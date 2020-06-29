Ubisoft’tan yeni bir Battle Royale: Hyper Scape

Yayıncı Warner Bros ve geliştirici Avalanche Software, “oyuncuların sihirbazlar olarak rol almasına, Hogwarts ve çevresini gezebilmesine olanak sağlayan” yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Bloomberg tarafından bildirilen rapora göre, yapım 2021 sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X dahil olmak üzere platformlarda yerini alacak.

Oyundan bazı görüntüler 2018 yılında başlıksız olarak sızdırılmıştı. Raporda bu noktaya da değinen Bloomberg, o günden bu yana yayılan söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coronavirus pandemisi ve JK Rowling’e karşı büyüyen tepki nedeniyle oyunun satış tarihinin ileriye ertelendiği de konuşulmakta. JK Rowling geçtiğimiz günlerde, karakterlerin cinsel tercihlerine ve kamuoyunda yer alan görüşleri garip bir biçimde yorumlaması sebebiyle topa tutulmuştu.

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Rowling’in sonralarda açıkladığı evrene ait bazı detaylar oyuna dahil edilmemiş. Ayrıca oyun üzerinde çalışan bir kişi raporda Rowling’in oyun içerisine çok az katkısı olduğunu söylemiş. Warner Bros, haziran ayında gerçekleşen E3 2020’de bir basın toplantısı sırasında yeni Harry Potter oyununu duyurmayı planladı, ancak Bloomberg’e göre devam eden Coronavirus salgını nedeniyle bu duyuru iptal edildi.

22 Ağustos tarihinde DC Fandome kapsamında, yeni Batman oyununu açıklanmasının ardından, Harry Potter oyununun da sonraki bir tarihte çıkış yapacağı bildirildi. Ayrıca bu planlar Rowling’in tutarsız söylemlerinden önce yapıldı. Uzun süredir evreni düzgün bir şekilde yansıtan herhangi bir yapım olmadığı konusunu dile getiren Potterhead’lar bu habere sevinecekmiş gibi görünüyor.