Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı!

Santiment veri toplayıcı tarafından sağlanan analiz grafiği, kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının erimeye devam ettiğini ve 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bitcoin arzı düşüyor, bu ne anlama geliyor?

Kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı son 18 ayın en düşük seviyesinde. Kullanıcılar, BTClerini borsalardan çekiyor. Santiment uzman ekibi, Bitcoin arzının borsalarda ulaştığı 18 ayın en düşük seviyesinin, gelecekte herhangi bir büyük satış olasılığını azalttığına ve gelecekte nihai Bitcoin kurtarma olasılığını artırdığına inanıyor.

👍 #Bitcoin is inching close to the then 18-month low of its supply on exchange ratio, which was hit back on Jan 2, 2021. As $BTC continues moving off exchanges during these suppressed prices, it's a promising sign that markets have decreased selloff risk. https://t.co/DQzTx822Py pic.twitter.com/WVP7sfgnty

Lider kripto para birimi Bitcoin, mayıs ortası ile beraber yaşadığı düşüşün etkilerinden hâlâ kurtulabilmiş değil. 40 bin dolar seviyesine bir türlü ulaşamayan BTC, son 24 saatte %7,14’lük bir yükseliş yaşayarak 34,500 dolar seviyesine kadar ulaştı. Pek çok piyasa uzmanı, lider kripto paranın fiyatının 64 bin dolar seviyesindeki zirvesinden çok daha yükseğe ulaşacağını fakat bu seviyelerin kolay görülmeyeceğini düşünüyor.

Bu sırada, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık faiz keskin bir düşüş görüyor. Lex Moskovski, bunu piyasanın korku içinde olduğu ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin üzerine bahis yaparken dikkatli olması olarak yorumluyor.

Crypto-margined OI is on a sharp decline.

People prefer using cash and stablecoins as their collateral of choice instead of crypto.

I read it as fear despite CT being relatively calm. pic.twitter.com/lxKlYeSlbV

— Lex Moskovski (@mskvsk) July 23, 2021