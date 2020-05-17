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Apple AR gözlükler tahminlere göre 2021 yılında çıkabilir!
Apple, arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırımı arttıracak gibi gözüküyor. İddialara göre firmanın Apple AR gözlüklerini 2021‘de çıkaracağı yönünde.
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2021 Mart-Haziran arası Apple AR gözlüklerinin çıkması hedefleniyor!
Arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırım yapmayı amaçlayan Apple, yeni gözlükleri Apple Glasses için geri sayıma başlamış olabilir. FrontPageTech isimli YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Apple AR gözlüklerinin 2021 yılında çıkmasını beklediğini açıkladı. Bir adet prototip ile de tanışan Jon Prosser‘in, yakın zamanda gözlüklerin arayüzünde kullanılan Starboard ile alakalı bir video çekeceğini de belirtti. Gözlüklerin kullanışlı olduğunu belirten Jon Prosser, gözlüğün 2021 yılı Mart-Haziran ayları arasında çıkmasının beklendiğini de iletti. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan 2022 haberlerine de karşı çıkan fenomen ismin, gözlükler için umutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I’ve seen them.
They’re sleek as hell. 👀
Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8
— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Her ne kadar ortaya atılan iddialar güçlü olsa da, Apple her şeyi yoluna koymadan bu tarz bir atılıma girişmeyecektir. Zamanında Google‘ın başarısız olduğu bu denemeyi en iyi şekilde atlatmak istemeyen firma bazı kaynaklara göre de acele etmek istemeyebilir. AR konusunda da ciddiyetini koruyan firmanın, teknolojiyi baştan sona değiştirebilecek bu atılım için işini ince eleyip sık dokuduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bakalım tahminler ne yönde tutacak ve Apple AR gözlükleri bizlere sunulacak. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmezken, Apple‘ın bilgilendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu.
Apple
İtalya’daki Apple mağazaları, 19 Mayıs’ta yeniden açılıyor
Apple, İtalya’daki mağazalarını, azalan Covid-19 vaka sayıları ile beraber yeniden açmaya hazırlanıyor. Mağazaların, yeniden açılacak olan ilk kısmı için açıklanan açılış tarihi ise, Apple tarafından 19 Mayıs 2020 olarak belirtildi.
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Covid-19 salgını ülke genelinde yayılmaya başladıktan sonra Apple, İtalya’daki mağazaları kapatmaya karar vermişti
İtalya’da bulunan bütün Apple mağazaları, çalışanlarının sağlığını koruyabilmek adına hali hazırda kapalı tutuluyor idi. Covid-19 salgınının İtalya’daki ilerleyişinin yavaş yavaş önüne geçilebilmeye başlanması ile beraber; Apple da mağazalarını yeniden açmak için girişimlere başladı. Apple tarafından, ilk olarak ise Floransa, Roma ve Sicilya’daki mağazaların açılması planlanıyor. Hatta Apple’dan alınan son bilgilere göre, Avusturya gibi salgın sürecinin iyiye doğru gelişim gösterdiği ülkelerde de mağazalar yakın zamanda tamamen açık konuma getirilecek.
Apple tarafından yapılan açıklamada, “İtalya’daki müşterilerimizi 19 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden ağırlayabilecek olmaktan ve müşterilerimize servislerimizi ve hizmetlerimizi yeniden sağlayabilecek olmaktan dolayı mutluyuz.” denildi. Şirket, ayrıca sosyal mesafe kuralları dolayısı ile mağaza içinde aynı anda belli sayıda müşteri bulunabileceğini belirtti.
Hatırladığınız üzere Apple, İtalya’daki bütün mağazalarını 12 Mart tarihinde kapatmıştı. 19 Mayıs’taki açılış ile beraber ise, İtalya’da bulunan Apple mağazaları toplamda 10 hafta kadar kapalı kalmış olacak. Umuyoruz salgın dünyanın her yerinde ivedilikle kontrol altına alınır. Ve son bir hatırlatma; siz de sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Nisan ayında iPhone satışları %77 oranında azaldı
Keybanc isimli şirketin araştırmalarına göre, geçtiğimiz Nisan ayında iPhone satışları %77’lik bir oranda dramatik bir şekilde düştü. Hatta Apple, iPhone satışındaki düşüşler ile beraber; toplam ürün satışında da %56’lık bir düşüş yaşadı. Görünen o ki Covid-19 salgını, Apple’ı ciddi anlamda etkiledi.
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Apple ve iPhone satışları için kısa vadede olumlu beklentiler yok
Bu yılın ikinci çeyreğinde ise iPhone satışlarında %36 düşüş yaşanması bekleniyor. Covid-19 salgınında ciddi darbe alan firmalardan olan Apple’ın, salgın düşüşe geçtikçe; kademe kademe eski günlerine dönmesi bekleniyor. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için, yaşadığımız bu salgın günlerinin biran önce dışına çıkabilmemiz gerekiyor. Eğer Covid-19 salgını seri bir şekilde atlatılırsa; pazardaki düşüşün %2 civarlarında kalması, uzmanlar tarafından mümkün olarak görülen bir durum.
Sızıntılara göre yeni gelecek iPhone modelleri olan iPhone 12 serisinde ise birçok yenilikle karşılaşacağız. Bunlardan bazıları 120 Hz’lik ekran yenileme hızları, 4400 mAh batarya kapasitesi, A14 Bionic işlemci (5 nm üretim süreci), 5G desteği ve 6 GB Ram olacak. Eğer Apple, iPhone 12 modelleri ile ciddi bir heyecan yaratmayı başarabilirse; artan satışlara bağlı olarak toparlanma süreci de kısalacaktır diye tahmin ediyoruz.
Siz azalan iPhone satışları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Covid-19 sonrası dönemde ne kadar hızlı toparlanabilecek? iPhone 12 modelleri yüksek satış rakamları yakalayarak Apple’ın toparlanma sürecini hızlandırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple iPhone üretiminin %20’sini Hindistan’a taşıyabilir!
Hindistan merkezli The Economic Time’ın haberine göre Apple iPhone üretiminin %20’sini Çin’den Hindistan’a taşıma konusunda Hintli devlet yetkilileri ile görüşüyor.
Yetkililere göre Apple’ın iPhone modellerinin %20’lik kısmını Hindistan’da üretmesi, önümüzdeki 5 yıl içinde ülkenin üretim gelirlerini 40 milyar dolar seviyesine çıkarabilir. Apple Hindistan’da büyük bir pazar payına sahip olmasa da Hindistan’ın, Çin dışında özellikle ihracat odaklı yeni bir üretim merkezi olmasını istiyor. Çin ile Amerika arasında son zamanlarda yaşanan ticari sıkıntılar firmayı üretim merkezlerini Çin dışındaki ülkelerde çeşitlendirmeye itmiş olabilir.
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Hintli yetkililer, 2019-2020 arasında 3 milyar dolar olan akıllı telefon ihracatının 2025 yılına kadar 100 milyar doları aşmasını bekliyor. Apple, daha önce Winstron aracılığıyla Hindistan’da ilk nesil iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 7 modellerini üretti. Son olarak da Foxconn aracılığıyla Hindistan’da bazı iPhone XR modelleri üretilmişti.