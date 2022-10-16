Düzenli olarak uçmaya alışkın olanlar, ana kapı kapandıktan sonra yolcuların takip etmesi gereken rutinleri açıklayan uçuş görevlilerinin “litanyasını” zaten bilirler. Bunların arasında, her birinin kendi mantığı olan, uçuş sırasında cep telefonlarını “uçak” moduna almak da var.

Az çok yaygın olan anlayışa göre, uçak bir kulenin menzili üzerinden uçarken cep telefonlarımızı kapatmazsak, cihaz kuleye bağlanmaya çalışacaktır. Çok sayıda yolcunun çok sayıda girişimiyle, bu sinyallerin toplamının uçağın navigasyon sistemlerinde bir tür parazite neden olabileceği düşünülüyor.

Cep telefonu uçuş aletleriyle etkileşime giriyor mu?

Central Queensland Üniversitesi’nde (CQUniversity) havacılık profesörü olan Doug Drury’nin The Conversation web sitesi için kaleme aldığı yazıya göre, ABD Federal Havacılık Otoritesi (FAA) ve Boeing tarafından yürütülen bağımsız bir araştırma, uçuşun kritik olmayan aşamalarında bilgisayar veya diğer kişisel elektronik cihazların kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun tespit etmemiştir. Kritik aşamalar kalkış ve iniştir.

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Buna ek olarak, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) cep telefonları ve uçak navigasyonu/iletişimi için belirli frekans bant genişlikleri oluşturmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler benzer prosedürleri benimsemiş ve 2014 yılı itibariyle Avrupa Birliği elektronik cihazların açık kalmasına izin vermiştir.

O halde neden cep telefonları uçuşlarda hala yasak?

Havacılık endüstrisinin, tüm küresel protokoller yürürlükte olmasına rağmen cep telefonu kullanımını yasaklamaya devam etmesinin nedeni, aslında uçaklardaki değil, yerdeki olası parazitlerle ilgili!

Bunun nedeni, kablosuz ağların çalışmasını sağlamaktan sorumlu kulelerin, üzerlerinden uçan tüm yolcuların aynı anda cep telefonlarını kullanmaya karar vermeleri halinde aşırı yüklenebilmesidir. Alman istatistik portalı Statista’ya göre bu sayı 2021 yılında 2,2 milyar kişiyi aşacak.

Günümüzün 5G kablosuz ağları söz konusu olduğunda işler şaşırtıcı bir şekilde daha da kötüleşiyor. Havacılık sektörüne göre, yeni teknolojinin kablosuz ağ bant genişliği spektrumu, havacılık için ayrılan bant genişliği spektrumuna çok yakın. Bu durum, havaalanlarının yakınındaki uçuş kontrol sistemleriyle etkileşime yol açabilir.

Kaynak: The Conversation