Amazon, Prime üyeliği için, müşterilere iki günde ücretsiz teslimat ve standart çözünürlükte reklam destekli Prime Video gibi popüler avantajlara daha düşük bir fiyatla erişim sağlayan yeni bir katmanı piyasaya sürüyor.

Prime Lite adı verilen yeni katman, şu anda belirli müşterilere indirimli yıllık 12 dolar fiyatla kullanıma sunulacak. Bu, yıllık 18 dolar ya da aylık 2,20 dolar olan normal Prime üyeliğine uygun maliyetli bir alternatif olacak

Amazon’un Prime üyeliği 2016’dan beri Hindistan’da mevcut. Bir süre için yıllık 12 dolar olarak fiyatlandırılmıştı, ancak şirket Aralık 2021’de fiyatını 18 dolara yükseltti. ABD’de Prime aboneliği yıllık 139 dolar ya da aylık 14,99 dolardan satılıyor. Henüz Türkiye’ye gelmediği için ülkemizdeki fiyatı belli değil. Amazon Prime, ülkemizde 7,90 TL’ye sunuluyor. Yeni Prime Lite’ın ise 4-5 TL civarlarında olması bekleniyor.

Amazon, Prime Lite üyeliğinin faydalarını Hindistan web sitesinde listeledi ve yeni kademeyi şartlar ve koşullar sayfasına dahil etti.

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Amazon’un Prime Lite hizmeti şu anda beta test aşamasında ve Hindistan’da yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilecek. Şirket, Prime Lite hizmetinin ülke genelindeki tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını ya da sunulup sunulmayacağını henüz açıklamadı.

Yeni teklif, Amazon’un Hindistan’da Prime Gaming’i başlatmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Oyun odaklı hizmet, Amazon Prime ve Prime Video abonelerini tamamlayıcı nitelikte.