Çoğumuz bir noktada Windows kullanmış olsak da Windows 8 kullandığımızı hatırlamıyoruz (veya hatırlamak istemiyoruz). Microsoft’un ileriye dönük büyük bir adım olarak gördüğü bir işletim sistemi neden başarısız olmuştu?

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İşletim sisteminin yüzüstü düşmesinin birçok nedeni olsa da bir tanesi göze çarpıyor: Kullanıcıların yeni arayüze uyum sağlayamamaları.

Windows 8’i birçok kullanıcı için çekilmez bir işletim sistemi yapan şeyin ne olduğuna ve nihayetinde neden başarısız olduğuna beraber bakalım.

Windows 8

2012 yılında piyasaya sürülen Windows 8, Microsoft‘un Windows 7 işletim sisteminin devamı niteliğindeydi. Windows 8, Başlangıç ​​Ekranı gibi dokunmatik dostu arayüz öğelerini vurgulayarak, geleneksel Windows kullanıcı arayüzünü değiştirmişti.

Windows 8’in sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda kullanılan bir işletim sistemi olmaktan çıkarılıp, tabletlerde de kullanılabilecek bir hâle getirilmesi ve Windows’un bir sonraki büyük başarısı olması bekleniyordu. Ancak çoğumuzun bildiği gibi Windows 8 yüz üstü düştü.

Windows 8’in Başarısızlığı

Windows 8’in başarısızlığı, tasarım ve kullanılabilirlik sorunlarının birleşmesinin bir sonucuydu. Kötü tasarlanmış kullanıcı arayüzünden Başlat Düğmesi gibi temel özelliklerin kaldırılmasıyla birlikte Microsoft, 2012 yılında çıkan Windows 8 işletim sisteminde fena hâlde çuvallamıştı.

Başlat Menüsü Eksikliği

Başlat Menüsü, birçoğumuzun bildiği gibi temel Windows özelliklerinden biridir. Windows 95 ile başlayan her Windows sürümü (Windows 8 dışında) bir Başlat menüsüne sahiptir.

Microsoft, Windows 8 ile Başlat Menüsünü kaldırdı ve dokunmatik dostu bir Başlat Ekranı ile değiştirmişti. Başlat menüsünün kaldırılması, tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcıların hiç hoşuna gitmemişti.

Başlat menüsünün kaldırılması ve kullanıcıların öğrenmeleri için önemli bir çaba göstermeleri gereken bir şeyle değiştirilmesi özellikle Microsoft’un kurumsal müşterileri olmak üzere birçok müşteriyi rahatsız etti.

Ek olarak, Windows 8’de bir Başlat Düğmesi de yoktu ve bu da kafa karıştırıcı bir kullanıcı arayüzü tasarımına neden olmuştu.

Standart Windows Masaüstünün Yerini Alan Başlangıç ​​Ekranı

Kullanıcılar Windows 8 yüklü olan bir bilgisayarı ilk başlattıklarında, önceki veya sonraki tüm Windows sürümlerinde olan gibi bir masaüstü değil, yeni Başlangıç ​​Ekranı tarafından karşılanmışlardı. Bu, uygulama simgeleri, görev çubuğu ve Başlat düğmesinin olduğu bir masaüstüne alışık olan birçok kullanıcının kafasını karıştırmıştı.

Windows 8 Başlangıç ​​Ekranı, Canlı Döşemelerin hâkim olduğu bir kullanıcı arayüzüne sahipti. Canlı Döşemeler, işletim sistemini dokunmatiğe daha uygun hâle getirmek için Windows 8‘e uygulanan uygulama kısayollarıydı.

Canlı Döşemeler, sabit uygulama simgelerini hava durumu ve bildirimler gibi gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebilen dinamik dikdörtgen kısayollarla değiştiren bir konseptti. Ne yazık ki, Canlı Döşemeler hiçbir zaman popüler olmadı ve geliştiriciler de özelliği o kadar fazla desteklemedi.

Microsoft, kullanıcıların Başlangıç ​​Ekranından ne kadar nefret ettiklerinin bir göstergesi olarak Windows 10 ile Başlangıç ​​Ekranını tamamen ortadan kaldırdı. Benzer şekilde, Canlı Döşemeler de Windows 11‘de rafa kaldırıldı.

Birçok Ani Değişiklik

Windows 8 ile ilgili en büyük sorunlardan biri, Microsoft’un işletim sistemine uyguladığı ani değişikliklerdi. Örneğin, Windows 8’deki Metro Kullanıcı Arayüzü herkeste yankı uyandırmamıştı.

