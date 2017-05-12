Ubuntu, SUSE Linux ve Fedora Microsoft Windows Store’a Geliyor

Microsoft bu hafta düzenlediği Build geliştirici konferansında önemli duyurular yaptı ve bunlardan bazıları geliştiricileri oldukça sevindirecek cinsten.

Microsoft’un dün yaptığı açıklamaya göre önemli Linux dağıtımları Windows Store’dan indirilebilir olacak. Bu dağıtımların arasında Ubuntu, SUSE Linux ve Fedora yer alıyor. Bu dağıtımlar direkt olarak Windows Store’dan indirilebilecek.

Bu programa daha sonra farklı Linux dağıtımlarının da eklenmesi bekleniyor. Bu yenilik sayesinde Linux uygulamaları herhangi bir Windows 10 cihazında kolay bir şekilde çalışacak. Linux kurulumları Windows ile beraber yan yana sanal bir ortamda çalışacak.

Kurulumlar tamamen eksiksiz bir şekilde olacak. Bu uygulamaların Windows Store’da yer alacak olması Windows 10 S’te de çalışabileceği anlamına geliyor. Bu da şirketi özellikle mühendislik ya da bilgisayar bilimleri bölümlerinde okuyan öğrenciler için cazip hale getiriyor.