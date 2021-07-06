Ünlü otel zinciri Bitcoin kabul edecek!

Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü tarafından yapılan son açıklamada artık dileyen müşterilerin yarından itibaren ödemelerini Bitcoin ile yapabilecekleri bildirildi.

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Kripto paraları benimseyen şirketlerin sayısı, piyasanın ortasında olduğu zor günlere rağmen artıyor. Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts da bu alana yönelen son ünlü isimlerden oldu. Yapılan açıklamaya göre artık isteyen müşteriler rezervasyon yapmak için kripto para kullanabilecek.

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Ünlü otel zinciri, şirketin İngiliz ödeme hizmetleri sağlayıcısı Coindirect ile yaptıkları anlaşma sonucunda, müşterilerinin artık 40’tan fazla kripto para biriminde ödeme yapmalarına olanak sağladıklarını bildirdi. Ayrıca Tayland’ın tatil beldesi Phuket’teki ve Japon kasabası Niseko’daki mülklerinin satın alınması için de kripto paralar ile ödeme kabul edilecek.

Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü Scot Toon konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kripto paralar, Pavilions’ın sonsuza kadar var olacağını gördüğü bir şey. Yakın zamanda ortadan kalkmayacak ve insanlar son birkaç yılda onu giderek daha fazla benimsiyorlar. İnsanlar perakende sektöründe kripto paraları yeterince üstleniyor, bu yüzden seyahat alanında bu görevi üstlenmek bizim için mantıklıydı.”

Kripto paraların benimsenmelerindeki en büyük endişe ani fiyat dalgalanmaları olarak gösteriliyor. Ancak Scot Toon, böyle dalgalanmaların fiziki para birimlerinde de olduğunu ve bu paraların sadece uluslararası ticaretin bir parçası olduklarını söylüyor. Şirket, gelecek süreçte kripto paralar ile verilecek hizmetleri daha da genişletmeyi umuyor.