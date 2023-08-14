Almanya’da demografi uzmanı Simon Kustenmacher, X (Twitter) hesabında Avrupa’da iPhone talebine ilişkin ilginç verileri paylaştı. Ortaya çıkan rapora göre, Apple akıllı telefonlar Batı Avrupa ülkelerinde daha yüksek bir popülariteye sahip. Ülkemizdeki iPhone kullanım oranı ise yerlerde! Hani iPhone’ları Kızılay dağıtır gibi herkes kullanıyordu?!

Ekonomi İzin Verse Biz de iPhone Alacağız Ama Elimiz Bağlı!

Rapora göre, iPhone kullanımı en yüksek oranlarla Danimarka ve Norveç’te göze çarpıyor, bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı %60 ila %70 arasında seyrediyor. İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk gibi ülkelerde ise nüfusun %50 ila %60 arasında değişen bir kısmı Apple cihazlarını tercih ediyor. Bu da bu ülkeleri iPhone talebinin en yüksek olduğu ülkeler arasına sokuyor.

Bununla beraber, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda gibi büyük Avrupa ülkelerinde de iPhone akıllı telefonlar popülerliğini sürdürüyor. iPhone kullanım oranları bu ülkelerde %40 ila %50 seviyelerinde seyrediyor. Yine de burada artık Android ile iOS arasındaki uçurumun yavaş yavaş kapandığını görüyoruz.

Rusya ve Almanya gibi ülkelerde ise iPhone talebi %30 ila %40 arasında seyrediyor. İtalya, Portekiz, Finlandiya, Letonya ve Estonya gibi ülkelerde de benzer oranlarda Apple kullanıcılarına rastlanıyor. Ancak, Belarus ve Litvanya gibi ülkelerde bu oran daha düşük seviyelerde bulunuyor ve %20 ila %30 arasında değişiyor. Bu düşük seviyeler genelde ülkelerin ekonomik durumuyla ilişkilendirilse de, Almanya’da da iPhone kullanıcı yüzdesinin çok olmadığını söylemek mümkün

Ülkemiz ise burada da farkını belli etmiş. Türkiye, iPhone kullanımı konusunda listenin son sıralarında yer alıyor. Ülkemizde, daha ekonomik Android telefonlar tercih ediliyor. Özellikle Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinde iPhone talebi en düşük seviyede. Bu bölgelerde, Apple müşterilerinin oranı %10 ila %20 arasında değişiyor. Ama ilginç şekilde ülkemizde herkesin elinde iPhone 11 var.

Simon Kuestenmacher’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zengin kuzey Avrupalılar büyük oranda iPhone kullanıyor. Almanlar da iPhone kullanacak kadar zengin olabilirler, ancak tercihen Android telefonlar kullanıyorlar. Doğu Avrupalılar ise daha ekonomik Android akıllı telefonları tercih ediyorlar” ifadelerini kullanarak durumu özetlemiş.

Bu veriler, Avrupa’daki farklı ülkeler arasındaki teknoloji tercihlerini ve demografik faktörlerin bu tercihleri nasıl etkilediğini gösteriyor. iPhone’un popülaritesi ülkeden ülkeye farklılık gösterirken, ekonomik faktörler ve yaşam tarzı tercihleri bu durumu şekillendiriyor gibi görünüyor.

Bunun başka sebepleri de olabilir. ABD’de iMessage en çok kullanılan mesajlaşma servisi olduğu için, iPhone kullanım oranı özellikle genç nüfus arasında %70’leri bile geçebilirken, WhatsApp gibi alternatif servisler Avrupa genelinde baskın oldukları için bu tür kullanım oranları görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki iPhone kullanıcı oranlarının bu denli düşük olması neyi ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!