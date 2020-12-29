Oyun Konsolu
Ubisoft+, 2021 yılında Game Pass’e gelebilir
Ubisoft+’ın 2021 yılında Xbox Game Pass’e dahil olacağına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı. EA Play’in de Game Pass’e gelişi 2021’e ertelenmişti. Xbox ve PlayStation’ın yeni konsollarını piyasaya çıkmasının ardından aralarındaki rekabet son dönemde biraz durulmuştu. Ancak Ubisoft+ ve EA Play, Game Pass’e geldiğinde, rekabet tekrar artacak gibi. Xbox ile ilgili 2021 yılına dair iddiaları içeren liste Twitter‘da yayınlandı.
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Listede Xbox için 2021 yılına dair 10 adet söylenti bulunuyor
Idle Sloth, 2021 yılına dair Xbox söylentilerini Twitter’da yayınladı. Ubisoft+’ın Game Pass‘e eklenmesi de listede 6. sırada yer alıyor.
- Inxile Entertainment, Steampunk temalı bir RPG üzerinde çalışıyor. Oyunun Halo’dan sonraki Xbox için geliştirilen en yüksek bütçeli oyun olacağı varsayılıyor.
- Obsidian, 6 adet AAA RPG oyun projesi geliştiriyor.
- Xbox, 2021’de piyasaya sürülecek, daha önce duyurulmuş büyük bir AAA projesinin haklarını satın aldı.
- xCloud, önümüzdeki yıl iOS ve Samsung TV’ler dahil bir çok yeni platforma girecek.
- Forza Horizon 5, Starfield ve Wolfenstein 3 dahil birkaç oyun Xbox ekosistemine özel olarak çıkacak.
- Ubisoft+, EA Play gibi Xbox Game Pass’e dahil olacak.
- Xbox, Xbox Live Gold‘u kaldıracak yada Game Pass’e dahil edecek. Free to Play oyunlar abonelik gerektirmeyecek.
- MMO olmayan tüm Bethesda/Zenimax oyunları Xbox exclusive olacak.
- Microsoft, Sega’yı satın alacak.
- Microsoft, Bethesda/Zenimax dışında biri büyük, diğeri küçük iki yeni oyun stüdyosunu satın aldı. Duyurusunu 2021 yılında yapacak.
Xbox, Game Pass’in yaygınlaşmasıyla PlayStation ile aradaki farkı hayli kapattı. Birçok konsol oyuncusu için Sadece Gama Pass’in sunduklarıyla dahi PlayStation’dan Xbox’a geçmek gayet mantıklı duruma geldi. Ülkemizde, Xbox Game Pass’e ayda 30TL ücret karşılığında konsollar ve PC için abone olmak mümkün. Game Pass’de, Microsoft Flight Simulator 2020, Control, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi sevilen onlarca oyunu oynayabilmek mümkün.
İki markanın konsolları da ülkemizde döviz kuru ve vergilerden dolayı son derece yüksek fiyatlarla piyasaya çıkmalarına rağmen kısa süre tükenmişti. Xbox Series X ve Series S piyasaya çıkış fiyatlarıyla tekrar online alışveriş sitelerinin stoklarında görünmeye başladılar. Ancak PlayStation 5 ise bir süre karaborsadan alıcı buldu. Bu günlerde ise PlayStation 5’i 10.500.000 lira civarı fiyatlara ithalatçı garantili olarak bulmak mümkün.
Listedeki söylentilerin ne kadarı gerçekleşir bilinmez ama listeye dayanarak 2021 yılının Xbox cephesi için hayli hareketli geçeceğini söylemek mümkün. PlayStation cephesinin de karşı hamleleri oyun severler tarafından merakla beklenecek.
Oyun
Nintendo, Mario-Kart turları yapan şirkete karşı davayı kazandı
Engadget Japonya’dan alınan haberlere göre açılan mahkemede Tokyo’da Mario-Kart temalı turlar yapan go-kart şirketi haksız bulundu.
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Bu yılın başlarında o zamanki ismi MariCar olan Street Kart şirketi; 50 milyon Yen, yani yaklaşık 483.000 Dolarlık bir telif ücreti ödemeye tabi tutulmuştu. Şirket temyiz yoluna gitti ancak Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi ve mahkeme Nintendo’yu haklı buldu.
Nintendo, Mari Mobility firmasını ilk olarak 2017 yılında da mahkemeye vermişti. Çünkü bu tip turları yapan başka şirketler de olsa, MariCar sürücülerin Mario Kart karakterleri gibi giyinmelerine izin vererek daha büyük bir ihlale sebep oluyordu. Aynı zamanda sonradan haklı çıkacağı gibi Nintendo, isminin kötü şeylerle yan yana gelmesi ve güvenlik açısından da korkuları vardı.
