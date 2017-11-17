Ha Geldi Ha Gelecek Denilen Tesla’nın Elektrikli Tırı Tanıtıldı!

Tesla’nın uzun süredir piyasaya sürmesi beklenen tırı Tesla Semi, bugün yapılan özel lansman ile tanıtıldı.

Uzun süredir konuşulan Tesla’nın gelecekten gelen tırı sonunda tanıtıldı. ABD’deki ağır taşıtlar standartlarına göre “Sınıf 8” bir kamyon olarak ifade edilen Tesla Semi adını taşıyan tır, asgari 15 tona kadar kapalı veya açık dorse ile çeşitli yükleri taşıyabilecek.

Bir tır olmasına rağmen 5 saniye içerisinde 0’dan 100 km hıza çıkabilen Tesla Semi, 36.2 ton yük çekerken ise bu süreyi 20 saniyeye kadar çıkartıyor. Aerodinamizmin doruğu olan Tesla Semi, 4 elektrikli motoru ile çalışırken %5 eğimli yolda bile 100km’ye ulaşabiliyor.

Olabilecek maksimum yükte 800km menzil sunan Tesla Semi, boş ağırlıkta ise çok daha uzak menzile ulaşabiliyor.

Tesla Semi’lerin daha büyük pile sahip olması sebebiye mevcut Supercharger istasyonunda dolum süresi uzayacağı için ayrı bir çalışma yapacak olan Tesla, Megacharger adı verdiği daha hızlı şarj edebilen ve Tesla Semi’yi 30 dakikada 640 km menzil kazandıracak istasyonlar kuracak.

Tesla Semi’de güvenlik olarak otomatik acil fren, şerit koruma sistemi ve önden çarpışma uyarısı ve tabikş otomatik pilot sistemi var. 1.6 milyon kilometre garantisi ile satılacak tırın şu anda fiyatı bilinmiyor.