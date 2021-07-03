Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!

Kripto para piyasasının tanınan ismi PlanB’ye göre Bitcoin boğa koşusu şu anda yalnızca duraklamada. Ünlü analist, lider kripto para birimi Bitcoin ‘in ağustos ayının son gününe kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.

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Ünlü analist PlanB, BTC boğa koşusunun hala bitmemiş olduğuna inananlardan. Analiste göre Bitcoin fiyatı ağustos ayının sonuna kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Stok akış modelinin yaratıcısı PlanB, boğa koşusunun henüz sona ermediğini ve ağustos ayının sonuna kadar %40’tan fazla yükseliş yaşayabileceğini tahmin ediyor.

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Mayıs ayının ortalarından beri Bitcoin için günler oldukça zor geçiyor. Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması ve Çin’den gelen yaptırımlar nedeniyle lider kripto para %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Kripto piyasasının büyük çoğunluğu 2018 yılındaki senaryonun yeniden yaşanacağı konusunda endişeli. Ancak PlanB, Bitcoin’in daha fazla kazanç yaşayacağını ifade ederek bir tweetinde şunları söyledi:

“Zincir üstü verilerim (aşağıdaki grafikte renk katmanı) bana bu boğanın bitmediğini ve 64K’nın zirvede olmadığını söylüyor. Bu s2f ile uyumludur (x) modeli. Ayrıca taban göstergem (s2f’ye dayalı değil) 47k Ağustos kapanışının altına düşmeyeceğimizi söylüyor.”

My on-chain data (color overlay in the chart below) tells me this bull is not over and 64K was not the top. That is in line with s2f(x) model. Also my floor indicator (not based on s2f) says we will not go below 47k Aug close. pic.twitter.com/K6Hfjdp26x — PlanB (@100trillionUSD) July 2, 2021

Bitcoin, Elon Musk ve Çin’den gelen FUD’i takiben o zamandan bu yana değerinin kabaca yarısını kaybetmiş olsa da, PlanB mevcut fiyat hareketlerinin aslında S2F (PlanB’nin Stok Akım Modeli) modeliyle uyumlu olduğuna inanıyor. S2F dışında bile, “Taban göstergesi, Ağustos sonunda 47.000 doların altına düşmeyeceğimizi söylüyor”.

*Yatırım tavsiyesi içermez.