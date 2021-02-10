Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China oyununu ücretsiz yaptı

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Normal fiyatı 45 TL olan oyun, 16 Şubat’a kadar herhangi bir ücret ödemeden alınabilecek.

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Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, Çin’in yeni yıl tatili için bir kampanya başlattı. Yayıncılığını Ubisoft Entertainment’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Climax Studios’un yaptığı Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu Ubisoft Store’da ücretsiz oldu.

Ubisoft tarafından ücretsiz verilen Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8 veya Windows 8.1 (32/64bit versions)

İşlemci; Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz

RAM: 4 GB or more for Windows 7, Windows 8 veyaWindows 8.1

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD5870

Depolama: 4 GB

Ubisoft Store indirimleri başladı! Assassin's Creed Chronicles China'yı yalnızca sınırlı bir süre için ücretsiz olarak edinin. #AssassinsCreed serisinde ve başka oyunlarda indirimlerin tadını çıkarın!

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Bu linkten 16 Şubat'a kadar ücretsiz olarak alın: https://t.co/0VdlKrPXqu pic.twitter.com/81iNzOLwOZ — Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) February 9, 2021

Son olarak Ubisoft’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Söz konusu oyun; 16 Şubat saat 17:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Oyunu o tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

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