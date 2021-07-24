Kripto Para
Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı!
En büyük merkezi olmayan borsalardan biri olan Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı. Erişim sınırlandırması, beraberinde merkeziyetsizlik konusu hakkında bir tartışma yarattı.
İlginizi çekebilir: Uniswap artık CoinMarketCap ile entegre!
Uniswap Labs, app.uniswap.org aracılığıyla bazı tokenlara erişimin sınırlandırıldığını duyurdu. Github’da erişimi sınırlanan bu tokenların listesi yayımlandı. Bu karara gerekçe olarak da değişen düzenleyici ortam gösterildi.
Uniswap, erişimi sınırlandırılan tokenların toplam işlem hacimlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti fakat kripto para topluluğu bu hamlenin merkeziyetsizliğe aykırı olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde:
“Uniswap topluluğu için yenilik yapmaya ve bu aracı sağlamaya devam etmek için, değişen düzenleyici ortamı izliyoruz. Bugün, diğer DeFi arayüzleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerle uyumlu olarak, app.uniswap.org aracılığıyla belirli token’lara erişimi kısıtlama kararı aldık. Bu token’lar, Uniswap’te her zaman toplam hacmin çok küçük bir bölümünü temsil etmiştir.”
Uniswap Labs tarafından Twitter’dan yapılan açıklamanın altına bir kullanıcı şu ifadeler ile yanıt verdi:
Major disappointment. You are not descentralized anymore, if you can block this u can block anything. I am sure this is to appease the SEC. But then don't lie and just say it still is descentralized. Makes me not want to believe you.
— Guruhabanero (@guruhabanero) July 23, 2021
“Büyük hayal kırıklığı. Artık ademi merkeziyetçi değilsiniz, eğer bunu engelleyebilirseniz her şeyi engelleyebilirsiniz. Bunun SEC’i yatıştırmak için olduğundan eminim. Ama o zaman yalan söyleyip hala ademi merkeziyetçi olduğunu söyleme.”
Son zamanlarda kripto para piyasasına yönelik düzenleyici baskılar artmış durumda. Örneğin bu baskılar doğrultusunda Binance, platformundan hisse senedi tokenları kaldırdı. İngiltere ve İtalya’dan Binance’a yönelik uyarı ve faaliyetini durdurma talebi geldi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Borsalardaki Bitcoin arzı 18 ayın en düşük seviyesinde! Anlamı ne?
Santiment veri toplayıcı tarafından sağlanan analiz grafiği, kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının erimeye devam ettiğini ve 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bitcoin arzı düşüyor, bu ne anlama geliyor?
İlginizi çekebilir: JPMorgan Chase, kripto para hizmetini tüm müşterilere genişletiyor!
Kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı son 18 ayın en düşük seviyesinde. Kullanıcılar, BTClerini borsalardan çekiyor. Santiment uzman ekibi, Bitcoin arzının borsalarda ulaştığı 18 ayın en düşük seviyesinin, gelecekte herhangi bir büyük satış olasılığını azalttığına ve gelecekte nihai Bitcoin kurtarma olasılığını artırdığına inanıyor.
👍 #Bitcoin is inching close to the then 18-month low of its supply on exchange ratio, which was hit back on Jan 2, 2021. As $BTC continues moving off exchanges during these suppressed prices, it's a promising sign that markets have decreased selloff risk. https://t.co/DQzTx822Py pic.twitter.com/WVP7sfgnty
— Santiment (@santimentfeed) July 24, 2021
“Bitcoin, 2 Ocak 2021’de geri alınan döviz kuru arzının 18 ayın en düşük seviyesine yaklaşıyor.$BTC Bu baskılanmış fiyatlar sırasında borsaları hareket ettirmeye devam etmesi, piyasaların elden çıkarma riskini azalttığına dair umut verici bir işaret.”
Lider kripto para birimi Bitcoin, mayıs ortası ile beraber yaşadığı düşüşün etkilerinden hâlâ kurtulabilmiş değil. 40 bin dolar seviyesine bir türlü ulaşamayan BTC, son 24 saatte %7,14’lük bir yükseliş yaşayarak 34,500 dolar seviyesine kadar ulaştı. Pek çok piyasa uzmanı, lider kripto paranın fiyatının 64 bin dolar seviyesindeki zirvesinden çok daha yükseğe ulaşacağını fakat bu seviyelerin kolay görülmeyeceğini düşünüyor.
Bu sırada, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık faiz keskin bir düşüş görüyor. Lex Moskovski, bunu piyasanın korku içinde olduğu ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin üzerine bahis yaparken dikkatli olması olarak yorumluyor.
Crypto-margined OI is on a sharp decline.
People prefer using cash and stablecoins as their collateral of choice instead of crypto.
I read it as fear despite CT being relatively calm. pic.twitter.com/lxKlYeSlbV
— Lex Moskovski (@mskvsk) July 23, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Amazon kripto para ve blok zincir yöneticisi arıyor!
Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, iş süreçlerini yeni sistem ve teknolojilere entegre etmeye devam ediyor. Amazon, yayınladığı en son iş ilanında Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında olduğunu duyurdu.
Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, kripto para alanındaki dönüşüme bu senenin başında Meksika’da başlamış ve Prime müşterilerini sisteme bağlı tutabilmek için yeni ödeme ürünü projesi ile ilgili iş ilanları yayımlamıştı. Dev şirket şimdi de Seattle’daki şirket için Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında.
Bu profilin iş rolü, “ödemeler ve finansal sistem içinde müşteriler adına yenilik yapmak” olacak. Ayrıca, işe alınan kişi “Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisi ve ürün yol haritasının” küratörlüğünün sorumluluğunu da üstlenecek.
Amazon tarafından yayımlanan iş ilanında şu ifadeler yer alıyor:
Ödeme Kabul ve Deneyim ekibi, Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için deneyimli bir ürün lideri arıyor. Geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve yeni yetenekler için liderlik satın alma ve yatırım kazanmak için Blockchain, Dağıtılmış Defter, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Kripto Para Birimi alanındaki uzmanlığınızdan yararlanacaksınız. Müşteri deneyimi, teknik strateji ve yeteneklerin yanı sıra lansman stratejisini içeren yol haritasını geliştirmek için AWS dahil olmak üzere Amazon genelinde ekiplerle yakın bir şekilde çalışacaksınız.
Amazon, blok zincir alanında meydana gelen gelişmeler üzerinde zaten çalışıyor. Bulut bilişim işletmesi Amazon Web Services (AWS) adı verilen özel bir hizmete sahip.
Küresel teknoloji şirketlerinin dijital para dünyasına girmesi artık şaşırtıcı değil. Elektrikli otomobil devi Tesla, bilançosunda zaten büyük miktarda Bitcoin bulunduruyor. Musk, bu hafta başlarında B-word konferansında Bitcoin ödemelerini entegre etme seçeneğini yeniden düşündüklerini söylemişti. Diğer taraftan Apple da dijital para birimleri konusunda deneyimli iş geliştiricileri de işe alıyor. Perakende ve kurumsal oyuncular arasında dijital varlıklara yönelik artan talep, teknoloji devlerini bu yönde çalışmaya yönlendiriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin, Twitter için kritik bir rol oynayacak!
Twitter CEO’su Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin için “Twitter’ın geleceğinde kilit rol oynayacağını” söyledi.
İlginizi çekebilir: Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçilerinden biri. Öyle ki Dorsey, açıkça Bitcoin’in Twitter’ın geleceğinde büyük bir rolü olacağını ifade etti. Bitcoin’i “internetin yerel para birimi” olarak tanımlayan CEO, lider kripto para biriminin Twitter’daki Super Follows, Commerce, Subscriptions ve Tip Jar gibi ürünlere entegre edilebileceğini düşünüyor.
Jack Dorsey, Perşembe günü Twitter’ın 2021’in ikinci çeyrek verilerinin açıklandığı konferansta, şirketin sosyal medyayı merkeziyetsiz bir hale getirme ve daha fazla ekonomik teşvik sağlama çalışmalarında kararlı olduğunu belirterek, Bitcoin ile entegre edilmiş pek çok yeniliğin de üzerinde çalışıldığını ifade etti.
“Twitter ve hissedarları için bu alana yönelmeye, agresif şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum”
Dorsey ayrıca Twitter’ın bu konuda düşünen ve çalışan tek şirket olmadığını da söyledi ve Facebook’un Diem projesini örnek vererek şu ifadeleri kullandı:
“Bunun için bariz biçimde beklenti var. İnternete özgü açık bir standart meydana getirilmesinin doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem benim hem de ekibin odak noktası en nihayetinde Bitcoin olacak.”
Jack Dorsey, Bitcoin Twitter ya da Facebook’tan önce geliştirilmiş olsaydı pek çok iş modelinin şu ankinden çok daha farklı olmuş olabileceğini söylüyor. Ünlü CEO 2018 yılından beri Bitcoin’in internetin yerel para birimi olması gerektiğini söylüyor ve BTC yatırımları yapıyor. CEO’su olduğu bir diğer şirket olan dijital ödeme şirketi Square’in de toplamda 170 milyon dolarlık Bitcoin’i bulunuyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 4 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 ay önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 ay önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
Borsalardaki Bitcoin arzı 18 ayın en düşük seviyesinde! Anlamı ne?
Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı!
Amazon kripto para ve blok zincir yöneticisi arıyor!
Honor Magic 3, Geekbench’te rekor kırdı!
Bitcoin, Twitter için kritik bir rol oynayacak!
TCL 10 Plus Alınır Mı? | 2.500 TL’ye Amiral Gemisi Hissiyatı
POCO M3 Alınır mı?
BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
Redmi Note 10 alınır mı?
TCL 10 Plus Alınır Mı? | 2.500 TL’ye Amiral Gemisi Hissiyatı
POCO M3 Alınır mı?
BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
Redmi Note 10 alınır mı?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.