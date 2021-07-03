Bitcoin
Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!
Kripto para piyasasının tanınan ismi PlanB’ye göre Bitcoin boğa koşusu şu anda yalnızca duraklamada. Ünlü analist, lider kripto para birimi Bitcoin ‘in ağustos ayının son gününe kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.
Ünlü analist PlanB, BTC boğa koşusunun hala bitmemiş olduğuna inananlardan. Analiste göre Bitcoin fiyatı ağustos ayının sonuna kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Stok akış modelinin yaratıcısı PlanB, boğa koşusunun henüz sona ermediğini ve ağustos ayının sonuna kadar %40’tan fazla yükseliş yaşayabileceğini tahmin ediyor.
Mayıs ayının ortalarından beri Bitcoin için günler oldukça zor geçiyor. Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması ve Çin’den gelen yaptırımlar nedeniyle lider kripto para %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Kripto piyasasının büyük çoğunluğu 2018 yılındaki senaryonun yeniden yaşanacağı konusunda endişeli. Ancak PlanB, Bitcoin’in daha fazla kazanç yaşayacağını ifade ederek bir tweetinde şunları söyledi:
“Zincir üstü verilerim (aşağıdaki grafikte renk katmanı) bana bu boğanın bitmediğini ve 64K’nın zirvede olmadığını söylüyor. Bu s2f ile uyumludur (x) modeli. Ayrıca taban göstergem (s2f’ye dayalı değil) 47k Ağustos kapanışının altına düşmeyeceğimizi söylüyor.”
My on-chain data (color overlay in the chart below) tells me this bull is not over and 64K was not the top. That is in line with s2f(x) model. Also my floor indicator (not based on s2f) says we will not go below 47k Aug close. pic.twitter.com/K6Hfjdp26x
— PlanB (@100trillionUSD) July 2, 2021
Bitcoin, Elon Musk ve Çin’den gelen FUD’i takiben o zamandan bu yana değerinin kabaca yarısını kaybetmiş olsa da, PlanB mevcut fiyat hareketlerinin aslında S2F (PlanB’nin Stok Akım Modeli) modeliyle uyumlu olduğuna inanıyor. S2F dışında bile, “Taban göstergesi, Ağustos sonunda 47.000 doların altına düşmeyeceğimizi söylüyor”.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!
Bitcoin son zamanlarda kötü günler geçiriyor. Art arda gelen darbeler ile çöken fiyatının yanında şimdi de madencilik zorluğu tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.
Çin’in kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tavırları ve söylemleri Bitcoin fiyatına darbe indiren en önemli etkenlerden biriydi. Çin’den kripto para madenciliğine yönelik getirilen yasakların ardından ülkeden ciddi derecede madenci çıkışı yaşandı. BTC madenciliği için kullanılan tüm cihazlardaki toplam işlem gücünü ifade eden hash rate, sert bir düşüş yaşadı. Mayıs ayında 200 eksahash olarak ölçülen hash rate 66 seviyesine kadar çekilmişti ve biraz toparlanarak 90 seviyelerine gelmişti. Hash rate’in düşmesi, çıkan blok sayısında da neredeyse yarı yarıya azalmaya neden olmuştu.
Bitcoin ağında iki haftalık sürelerle hash rate değişimine göre ayarlanan bir denge mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma hash rate’e göre kendisini koruyan ve denetleyen bir mekanizma. Bu mekanizmaya zorluk ayarlaması adı veriliyor. Zorluk ayarlaması 2016 blokta bir yapılıyor ve böylece hash rate değişimine göre Bitcoin madencilik zorluğu artıyor ya da azalıyor. Bitcoin’deki temel işleyiş 10 dakikada bir 1 blok üretmek. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hash rate düşüşleri, ortalama blok çıkarma süresini 14 dakikaya kadar çıkardı ve bazen 2 saatten fazla sürelerde bile blok üretilemediği görüldü.
Zorluk ayarı bugün bir kez daha yapıldı ve Bitcoin madencilik zorluğu 689472. blokta %28 oranında düşerek 14 trilyon seviyesine çekildi. Bununla birlikte blok süreleri nispeten normale dönmüş oldu. Bu düşüş, tarihteki en büyük zorluk düşüşü olarak kaydedildi. Bundan önce yaşanmış en büyük düşüş 2011 yılındaki %18’lik düşüştü.
