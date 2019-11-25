Uber, yasaklara doymuyor: Bir yasak da Londra’dan gelebilir!

Uber, yasaklardan bir türlü başını kurtaramıyor. Şimdi de en çok faaliyeti bulunan ülkelerden İngiltere’de lisans süresi dolan şirket, tekrardan bu hakkına erişmek için mücadele vermek zorunda kalıyor.

İlginizi çekebilir: UBER hakkındaki davada, sonuca gelindi!

Yaklaşık 2 sene ülkemizde çalışmalarını sürdürdükten sonra hükumet nezdinde faaliyetleri durdurulmuştu. Firma son olarak geçtiğimiz aylarda taksi hizmetini de kapatarak ülkemizden resmen çekildiğine şahit olmuştuk.

Şu aralar ise İngiltere’nin başkentinde Uber sisteminin yoğunlukta kullanıldığı Londra’da lisanlarının süresi dolan şirket tekrardan haklarını elde etmek için çabalıyor. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Londra’da ulaşım faaliyetlerine Amerikan merkezli kuruluşun devam etmesi için tekrardan lisans alması gerektiğini belirtti.

En son firma, 2017 yılında taşıyıcı haklarını yasal olarak yenileme hakkı elde etmişti. Fakat hükumet bu sefer firmanın uygulama içerisinde bazı açıklar bıraktığını ve bu açıkları sürücülerin tespit ederek korsan taksicilik yaptıklarını iddia ediyor.

Uygulama tabanlı taksi firması, itiraz sürecinde potansiyel işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yolcu alımı sağlayabilecek. Uber ise karara itiraz edip etmeyeceğini henüz açıklamış değil. Muhtemelen, kullanıcı yükünün bu denli fazla olduğu bir ülke için tüm haklarından faydalanacaktır.

Lisans direktörü Helen Chapman ise konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu:

Özel kiralama servislerini düzenleyicisi olarak bugün marka için olumlu veya olumsuz bir karar almamız gerekiyor. Güvenlik bizim için mutlak önem arz ediyor. Uber’in iyileştirmeler yaptığını kabul etmemize rağmen minibüs ve servis hizmetinin ülkemizde sigortasız ve lisansız kesinlikle kullanılması söz konusu olamaz.

Bu açıklamaların üzerine Uber servisinin dünya çapında birtakım sıkıntılar yaşadığı aşikar. Umarım, taksi sektörüyle başa çıkmaya çalışan ve taksicilik anlamında premium hizmet sunan şirkete uygulanan yaptırımlar yakın zamanda sona erer.