei’nin amiral gemisi P serisinin alameti farikası olan kamera konusu, P60 Pro’nun da en güçlü yönlerinden biri. Kamera özellikleriyle Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 ve OPPO Find X6 gibi rakiplerine gözdağı veren P60 Pro, kamera yetenekleriyle adeta büyülüyor.

Buna göre cihazda, firmanın görüntü sinyal işlemcisi olan XMAGE teknolojisine yer verilmiş. Bu sayede cihaz çok daha doğru renklere sahip olan keskin fotoğraflar ve videolar çekebilecek.

Arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verilen P60 Pro’da ana kamerada 48MP çözünürlüğe sahip bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 13MP çözünürlüklü geniş açı sensörü ve 10x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip olan 48MP çözünürlüklü telefoto sensör eşlik ediyor. Bu sensörde diyafram açıklığı f/2.1 ve f/3.5 arasında değişebiliyor.

Huawei’nin burada kullandığı 48MP çözünürlüklü sensör optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmayı harmanlamak için fazlasıyla yeterli bir çözünürlük sunuyor. Değişken diyafram açıklığı sayesinde bu sensör iPhone 14 Pro’dan %488 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

Ana kamerada değişken diyafram açıklığına da yer verilmiş. Bu sayede P60 Pro ışık koşullarına göre diyafram açıklığını ayarlayabilecek. Bu açıklık f/1.4 ile f/4.0 arasında değişecek. Bu sayede cihazın ana kamerasında ışık hassasiyeti iPhone 14 Pro’dan %191 daha fazla olmuş.

Bütün bunlar teknik detaylar, asıl önemli olan ise kullanıcı deneyimi. DXOMARK cephesi Huawei P60 Pro’nun kamerası hakkında oldukça övgü dolu yorumlarda bulunmuş. Öyle ki, DXOMARK’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Huawei P60 Pro, ana kamera ve çoğu yakınlaştırma ayarında sınıfında lider fotoğraf kalitesi sayesinde DXOMARK Kamera sıralamasında en üst sırada yer alıyor.” ifadeleri kullanılmış.

İncelemenin detaylarına indiğimizde, Huawei P60 Pro’nun fotoğraf kalitesi, bokeh ve yakınlaştırma konusunda en iyi kameraya sahip olduğunun DXOMARK tarafından da tescillendiğini görüyoruz. Cihazın video konusundaki skoru ise 147 puan olarak karşımıza çıkıyor. 149 puanın halihazırdaki rekor olduğu düşünüldüğünde P60 Pro’nun video konusunda birkaç ufak pürüz dışında iPhone kalitesinde video çekebilen ilk Android olduğunu söylemek mümkün.

P60 Pro, kullanım senaryolarının değerlendirildiği kategoride de liderliği eline almış gibi görünüyor. Buna göre, aile ve arkadaşların bulunduğu geniş grup fotoğrafı çekimlerinde ve düşük ışık çekimlerinde Huawei P60 Pro tüm zamanların en iyi telefonu olmuş. Bu gerçekten etkileyici bir başarı.

P60 Pro’nun genel kamera skoru ise 156 olmuş. Bu, P60 Pro’yu hem 800 dolar üstünde yer alan amiral gemileri sınıfının lideri hem de test edilen diğer tüm cihazların lideri yapmış. P60 Pro’yu genel toplamda 153 puan ile OPPO Find X6 Pro izlerken, üçüncü sırada ise Honor Magic5 Pro yer alıyor. Yıllardır kamera konusundaki yetenekleriyle övünen iPhone’lar ise iPhone 14 Pro modelleriyle 8. sıradan listeye girmiş.

Huawei P60 Pro kamerasının artıları şu şekilde açıklanmış:

Mükemmel genel kamera performansı sayesinde tüm ışık koşullarında her tür fotoğraf ve video için ideal

Düşük ışık koşullarında üstün performans, minimum bulanıklık

Zorlu koşullarda bile doğru cilt tonu oluşturma ve yakalanan anlarla olağanüstü arkadaş ve aile fotoğrafları

Değişken diyafram açıklığı, geniş alan derinliği sayesinde grup çekimindeki herkesin odakta kalmasını sağlama

Tüm yakınlaştırma aralıklarında yüksek düzeyde ayrıntı

Makro modunda, özellikle tele kamera ile olağanüstü performans

Huawei P60 Pro kamerasının eksileri ise şu şekilde açıklanmış:

Görüntünün önizlemesi ile son çekim arasındaki derinlik tahmini farkları

Zorlu çekim koşullarında ara sıra doğal olmayan detay oluşturma

Video çekerken fark edilebilir odaklama geçişleri

Huawei’nin yeni canavarının kamera konusundaki eksiklikleri bir yazılım güncellemesi ile giderilebilir. Yazılım konusunda HarmonyOS ile çok ciddi bir çalışma yapan Huawei, kameradaki bu tür hataların üstesinden gelebilirse P60 Pro kamera konusunda P70 Pro gelene kadar liderlik koltuğunda oturabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei P60 Pro kamerasıyla iyi bir iş çıkarmış mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!