Zorluğun düşmesi ne anlama geliyor?
Bitcoin madenciliğinin en son bu kadar kolay olduğu dönemlerde BTC fiyatı yaklaşık 8-9 bin dolar civarlarındaydı. Zorluk düştükçe, madencilik kârlılığı artıyor. Kârlılık artışı madenciliğe olan ilgiyi de artıracağından dolayı hash rate’i de toparlayabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacak!
Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacağını duyurdu. Kulüp, yerel bir kripto borsası ile ortaklık kurdu.
Hollanda’nın popüler futbol kulübü AZ Alkmaar Bitcoin ödemelerini kabul edecek. Kulüp, bu hamle için yerel kripto borsası Bitcoin Meester ile ortaklık kurdu. Ortaklığın bir parçası olarak kulübe sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek. Kulüp ayrıca bilançosunda da BTC tutacak.
Popüler futbol kulübü AZ Alkmaar, resmi web sitesinde Bitcoin Meester ile işbirliği yaptığını ve ödemeleri bu sayede BTC ile alacağını duyurdu. Bitcoin Meester kulübün organizatörü olacak. Ayrıca sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek ve kulüp bilançosunda BTC tutacak. AZ Alkmaar bu hamle ile bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.
Kulübün Ticari Direktörü Michael Koster anlaşma ile ilgili şunları ifade etti:
“Kripto para piyasası, son yıllarda kullanıcıların katlanarak büyümesiyle patlama yaşıyor. Bu çekici ayrıca yeni bir pazarda bu yönün önemli olduğu kesin. Herkes kripto para birimlerine zaten aşina değil ve Bitcoin Meester bu dünyadaki yeni kullanıcılara sorumlu bir şekilde rehberlik edebiliyor.”
Kulüp ile ortaklık kuran Bitcoin Meester CEO’su Mitchell Zandwijken, yapılan ortaklığın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Zandwijken, ülkedeki futbol hayranlığının büyüklüğüne atıf yaparak ortaklığın kripto para benimsenmesini hızlandıracağına vurgu yaptı.
“Spor ve özellikle futbol bizim için en stratejik pazarlar arasında. Bu anlaşmayla AZ tarftarlarını ve Hollandalıları kripto paralar ve Bitcoin Meester ile tanıştırmak istiyoruz.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
JPMorgan’dan BTC uyarısı: “30 bin doların altına düşebilir!”
ABD’li dev yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili bir tahmin geldi. JPMorgan stratejistleri, yatırımcıları BTC fiyatı konusunda uyardı.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili tahmin geldi. Banka, lider kripto para biriminin 30 bin dolar seviyesinin altına düşebileceğini düşünüyor. JPMorgan analistlerinden Joush Younger ve Veronica Mejia Bustamante, piyasanın bir düzeltme daha yaşamasını bekliyor.
Analistlere göre BTC sahipleri ellerindeki BTC varlıklarını satmaya başlayacak ve BTC bir satış baskısı yaşayacak. Bitcoin’in şu anki seviyesinden %20’den fazla daha düşüş yaşayacağını söyleyen bazı analistler 25 bin dolar seviyelerinin yeniden görülmesini bekliyor. Bankanın görüşüne göre Bitcoin’in bu seviyelere düşmesi, diplerden alım fırsatı yaratacak. JPMorgan stratejistleri, BTC fiyatındaki kısa vadeli belirsizliğin sürdüğünü düşünüyor.
Başka bir kripto para analisti olan Olumide Adesine de JPMorgan ile aynı görüşte. Adesine, BTC fiyatının 30 bin dolardan aşağıya düşeceğini fakat bu dibin ardından uzun vadede fiyatının katlanacağını söylüyor.
Lider kripto para birimi bugün %5’ten fazla düşüş yaşayarak 34 bin dolar seviyesine kadar geriledi ve yazı sırasında hafif bir toparlanma ile 34.990 dolar seviyesinden işlem görüyor. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da 2 bin dolar seviyesinin üzerinde 2.650 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı ile ilgili popüler kripto analisti Michael van de Poppe “2.150-2.250 doları geçmeli. Bu olursa, aralığın diğer tarafını 2.900-3.000 dolar olarak hedeflemeye başlıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 5 gün önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 2 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Hindistan’ın bir numarası Xiaomi!
Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!
Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!
Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.