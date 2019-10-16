UBER hakkındaki davada, sonuca gelindi!

Elektronik sigara, bilindiği üzere geleneksel sigaradan oldukça zararsız lanse ediliyor. Fakat son durum bunun tam tersi olduğunu gösteriyor.

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Amerika Hastalık Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda e-sigara kullanımıyla ilintili olarak akciğer hastalıklarında patlama yaşandığı aktardı.

CDC Ajansı, 14 eyalette 94 vakanın ciddi akciğer vakalarına bakıldığında vaping dediğimiz elektronik sigara kullanımına bağlı olduğu anlaşıldı. Hastalıkların bulaşıcı olmadığı belirtildi.

Amerikanın dört büyük eyaletinden yapılan araştırmalarda doksan dört vakanın yalnızca otuzunda böyle bir hastalığın nüks ettiği söylendi.

Wisconsin Sağlık Departmanı, yapılan sağlık araştırmasında hastaların nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı, öksürük ve kilo kaybı gibi rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu aktardı.

Departman, vakaların başta gençler ve genç erişkinlerde daha yaygın olduğunu ancak son dönemlerde olgun erişkinlerde de görülmeye başladığını ekledi.

Araştırmacılar, etki maddesi olarak tanımlanan e-sigara ürünleri hakkında daha fazla bilgiye uğraşmaya çabalıyorlar. Yetkililer, konuyla ilgili Gıda ve İlaç Dairesi‘ne çeşitli etken maddeleri göndermeye başladı.

Şüpheli maddeler tespit edildi!

Wisconsin’de yaşayan 26 yaşındaki bir genç sokaktan aldığı THC içerikli likidi (aromalı e-sigara materyali) kullandıktan sonra nefes almakta zorlandı ve astım krizine girdi. Kriz sonrası genç uzun süre yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı.

Tetrahydrocannabinol (THC), bilimsel adıyla bilinen etken madde kandaki oksijen seviyesini %10‘a düşürerek bu maddeyi kullananların komaya girmesine yol açıyor.

Uzmanlar, eğer kullanıcılar elektronik sigara kullanmak istiyorlarsa kullandıkları sıvıları mutlaka dispanserlerine göstermelerini öneriyorlar.

Sağlık görevlileri, nikotin kullanımına bağlı olarak yaşam boyu süren bağımlılıkların dışında çok çeşitli kimyasallara ve bileşenlere sahip olduğu bulunan elektronik sigara sıvılarının uzun vadede sıkıntılara yol açacağının farkında olmaları gerektiğini aktardı.