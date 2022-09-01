Elon Musk’ın hukuk ekibi, 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasını ek nedenlerle feshetmek için başka bir bildirimde bulundu. En son başvurular, Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter Mudge Zatko’nun bu ayın başlarında sosyal medya şirketi tarafından gizlilik, güvenlik ve içerik denetimi ile ilgili “aşırı, korkunç eksiklikler” olduğu iddiasının ardından geldi. Twitter hisseleri, piyasa öncesi ticarette %1’den fazla düştü.

8 Temmuz’da Musk’ın hukuk ekibi, Twitter satın alımını sonlandırmak için başlangıçta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bir bildirimde bulundu. Musk’ın ekibi, “Twitter’ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymadığını” iddia etti. SEC’ye açıklanan takip bildiriminde, Zatko’nun anlaşmayı feshetmek için ek nedenler olarak öne sürdüğü iddialar gösteriliyor.

Musk’ın yasal temsilcisi Mike Ringler, Twitter’ın hukuk şefi Vijaya Gadde’ye, “8 Temmuz 2022’den önce ve bu tarihten önce Twitter tarafından bilinen, ancak öncesinde ve o tarihte Musk taraflarına açıklanmayan belirli gerçeklerle ilgili iddialar, o zamandan beri Birleşme Anlaşmasını feshetmek için ek ve farklı temeller sağlayan gün ışığına çıktı.” diye yazdı. Ringler mektupta, birleşme anlaşmasını sona erdirmek için en son fesih bildiriminin “yasal olarak gerekli” olmadığını, ancak 8 Temmuz başvurusunun “herhangi bir nedenle geçersiz olduğunun belirlenmesi” durumunda teslim edildiğini söyledi.

Musk adına yazılan mektupta, Zatko şikayetinde “Twitter’daki geniş kapsamlı suistimal iddiaları var – bunların tümü (CEO) Parag Agrawal dahil olmak üzere Twitter yöneticilerine ve üst düzey yöneticilerine ifşa edildi – bunun Twitter’ın işi için ciddi sonuçları olması muhtemel” dedi. Musk’ın avukatı Zatko’nun Twitter’ın Federal Ticaret Komisyonu ile 2011 anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine “maddi uyumsuzluk” içinde olduğunu iddia ettiğini söyledi. Mektup, Zatko’nun Twitter’ın “veri merkezi arızalarından veya kötü niyetli aktörlerden kaynaklanan sistemik bozulmaya karşı benzersiz bir şekilde savunmasız” olduğu, üst yönetimin bildiği ancak “görmezden geldiği ve karartmaya çalıştığı” iddiaları da dahil olmak üzere diğer bazı iddialarını ortaya koydu.

Mektupta, “Bu iddialar, eğer doğruysa, Twitter’ın Birleşme Anlaşmasının aşağıdaki hükümlerini ihlal ettiğini ve böylece Musk Taraflarına Birleşme Anlaşmasını şartlarına uygun olarak feshetme hakkı verdiğini gösteriyor” denildi.

Twitter yanıt verdi

Twitter’ın hukuk ekibi Musk’ın yasal temsilcilerine bir mektup göndererek yanıt verdi. Twitter, Musk’ın fesih davasının satın alma sözleşmesi kapsamında “geçersiz ve haksız” olduğunu söyledi. William Savitt tarafından yazılan mektupta, “Twitter’ın daha önce de belirttiği gibi, tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu ve önemli bağlamlardan yoksun olan yalnızca üçüncü bir tarafça yapılan açıklamalara dayanmaktadır. Mektubunuzdaki iddiaların aksine, Twitter, Sözleşme kapsamındaki beyan veya yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmedi ve Twitter, Şirketin Maddi Olumsuz Etkisinden zarar görmedi ve maruz kalması da muhtemel değil.” dedi.

Twitter, satın alma anlaşmasını yürürlüğe koymayı ve Musk ile “anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı” planladığını söyledi. Twitter’ın hukuk ekibi, Musk’ın anlaşmayı feshetme konusundaki son bildiriminin “Musk ve diğer Musk taraflarının satın alma anlaşmasını bilerek, kasten, kasten ve maddi olarak ihlal etmeye devam etmesi nedeniyle bağımsız bir nedenle geçersiz” olduğunu söyledi.

Sosyal medya devi, daha önce de Zatko’ya yanıt vermişti. 23 Ağustos’ta Twitter’da personele gönderilen bir notta Agrawal, Zatko’yu “Etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle Ocak 2022’de işine son verilen eski bir Twitter yöneticisi” olarak nitelendirdi. Zatko’nun avukatları bu nitelemeye yanıt olarak bir bildiri yayınladı ve “Twitter kullanıcıları, halk ve şirketin hissedarları hakkındaki endişeleri nedeniyle kariyerini tehlikeye attığını” söyledi.

Twitter-Musk yasal çatışması

Twitter ve Musk, önce bir anlaşmaya varmadıkları takdirde Musk’ın şirketi satın alma işlemini iptal etme girişimini çözmek için 17 Ekim’de Delaware’de yargılanacak. Musk, Twitter’ın devralınmasını önerdiğinden beri, sosyal medya platformundaki sahte veya spam hesapların sayısının açıklanandan daha fazla olduğundan şikayet ediyor. 8 Temmuz tarihli mektupta Musk’ın hukuk ekibi, şirketin bu hesaplarla ilgili bilgileri Tesla CEO’suna “sağlayamadığını veya vermeyi reddettiğini” iddia etti. Ekim ayındaki duruşma öncesinde Musk’ın hukuk ekibi, şirketin spam hesapları ve iddia edilen güvenlik açıkları hakkında bilgi almak için Zatko’yu mahkemeye çağırdı.