uTorrent’in yeni Versiyonu İnternet Tarayıcısında Çalışacak

uTorrent, dünyanın en çok kullanılan BitTorrent istemcisi ve bu alandaki liderliğini bir sonraki versiyonunda sağlamlaştırmak istiyor.

uTorrent bir sonraki versiyonu ile büyük ihtimalle internet tarayıcısı üzerinden çalışacak. BitTorrent’in yaratıcısı Bram Cohen’in Steal This Show’a verdiği röportajdan bu yönde bir değişiklik olacağı anlaşılıyor.

Bu sayede program daha iyi bir stream desteğine sahip olacak. Şu anki versiyonda bu biraz uğraştırıcı. Ayrıca geliştiriciler daha modern teknoloji ile daha fazla özellik ekleyebilecekler. Şirketin internet tarayıcısı Maelstrom’daki bazı özellikleri yeni versiyonda görebiliriz.

Cohen yaptığı açıklamada insanların çok uzun zamandır istemciyi severek kullandıklarını ve güncelleme yaparken insanlara hem yeni bir şey kullanıyor hissi vermeyi hem de alıştıkları istemci deneyimini sunmaya devam ettirmek istediklerini belirtti.