Apple’ın, İngiltere Premier Ligi‘nin Apple TV+ platformunda yayınlamak üzere haklarını satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’e göre Cupertino şirketi, süresi dolmak üzere olan bazı hakları satın almak için ön sıralarda yer alıyor.

Apple geçtiğimiz yıl, en azından Major League Soccer maçlarının yanı sıra çok sayıda diğer rekabetçi etkinliği özel olarak yayınladığı Amerika’da, spor konusunda oldukça agresif bir politika başlattı. Premier Lig ile Avrupa’da yapılacak anlaşma Apple’a yılda 250 milyon dolara mal olacak ve diğer anlaşmalar da İngiliz kulüpleriyle yapılacak. Doğal olarak, bazıları BBC’de ücretsiz yayınlandığı için maçların bir kısmı yine de Apple’a ait olacak.

Premier Lig’in eklenmesi Birleşik Krallık’ta futbolun izlenme şeklini değiştirecek ve başarılı olması için büyük bir teklif gerektirecek. Daily Mail’in haberine göre Apple TV, Sky Sports ve BT Sports ile karşı karşıya gelebilir. Mevcut üç yıllık anlaşma 2025 yılında sona eriyor ve Sky için herhangi bir kayıp çok büyük olacaktır. Şirket 30 yıldır Premier Lig maçlarını canlı olarak yayınlıyor.

Apple TV’nin ne kadar harcama yapması gerektiğine gelince, rakamlar açıkçası şaşırtıcı. Mevcut üç yıllık anlaşma 5,1 milyar Sterlin değerinde ve bazı kulüp sahipleri bunun değerinin altında olduğuna inanıyor. Apple TV’nin ihaleye katılması bu durumu değiştirebilir ve Apple, hem Sky Sports hem de BT Sports için değerli bir varlık haline gelen bu anlaşmayı elinden çıkarabilecek az sayıdaki şirketten biri.

Bununla birlikte, Daily Mail’in Apple TV’nin Premier Lig futbolunu almakla ilgilendiğini ilk kez iddia etmediğini hatırlamakta fayda var. Aynı hikaye neredeyse tam on yıl önce de ortaya çıkmış ve hiçbir sonuç alınamamıştı. Bu kez durum farklı olacak mı bilinmez ama Apple’ın o zaman olduğundan çok daha fazla paraya sahip olduğu gerçeğini inkar etmek mümkün değil.