USB Promoter Group, yeni nesil USB4 Sürüm 2.0 spesifikasyonunun temel özelliklerini duyurdu. Promoter Group, kullanıcıların mevcut USB4 standardının ve Thunderbolt 4’ün iki katı olan 80Gbps‘ye kadar hızlar bekleyebileceklerini söylüyor.

Daha etkileyici bir şekilde grup, mevcut USB4 kabloları kullanılarak bu tür hızların elde edilebileceğini de söylüyor.

Ayrıca bkz: Musk, Mahkemeye Doğru Twitter Anlaşmasını İptal Etmeye Çalışıyor



USB Promoter Group basın bülteninde, “Mevcut 40 Gbps USB Type-C pasif kabloları ve yeni tanımlanmış 80 Gbps USB Type-C aktif kabloları kullanarak yeni bir fiziksel katman mimarisine dayanan 80 Gbps’ye kadar çalışma” dedi.

Ne yazık ki, grup bunun nasıl mümkün olduğuna dair ayrıntıları paylaşmadı. Ancak bir sözcü, spesifikasyon geliştirildiğinde bu avantajın önemli bir gereklilik olduğunu ve 80Gbps sinyallemenin nasıl elde edildiğine ilişkin ayrıntıların, muhtemelen Kasım ayında olacak olan nihai spesifikasyon yayınlandığında açıklanacağını söyledi.

Bunlara ek olarak USB4 Sürüm 2.0, USB 3.2’yi destekleyen cihazlar için daha iyi hızlar sunacak ve 20Gbps’yi aşan hızların keyfini çıkarabilecek.

Kaynak: The USB Promoter Group