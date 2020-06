Ubisoft’tan yeni bir Battle Royale: Hyper Scape

Oyun dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Hideo Kojima yeni oyunu için çalışmalara başladı. Ünlü yapımcı Twitter’dan yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

Oyun dünyasına kattığı eserler ile adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hideo Kojima, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yapımcı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte tamamen yeni bir başlık üzerinde çalıştıklarının müjdesini hayranlarına iletti. Sanat yönetmeni Yoji Shinkawa ile çalışmalara başladıklarını belirten ünlü yapımcı, şimdiye kadar karakter tasarımı, arka plan, dünya, renk paleti, roller ve detaylı fikirler üzerinde tartıştıklarını takipçilerine aktardı.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020