Ayrıca, Başlat Menüsünün önceden haber verilmeksizin kaldırılması, Başlat Düğmesinin kaldırılması ve diğer şeylerin yanı sıra yeni bir kullanıcı arayüzü tasarım dilinin tanıtılması, kullanıcıları hazırlıksız yakalayan radikal değişikliklerdi.

Sonuç olarak, pek çok kişi işletim sistemini yükseltmedi. Net MarketShare tarafından 2018’de yayınlanan bir rapora göre, Windows 8 ve 8.1’in toplamı bile, o zamanlar iki nesilden eski olan Windows 7‘den daha az yüklenmişti.

Kısacası, ani kullanıcı arayüzü ve özellik değişiklikleri nedeniyle Windows 8, yeni işletim sistemini hem kullanıcıların hem de işletmelerin öğrenmeleri için önemli bir zaman ve para yatırımı talep etmişti. Fakat işler istendiği gibi gitmedi. Windows 8, Windows 7‘nin başarısını tekrarlamaya asla yaklaşamadı.

Eski ve Yeni Kullanıcı Arayüzü Öğelerinin Tutarsız Bir Karışımı

Microsoft’un uzun süredir yaşadığı sorunlardan birisi ise uyumluluk ve kullanım kolaylığı olması açısından Windows’taki eski özellikleri barındırmak idi. Örneğin, Internet Explorer, Edge‘in piyasaya sürülmesinden sonra yıllar geçmesine rağmen 2022 yılına kadar hâlâ yüklenebilir durumdaydı.

Microsoft’un en yeni nesil işletim sistemi Windows 11 bile hâlâ 90’lardan öğeler barındırmaktadır.

Windows’un eski özellikler sorunu, Windows 8’de de kolayca görülüyordu. İşletim sistemi, eski ve yeni arayüz öğelerinin tuhaf ve genellikle tatsız bir karışımına sahipti. Microsoft, Windows 8’de yeni, modern bir Ayarlar uygulamasını tanıtmıştı, ancak arayüzde eski Denetim Masası hâlâ mevcuttu.

Windows 10 ve Windows 11 ile durum oldukça iyileşmiş gibi görünüyor. Fakat Microsoft’un eski özellikleri tamamen kaldırmak gibi bir plânı varsa hâlâ atmaları gereken birçok adım olduğunu belirtmek gerekir.

Diğer Başarısızlıklar

Microsoft, Windows 8’i geleneksel masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve ikisi bir arada cihazlar gibi sürekli büyüyen mobil bilgi işlem cihazlarında kullanılabilecek şekilde tasarlamıştı. Fakat Windows 8 pazarın her iki kesiminde de başarısız oldu.

Windows’un önceki sürümlerine kıyasla dokunmatik kullanılabilirlik geliştirilmiş olsa da dokunmatik dostu bir işletim sistemi olmaktan oldukça uzaktı. Örneğin, simgelerin ve tipografinin aşırı düz doğası nedeniyle tıklanabilir hedefleri belirlemek zordu. Birçok kullanıcı belirli özelliklerde gezinme ve arama yapmanın zor olduğunu belirtmişti.

Microsoft, kafa karıştırıcı bir işletim sistemi çıkararak tablet pazarına hızlı bir şekilde giriş yapmıştı. Fakat hem masaüstü hem de tablet kullanıcılarını memnun edemedi.

Windows 8’den Windows 10’a Giden Yol

Microsoft, 2015 yılında Windows 8‘deki gereksiz kullanıcı arayüzü eklemelerinin yer almadığı Windows 10‘u piyasaya sürdü. Şirket, Başlat Menüsü ve geleneksel bir masaüstü ile dönüş yaptı ve bugüne kadar geldi.

Microsoft’un Windows 8’deki tüm fikirlerinden vazgeçmediği de görülüyor.

Örneğin, Windows 10’daki Başlat Menüsü, Windows 8’in Canlı Döşemeleri ile geleneksel bir menü tasarımının birleşimi olarak yorumlanıyor. Sadece çok sevilen kullanıcı arayüzü geri getirilmekle kalmamış, aynı zamanda daha da kullanışlı özellikler kazanmıştır.

Sonuç olarak, Windows 8 birçok kullanıcı tarafından tarihin en kötü Windows sürümlerinden birisi olarak kabul edildi. Kötü şöhretleri ile bilinen diğer Windows sürümleri ise Windows Millennium Edition (2000) ve Windows Vista (2006) idi.