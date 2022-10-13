Dünyanın en büyük “kısa süreli iş” ekonomi şirketlerinden bazılarının hisseleri, ABD hükümetinin işçilere muamele şeklini değiştirmek için bir plan hazırlamasının ardından düştü. Uber ve Lyft gibi firmaların hisseleri haberler üzerine %10’dan fazla düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın önerisine göre, işçilerin bağımsız yükleniciler yerine çalışan olarak sınıflandırılmaları daha olasıdır. On milyonlarca insan, gıda dağıtımı ve ulaşım gibi hizmetlerde küresel kısa süreli iş ekonomisinde çalışıyor.

ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, şirketlerin işçileri bağımsız yükleniciler olarak yanlış sınıflandırmasını engellemeyi amaçlayacağını söyledi. Walsh, “işverenlerin çalışanlarını bağımsız yükleniciler olarak yanlış sınıflandırdığı” birçok vaka gördüğünü söyledi.

Walsh, “Yanlış sınıflandırma, işçileri federal çalışma korumalarından mahrum bırakıyor. Ayrıca, yasal olarak kazandıkları ücretlerinin tamamını alma hakları da buna dahil.” diye ekledi.

Teklif için halkla istişareler perşembe günü başlayacak. İstişarelerin 45 gün sürmesi planlanıyor.

Uber hisseleri New York’ta %10,4 düşüşle kapanırken, Lyft %12 ve DoorDash %6 değer kaybetti. Wedbush Securities analisti Dan Ives, “Plan kısa süreli iş ekonomisine açık bir darbe. Uber ve Lyft gibi şirketler için kısa vadeli bir endişe yarattı. Yol paylaşımı ve yüklenici iş modeline bağlı olarak diğer kısa süreli iş ekonomisi, çalışanlara yönelik bir sınıflandırma iş modelini alt üst edecek. Ayrıca bazı büyük yapısal değişikliklere neden olacaktır.” dedi.

Kısa süreli iş ekonomisi firmaları, endüstri büyüdükçe artan bir incelemeye tabi tutuldu. Örneğin Mastercard, gelecek yıl kısa süreli iş ekonomisinde 78 milyon kişinin istihdam edileceğini tahmin ediyor.

Kısa süreli iş çalışanlarına, düzenli bir ücret verilmemektedir. Bunun yerine, yemek teslimatı veya araba yolculuğu gibi bireysel görevler için ödeme yapılmaktadır. Asgari ücret veya fazla mesai ücreti gerektirenler gibi ABD federal ve eyalet iş kanunlarının çoğu, kısa süreli iş çalışanları için geçerli değildir.

Geçen yıl, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olmaktan ziyade işçi olarak muamele görmesi gerektiğine karar verdi. Bu, iki eski sürücünün asgari ücret ve tatil ücretine hakları olması gerektiğini savunmasının ardından geldi. James Farrar ve Yaseen Aslam, şirketi ilk olarak 2016 yılında bir iş mahkemesine götürdü. Uber, kararın az sayıda sürücüye odaklandığını ve o zamandan beri işinde değişiklikler yaptığını söyledi.