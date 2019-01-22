Ultimate Ears BOOM 3 Türkiye’ye geldi

Ultimate Ears BOOM 3, firmanın ödüllü kablosuz hoparlör serisinin daha iyi özelliklerle geliştirmiş yeni nesil üyesi, geçtiğimiz yaz ayında duyurulmasının ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Hoparlör, yeni tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle ilk olarak Turkcell bayilerinde müzikseverlerle buluşacak.

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Ultimate Ears BOOM 3 özellikleri

Ultimate Ears BOOM 3, 360 derece dengeli ses verebilen yapısı sayesinde, notaların gerçekte olduğu gibi duyulmasını sağlayan hoparlörler, çöl festivallerinden havuz partilerine kadar her şart altında mükemmel bir müzik keyfi sunuyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3’ün geliştirilmiş 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su üzerinde yüzebilen yeni tasarımı ise ürünün deniz ve havuz gibi ortamlarda rahatça kullanılmasına imkân tanıyor. Hoparlörler, üst kısımda yer alan yeni özel tuşuyla rahat ve hızlı kontrol sunuyor. BOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası sayesinde toza karşı da dayanıklılık sağlayarak, zorlu şartlar altında çalışabiliyor.

Ürünün üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu sürekli taşımaya gerek bırakmadan şarkıları doğrudan hoparlörler üzerinden başlatmaya, duraklatmaya ve değiştirmeye olanak sağlıyor. Kablosuz şarj için, ayrıca satılan Ultimate Ears Power Up şarj yuvasıyla uyumlu olan BOOM 3, yeniden konumlandırılan USB portu sayesinde dik olarak şarj edilebiliyor. Hoparlör, motosiklet ceketleri ve yangın söndürme kıyafetleri için üretilen, iki tonlu yüksek kaliteli kumaşla yeniden tasarlanarak kullanıcılarına harika bir deneyim yaşatıyor.

Kullanıcılar, Ultimate Ears iOS mobil uygulamasını, yeniden tasarlanan BOOM 3 ve MEGABOOM 3 ile eşleştirebiliyor. Bu şekilde Apple Music‘in 45 milyondan fazla şarkısına ve tüm favori çalma listelerine tek dokunuşla erişebiliyor. Ayrıca müzik hayranları, Android‘deki Deezer Premium‘daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanabiliyor. BOOM 3, 150 adede kadar hoparlörü aynı anda bağlamaya olanak sağlayan PartyUp uygulaması, yeni özel ekolayzerı, uzaktan açma-kapama kontrolleri ve yeni tasarlanmış ara yüzüyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

BOOM 3, Night (Siyah), Sunset (Kırmızı), Lagoon (Mavi) ve Ultraviolet (Mor) olmak üzere dört farklı çift tonlu renkle birlikte Türkiye’deki müzikseverlerle buluşuyor.