İlk davayı kaybeden MariCar şirketinin öncelikle 10 milyon Yen ile yaklaşık 97.000 Dolar ödeme yapması sonucuna varılmıştı. Sonrasında ise arabalarına çok da mantıklı olmayan bir şekilde “Nintendo ile alakasız” türünden yazıları yapıştıran şirketin ödeyeceği rakam, temyizin ardından 50 milyon Yene yükseldi.
Bu arada da tabii ki salgın nedeniyle Street Kart uygulaması oldukça fazla müşteri kaybı yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak yapılan kitle fonu toplama kampanyası ise yerlilerin turistlere karşın bu tip turları o kadar sevmemesi nedeniyle başarısız oldu.
Ancak Nintendo ise, 2021’de gelecek olan Super Nintendo World platformunun bir parçası olarak; kullanıcılara oyunu tecrübe etme imkanı verecek olan Mario Kart Artırılmış Gerçeklik trenini sunmaya hazırlanıyor.
Oyun
Xbox için sunulan 2020’nin en iyi 6 oyunu
Xbox, 2020’de oynayabileceğiniz çeşitli oyunları sizlere sundu. Xbox Series X, Xbox Series S ya da Xbox One konsoluna sahip olun, vakit geçireceğiniz birkaç oyuna sahip olmak kesinlikle güzel.
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2020 yılında da Xbox’ınızla, çeşitli oyunlara erişim sağlayabilirsiniz
Sahip olduğunuz cihazlarla (Xbox Series X, Xbox Series S), istediğiniz oyunlara tek tek para vermek yerine onları birlikte satın almanız mümkün. İstediğiniz oyunları tek tek almak yerine, Game Pass Ultimate aboneliği sayeside birçok oyuna erişim sağlayabilirsiniz. Bu aboneliğe, aylık 44.99 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Game Pass Ultimate size, indirebileceğiniz ve popüler olan oyunlarda belirli indirimler sağlar. Bunun yanında konsollarda ve Android cihazlarda da oyun indirmenize izin verir. Eğer bu gibi ayrıcalıklar yerine sadece bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız, temel Game Pass size göre bir abonelik. Bu aboneliğe ayda sadece 29.99 TL vererek satın alabilirsiniz. Abonelik size birçok oyunu sunacaktır fakat bu oyunlara sadece PC üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Seçtiğiniz herhangi bir abonelikle, EA oyunlarına erişebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak, çoklu oyuncu seçeneğiyle oyun oynama olanağını da size sunar. Abonelikleriniz sayesinde, seçtiğimiz 6 oyundan 3’üne erişmeniz mümkün. Sizin için hazırladığımız bu oyunların bireysel fiyatlarını da bir araya getirdik.
Xbox 6 muhteşem oyunuyla 2020’yi geride bıraktı
“Yakuza: Like a Dragon
Serinin yedinci oyunu olan Yakuza, diğer oyunlarda da olduğu gibi, bazı RPG unsurları ile bağlanmış düz bir beat-em-up olmak yerine sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Yakuza, Game Pass‘te bulunmasa da Smart Delivery’yi desteklemekte. Bireysel fiyatı ise 457.5 TL.
“Cyberpunk 2077”
Diğer oyunların yanı sıra daha geniş ve daha derin RPG unsurlarına sahip oyun, uzun süredir bekleniyordu. Eğer Night City dünyasına dalmak istiyorsanız bu oyun size göre. Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarıyla uyumlu olan oyun için yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme oyunu satın alan kişiler için ücretsiz olacak. Oyunun bireysel fiyatı ise 468 TL.
“Tony Hawk’s. Pro Skater 1 And 2 Remaster”
Orijinal PlayStation’ın klasikleriden sayılan bu oyun, kaykay oyunlarına ilginiz varsa almanız gereken bir oyun. Grafik standartları geliştirilmiş olan oyun, çevre tasarımlarıyla size eksikiz bir deneyim yaşatıyor. Fakat ne yazık ki bu oyun da Game Pass‘te mevcut değil. Ancak Xbox One sürümü yeni Xbox konsollarında uyumlu. Oyunun fiyatı ise 356 TL.
