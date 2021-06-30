Uniswap artık CoinMarketCap ile entegre!

Uniswap CoinMarketCap ’e entegre edildi ve entegrasyon ile artık CoinMarketCap’te Uniswap destekli ETH takas edilebilecek. Bu entegrasyon ile Uniswap, CoinMarketCap’te yer alan ilk DEX olmuş oldu.

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Kripto para piyasasındaki en büyük platformlardan biri olan CoinMarketCap, Uniswap ile entegrasyon kurdu. Platform ve DEX arasındaki entegrasyon ile artık CoinMarketCap’ın internet sitesinde ETH tabanlı tokenler takas edilebilecek.

Yapılan resmi duyuruya göre hem Uniswap V1 hem de V2, takas işlemleri için CoinMarketCap’te desteklenecek. Ayrıca Uniswap’ın desteklemiş olduğu cüzdanlar CoinMarketCap’in takas özelliği için de kullanılabilecek. Desteklenen cüzdanlar MetaMask, Coinbase Wallet, Fortmatic, Portis ve WalletConnect. Yapılan açıklamada ilk etapta yalnızca Uniswap’taki Ethereum tabanlı tokenların desteklendiği belirtiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer ağların da desteklenmesi bekleniyor. CoinMarketCap ekibi, token takas özelliğinin başlatılmasından önce Ethereum blok zincirindeki dijital varlıklara odaklanacak. Ardından yavaşça CoinMarketCap Token Swap, desteklenen her ağı ve coini entegre edecek.

CoinMarketCap’te token takası nasıl yapılır?

Takas etmek istediğiniz tokenin ana sayfasına gidin. Sayfanın sağ alt tarafında ‘Takas’ seçeneği var. Takas seçeneğine tıklayıp, takas etmek istediğiniz coinleri ve miktarı seçin. Cüzdanınıza bağlanın ve işlemleri onaylayın. İşlemi onaylamadan önce likidite sağlayıcı ücretini, rotayı, fiyat etkisini, alınan minimum tutarı ve kayma toleransını kontrol edin.

CoinMarketCap, kripto para piyasasında en çok bilinen ve en iyi olan piyasa veri toplayıcısı. Nisan 2020 tarihinden beri de Binance’a ait. Özellikle 2020 yılından itibaren site trafiğinde kripto piyasasına olan ilgi artışına paralel şekilde bir artış yaşandı. 2013 yılında kurulan CoinMarketCap, kripto para yatırımcılarının en çok ziyaret ettiği sitelerden biri. Site artık Ethereum tabanlı token sayfalarında bir takas simgesi içeriyor. Kullanıcılar artık bir cüzdan bağlayarak ERC-20 tokenları arasında takas yapabilecek.