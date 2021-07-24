En büyük merkezi olmayan borsalardan biri olan Uniswap bazı tokenlara erişimi sınırlandırdı. Erişim sınırlandırması, beraberinde merkeziyetsizlik konusu hakkında bir tartışma yarattı.

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Uniswap Labs, app.uniswap.org aracılığıyla bazı tokenlara erişimin sınırlandırıldığını duyurdu. Github’da erişimi sınırlanan bu tokenların listesi yayımlandı. Bu karara gerekçe olarak da değişen düzenleyici ortam gösterildi.

Uniswap, erişimi sınırlandırılan tokenların toplam işlem hacimlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti fakat kripto para topluluğu bu hamlenin merkeziyetsizliğe aykırı olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde:

“Uniswap topluluğu için yenilik yapmaya ve bu aracı sağlamaya devam etmek için, değişen düzenleyici ortamı izliyoruz. Bugün, diğer DeFi arayüzleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerle uyumlu olarak, app.uniswap.org aracılığıyla belirli token’lara erişimi kısıtlama kararı aldık. Bu token’lar, Uniswap’te her zaman toplam hacmin çok küçük bir bölümünü temsil etmiştir.”

Uniswap Labs tarafından Twitter’dan yapılan açıklamanın altına bir kullanıcı şu ifadeler ile yanıt verdi:

Major disappointment. You are not descentralized anymore, if you can block this u can block anything. I am sure this is to appease the SEC. But then don't lie and just say it still is descentralized. Makes me not want to believe you. — Guruhabanero (@guruhabanero) July 23, 2021

“Büyük hayal kırıklığı. Artık ademi merkeziyetçi değilsiniz, eğer bunu engelleyebilirseniz her şeyi engelleyebilirsiniz. Bunun SEC’i yatıştırmak için olduğundan eminim. Ama o zaman yalan söyleyip hala ademi merkeziyetçi olduğunu söyleme.”

Son zamanlarda kripto para piyasasına yönelik düzenleyici baskılar artmış durumda. Örneğin bu baskılar doğrultusunda Binance, platformundan hisse senedi tokenları kaldırdı. İngiltere ve İtalya’dan Binance’a yönelik uyarı ve faaliyetini durdurma talebi geldi.