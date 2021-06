Uniswap artık CoinMarketCap ile entegre!

Bitcoin (BTC) konsolide olmaya devam ederken, Ethereum (ETH) ivme kazandı ve 2.100 dolarlık psikolojik fiyatı kırdı. CoinMarketCap’e göre, Ethereum gün içi işlemlerde son 24 saatte %12.47 artarak 2.158 dolara ulaştı. Zincir içi analitik sağlayıcı Santiment, yaptığı paylaşımda Ethereum günlük aktif adreslerinin ilk kez Bitcoin’i geride bırakarak tarih yazdığını söyledi.

Ethereum’un günlük aktif adresleri 649.000’e yükselirken, Bitcoin’inkiler 580.000’de kaldı. Analitik sağlayıcı ayrıca Zilliqa (ZIL), Compound (COMP) ve Kusama (KSM) gibi diğer altcoinlerin de iyi performans gösterdiğini belirtti.

Bu arada Bitcoin’in ortalama tüccar getirileri son zamanlarda FOMO (fırsatları kaçırma korkusu), dipten satış ve üstten alım yaygınlaştıkça 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum kârlı tüccarlar için tam tersi oldu çünkü onlar genellikle düşük olanı alıp yüksek olanı satarlar.

Ethereum, mayıs ortası ile bıraktığı koşuya devam edecek mi? En büyük ikinci kripto para birimi 4.000 doları kırıp geçerek elde ettiği rekoru mayıs ortası çöküşü ile birlikte kaybetti ve o günden beri 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele ediyor. Kripto para piyasasının tanınan analistlerinden Michael van de Poppe şunları söylüyor:

#Ethereum showing some strength here in which it's currently facing a critical resistance zone. Not an area I'd be looking for longs.

The aggressive play would be some short-term consolidation with support at $1,985-2,015.

If that happens -> continuation towards a breakout. pic.twitter.com/mAquVi0syo

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 29, 2021