Ünlü Analistten Garip İddia: Android Cihazlar, iPhone X Düzeyine 2.5 Yıl Ulaşamazlar!

KGI Securities‘in dünyaca ünlü analisti iPhone X’nin, en güçlü Android temelli akıllı telefondan bile 2.5 yıl önde olduğunu iddia etti. İlginç iddia, bilişim dünyasında yeni bir tartışmaya neden oldu.

Apple’a yakınlığı ve üstün tahmin oranlarına sahip analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, iPhone X’de bulunan TrueDepth kamera sistemi nedeniyle Apple’ın; Samsung gibi Android temelli cihaz üreten rakiplerine 2.5 yıl fark attığını iddia etti.

TrueDepth kamera sisteminin en önemli avantajı kas hareketlerini ve vücut dilini analiz edip, bunları gerekli verilere çevirmesi olarak görülüyor.

Ming-Chi Kuo, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: iPhone X’deki 3D algılama (TrueDepth kamera) ile yapılandırılmış ışık sistemi, çalışma süresi ve rakiplerinden çok daha karmaşık bir yapıya sahip bir ön kameradan. Yapımın seri üretime geçmesi zorlayıcı bir süreç ama bu yapıldığında, Amerikalı şirket rakiplerine fark atacak”

Yine de TrueDepth sisteminin iddia edildiği kadar başarılı olup olamayacağı soru işareti… Benzer iddialar Apple’ın önceki iPhone modelleri için de ortaya atılmıştı. Kısacası şirkete yakınlığı ile tanınan Ming-Chi Kuo’nun ifadelerinin, kapsamlı testlerle onaylanmasını bekliyoruz.