“Forza Horizon 4”
Forza Horizon 4 , Gran Turismo ve hatta Forza Motorsport oyunları gibi aşırı ciddi oyun tonları olmadan Birleşik Krallık’ta off-road yapmanıza izin veren bir yarış simülasyonudur. Oyun tüm Xbox konsolları için Game Pass‘te bulunmaktadır. Oyunun üç farklı paketi var, Standart Edition 234.5 TL, Ultimate Edition 301.05 TL, Deluxe Edition 539 TL karşılığında oyuna erişebilirsiniz.
“Apex Legends”
Tasarım açısından Fortnite ve PUBG gibi diğer battle royale oyunlarına benzer şekilde , bu oyun zirveye tırmanmak için yalnızca bir şansın olduğu rekabetçi bir nişancı oyunudur. Oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. X/S serisi konsollarında daha iyi performans sağlayan yeni nesil bir yama aldı.
“Gears Tactics”
Oyun, ilk Geas of War’un 12 yıl öncesinde geçen hızlı tempolu, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Sera gezegenindeki şehirler, yer altından yükselen korkunç bir tehdit olan Locust Horde karşısında durur. Hükümet karmaşa içindeyken, hayatta kalanlardan oluşan bir birlik insanlığın son umudu olur. Oyun Game Pass’te mevcut. Fiyatı ise 469 TL.
Genel
PlayStation 5 için mutlaka oynamanız gereken 5 oyun
PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde satışa çıkmıştı. 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyada resmi olarak satışa sunuldu. Yeni nesil özelliklerle gelen konsol için mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sizler için derledik.
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PlayStation 5 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir oyun konsolu. Yakın zamanda satışa sunulmuş ve çok kısa sürede stoklar tükenmişti. Dün yaptığımız haberde tekrar stoklara girdiğiyle ilgili detayları sizlere aktarmıştık. Türkiye için Amazon sitesinde 12999 TL fiyat etiketine sahip konsolu almayı göze aldıysanız bu oyunları mutlaka oynamak isteyeceğinizi düşünüyoruz.
Spider-Man: Miles Morales
Spider–Man: Miles Morales, yalnızca PS4’ün hikayesini devam ettirmekle kalmıyor aynı zamanda PS5‘in ne kadar güçlü bir konsol olduğunu bizlere gösteriyor. Muhteşem ışın izlemesiyle ve yeterli kare hızlarıyla birlikte gerçekçi bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Uçmaktan daha iyi hissettiren süzülmeleri şehir semalarında rahatlıkla yapabilirsiniz. İster dolaşmak isteyin ister kavga etmek isteyin Miles Morales PS5 ile gerçek bir haz sunmayı amaçlıyor.
Bugsnax
Bugsnax, PS5’in indie tarzı oyunları arasında hit yapmış oyunlarından biri. Octodad stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilen ve karma böcek yemli yaratıkların vahşi doğada dolaştığı Snaktooth Adası’nda geçen bir macerayı bizlere sunuyor. Görevimiz adayı araştırmak ve Bugsnax’ı yakalamak. Kayıp kaşif arkadaşımızı bulmak. Bu kadar basit anlatmış olsak da oyun bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çocuklar, yetişkinler ve aslında herkes için uygun bir oyun.
Demon’s Souls
PlayStation 3’te Demon’s Souls’u oynamış olsanız bile PlayStation 5 ile bu deneyimi tekrar yaşamanıza değecek. Yalnızca yeni ve güçlü donanımla daha muhteşem görünmekle kalmıyor aynı zamanda içerikte de bir kısım farklılıkları size sunuyor. Gizemli bir kapı ve orijinalde bulunmayan Seramik Paralar yeni özelliklerden bazıları.
Astro’s Playroom
Astro’s Playroom, PS5 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. İlk bakışta bebekler için tasarlanmış demo oyun paketi gibi görünse de Dual Sense yetenekleriyle birlikte sizi de kendisine çekebilir. Dokunsal geri bildirimleri ve farklı ekran dokularına benzersiz yanıtlarıyla birlikte PS5 cihazının özelliklerini tam olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu oyuna bir şans vermeniz muhtemelen onu sevmenize ve kütüphanenizde tutmak isteyeceğiniz oyunlar arasında tutmanıza yetecektir.
Devil May Cry 5 Special Edition
Devil May Cry 5, fantastik ve şeytani bir aksiyon oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel sürümde Dante’nin yaşlandığında ne kadar iyi olabileceğini görüyoruz. Bizimde favorilerimiz arasında bulunan oyunda Special Edition sayesinde farklı bir hareket setine sahip olabileceksiniz. Hızlı yükleme süreleri ve 4k 30FPS ışın izleme açık oynatmasıyla güzel bir performans sunuyor.
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