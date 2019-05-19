Usain Bolt elektrikli araç üretiyor

Olimpiyatlarda 100 metre rekorları ile tanıdığımız Usain Bolt bu sefer de yeni elektrikli arabasını tanıttı.

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Elektrikli araba BOLT, 2020’de yollarda

Geçtiğimiz hafta Usain Bolt‘un sahip olduğu start-up şirketi Bolt Mobility, şirketin ilk elektrikli scooterlarını tanıtmıştı. Sarı-siyah tasarımları ile ülkesi Jamaika ve hızı sembolize eden modeliyle oldukça ilgi çekmişti. Bu sefer de şirket Paris’te VivaTech konferasında, yeni elektrikli arabası Bolt Nano ( B-Nano ) ‘yu tanıttı.

Konferansta elektrikli arabanın teknik özellikleri ve sahip olduğu pil kapasitesi açıklanmazken, arabanın günlük kullanımda 20 kilometre yol alabileceği düşünülüyor. Fuarda ön satışta olan elektrikli arabayı satın almak isteyen kullanıcılar ise 999 dolarlık depozite ödemelerini gerekiyor. Bu kompakt arabanın satış fiyatı ise 9999 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca şirketin satış politikasının yanında elektrikli scooterlarda uyguladığı kiralama modeli, Bolt Nano için de uygulanacak. 2020 yılında ise Bolt Nano elektrikli yapısı ile yollarda olacak.