Uçan taksi Skai, 650 km yol yapabilecek

ABD merkezli teknoloji firması Alaka’i, hidrojen ile çalışan uçan taksisini tanıttı. Gelecekten gelen taksi tam kapasiteyle 650 km yol alabilecek.

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Gelecekten gelen ürün: Skai

Alaka’i teknoloji şirketi 4 yıldır üzerinde çalıştığı uçan taksi modelini tanıttı. Gelecekten gelen tasarım çizgileri ve ilginç detayları ile birlikte uçan taksi Skai, dünya genelinde ilgi görmeyi başardı. Bundan yaklaşık 2 hafta öncesinde Alman teknoloji firması Lilium tarafından tanıtılan, tamamen elektrikli uçan taksi Lilium Jet’e rakip Alaka’i ‘den geldi. Alaka’i, Skai modeli ile rakibinden birçok noktada ayrışıyor. Özellikle yakıt kullanımı açısından hidrojen destekli lityum pilleri kullanan uçan taksi, tam kapasite ile 650 km yol alabiliyor.

Yakıt konusunda rakiplerine göre çevreci ve uzun menzil yeteneğine sahip olan Skai, yakıt doldurum süresi ise sadece 10 dakika. Şirket verimli uçuş ile birlikte uçan taksinin dört saat boyunca havada kullanılabileceğini belirtti. Dört adet pervaneye ve büyük drone konseptine sahip Skai’ da güvenlik önlemleri ise üst seviyede. Pillerde veya motor mekanizmasında güvenlik önlemleri aldıklarını belirten firma, uçan takside beklenmedik durumlar olmasına karşın paraşüt sistemini arabaya entegre ettiklerini belirtti. Ayrıca 5 yolcu taşıyabilen uçan takside, yolcu güvenlik sistemleri üzerine de çalışmalar yapılmış.

Uçuşların yapılabilmesi için yasal zemine ihtiyaç duyuluyor

Gelecekten gelen uçan taksinin deneme uçuşlarının yapılabilmesi için yasal zemine ihtiyaç duyuluyor. Amerika Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından onayı beklenilen Skai, yakın gelecekte satışa sunulması beklenmiyor. Skai ile ilgili, Alaka’i CEO’su Steve Hanvey ‘ Uçan taksiler ile yolcu taşıma süreci 10 yıl sonra görülebilir, bunun için ise yasal düzenlemelere ihtiyaç var‘ dedi.